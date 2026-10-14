Eine Woche nach der Sendung Aktenzeichen XY folgt die Polizei neuen Spuren: Es geht um den Mord am "Bierkönig"-Betreiber, einen vermissten Niederländer und einen Raub in Heilbronn.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 7. Oktober eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen beispielsweise beim "Bierkönig"-Mord? Fabian Puchelt vom LKA Bayern über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 14.10.2026 | 5:00 min

Im Mordfall Manfred Meisel sind nach der Sendung "Aktenzeichen XY... International" vom 7. Oktober 2026 zahlreiche Hinweise eingegangen. 1997 wurden der Gastronom und "Bierkönig"-Betreiber Manfred Meisel, sein achtjähriger Sohn sowie eine Angestellte auf Mallorca erschossen.

Manfred Meisel, eines der Mordopfer, war auf Mallorca eine Legende. Quelle: Mallorca Magazin / Nils Müller

Tatort: die Finca des deutschen Gastronomen. Der oder die Täter gingen offenbar gezielt und professionell vor.

Neue Spuren durch hohes Anruf-Aufkommen

Fast 30 Jahre später gab es nach der Sendung "Aktenzeichen XY" ein hohes Anruf-Aufkommen, wie Fabian Puchelt vom LKA Bayern berichtete. Der Fall habe ziemliche Wellen geschlagen.

Wir sind aus dem Telefonieren gar nicht mehr rausgekommen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Man habe sich gleich mit der verantwortlichen Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main in Verbindung gesetzt, bei der die Anrufe ausgewertet wurden. Auch in Frankfurt hätten die Drähte geglüht, berichtete Staatsanwalt Dominik Mies. Diese Hinweise seien unter anderem aus dem damaligen Umfeld von Manfred Meisel gekommen.

Es deutet sich hier an, dass es bei Personen möglicherweise Loyalitätsverschiebungen gegeben hat und nun dort die Bereitschaft besteht, weitere Aussagen zu tätigen. „ Dominik Mies, Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main

Es sei sinnvoll und hilfreich gewesen, die Sendung international zu gestalten, sagte Mies. "Denn interessante Hinweise sind bei uns nicht nur aus Deutschland und Spanien, sondern auch aus anderen europäischen Ländern eingegangen."

Der Mord am "Bierkönig"-Betreiber auf Mallorca, das rätselhafte Verschwinden eines jungen Niederländers in Frankreich und weitere internationale Kriminalfälle. Mehr auf faelle-aktenzeichenxy.de. 07.10.2026 | 91:14 min

Vermisstenfall in den Niederlanden: Die Spur führt nach Frankreich

Sidney Lute aus den Niederlanden war 19 Jahre alt und auf dem Sprung ins Erwachsenenleben, als er 2016 verschwand. Nach der Schule wollte er eigentlich zur niederländischen Armee, doch seine Bewerbung wurde abgelehnt.

Sidney Lute wird seit 2016 vermisst. Quelle: Natasja Alderliefste / Kripo Noord-Holland

Am 10. Dezember 2016 verließ er die Niederlande. Er hatte ein Zugticket bis Colmar in Frankreich gekauft. In Straßburg war ein Umstieg geplant - allerdings verliert sich hier seine Spur. Ob Sidney in Straßburg ausgestiegen ist oder weiter bis Colmar gefahren ist, ist bis heute unklar.

Das Hinweisaufkommen im Fall Sidney Lute sei auch enorm gewesen, erklärte Fabian Puchelt vom LKA Bayern, teilweise seien die Leitungen überlastet gewesen.

Es gibt diverse Hinweise einmal zu seinem Aufenthaltsort in Deutschland, in Frankreich und anderen Ländern. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

In Straßburg befindet sich ein Rekrutierungsbüro der französischen Fremdenlegion. Der Gedanke, dass sich Sidney Lute nach seiner Absage vom niederländischen Militär dort gemeldet hat, läge laut Fabian Puchelt nahe. Die niederländischen Behörden gehen diesem Hinweis auch nach. "Sie stehen auch bereits im Austausch mit den französischen Behörden bzw. mit der Fremdenlegion", sagt Puchelt.

Raub in Heilbronn: Erfolge durch Fahndungsfotos

In der Nacht zum 23. Oktober 2021 drangen zwei Männer unbemerkt vom Hausherrn in dessen Haus am Ortsrand von Heilbronn ein. Sie überraschten ihn im Schlaf und pressten ihm ein Kissen aufs Gesicht. Der Mann durchlitt Todesängste.

Die Täter raubten zwei wertvolle Uhren und Bargeld. Dem Opfer gelang es noch während der Tat, die Polizei anzurufen, so dass die Räuber überstürzt flüchten mussten. Ein Täter konnte gefasst werden, nach seinem mutmaßlichen Komplizen, Andrian Cravcenco, wird bis heute gesucht.

So sah der Gesuchte Andrian Cravcenco 2014 aus. Quelle: Kripo Heilbronn

Die Fahndung wurde dadurch erleichtert, dass die Polizei bereits Fotos von ihm vorliegen hatte, die sie verwenden konnte. Das habe letzten Endes dazu geführt, so Puchelt, dass sich sehr viele Leute gemeldet haben.

Sie glauben, ihn erkannt zu haben. Nicht nur in Deutschland, natürlich auch im europäischen Ausland. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Alle Hinweise zu seinen Aufenthaltsorten werden nun durch die Zielfahnder des Landeskriminalamts stückweise abgeklärt und überprüft - in der Hoffnung, den gesuchten Tatverdächtigen zu finden.

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min