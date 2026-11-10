Update am Morgen:Ceuta: Migration als politische Waffe?
von Daniel Pontzen
Guten Morgen,
viele werden heute ab 10 Uhr in Madrid sehr genau hinhören. Dann soll in Spaniens Nationalem Gerichtshof die Anhörung von vier sogenannten "geschützten Zeugen" beginnen, die Auskunft geben sollen darüber, was Ende Juli an der Grenze zu Ceuta geschah - beziehungsweise: was womöglich dazu führte.
Bekannt sind folgende Fakten: Binnen weniger Tage überwanden viele Zehntausend Menschen von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta. 90 Menschen kamen dabei offiziellen Angaben zufolge allein auf spanischer Seite ums Leben. Menschenrechtsorganisationen gehen von einer insgesamt noch deutlich höheren Zahl aus.
In Ceuta selbst herrschten chaotische Zustände. Viele der überwiegend jungen männlichen Migranten zogen durch die Straßen, viele Einheimische hatten Angst. Ein großer Teil der Migranten kehrte schon nach kurzer Zeit nach Marokko zurück. Die spanische Guardia Civil taxierte die Zahl der Rückkehrer bis Ende Oktober auf mehr als 88.000 - eine Zahl, die deutlich über den ursprünglichen Regierungsangaben zu den Einreisen lag.
Schon früh kursierte der Verdacht, dass der ursprüngliche Ansturm kaum möglich gewesen wäre ohne orchestrierte Unterstützung. Eine Untersuchungseinheit der spanischen Nationalpolizei sieht inzwischen Hinweise darauf, dass marokkanische Sicherheitskräfte Menschen gezielt zu den Grenzübergängen geleitet haben könnten. Zudem wurden auffällige Social-Media-Aktivitäten registriert, die nach Experteneinschätzung erheblich zur Dynamik des Geschehens beigetragen haben.
Haben marokkanische Akteure Migration hier gezielt als politische Waffe eingesetzt? Und wenn ja, mit welchen Motiven? Diese Fragen überlagern die juristische Aufarbeitung in Madrid. Ebenso jene, wie belastbar die (vermeintliche) neue EU-weite Solidarität ist, die im Zuge der jüngsten Reform der gemeinsamen Asylpolitik vielfach beschworen wurde.
Fragen, denen wir heute Abend ab 21 Uhr in "frontal" nachgehen - und morgen Abend ab 22:45 Uhr in unserer ZDF-Doku "Die Spur". Unsere Reporter haben tief recherchiert: zu möglichen Drahtziehern, Profiteuren - und Leidtragenden der Ereignisse in Ceuta. Beide Formate können Sie, wie immer, auch in unserem ZDF-Streamingportal sehen.
Einen guten Tag wünscht
Daniel Pontzen, frontal-Moderator und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio
ZDFheute Update am Morgen:Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den TagKein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter.
Was heute noch wichtig ist
Knesset konstituiert sich: In Israel tritt die neu gewählte Knesset zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei sollen die 120 Abgeordneten des Parlaments vereidigt werden. Die Opposition strebt zudem eine Absetzung des bisherigen Parlamentspräsidenten Amir Ohana an.
Steinmeier bei EKD-Synode: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Gast der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Das Staatsoberhaupt spricht in Würzburg am Vormittag vor den Mitgliedern des Kirchenparlaments zum Tagungsschwerpunkt Demokratie.
Urteil im Mordfall Fabian erwartet: Im Mordprozess um den Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow wird das Urteil des Landgerichts Rostock erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, Fabian am 10. Oktober 2025 zu Hause abgeholt und an einem Tümpel erstochen zu haben. Die Frau beteuert ihre Unschuld.
Ausführlich informiert
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kritik am Verfahren zur Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin zurückgewiesen. Der Prozess sei "alles andere als holprig" gewesen, sagte Merz im heute journal. Davon zu sprechen, sei "wirklich völlig abwegig".
Sportlich in den Tag
Champions League der Frauen: Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen am Abend vor einer schwierigen Aufgabe. Auswärts bei Paris Saint-Germain dürfen sie sich keine Niederlage erlauben, wenn die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League nicht in weite Ferne rücken soll. Das ZDF überträgt die Partie live im Stream, Anstoß ist um 21 Uhr.
- Felix Nmecha: Klopp spricht mit BVB-Star über umstrittenen Jubel
Zahl des Tages
Ein großes Drama der Koblenzer Stadtgeschichte geschah heute vor 55 Jahren. Die im Bau befindliche Südbrücke über den Rhein knickte wegen einer Materialüberlastung ab. 13 Menschen kamen ums Leben. Weniger als ein Jahr später ereignete sich ein weiterer Unfall: Bei Betonierarbeiten stürzte ein Gerüst ein und riss sechs Bauarbeiter in den Tod. Heute führt über das insgesamt 442 Meter lange Bauwerk eine Bundesstraße.
Gesagt
Heute vor zehn Jahren, am 10. November 2016, trat eine Reform des deutschen Sexualstrafrechts in Kraft, die den Grundsatz "Nein heißt Nein" im Strafgesetzbuch verankerte. Seitdem ist jede sexuelle Handlung strafbar, die gegen den erkennbaren Willen einer Person erfolgt.
Bundesjustizministerin Hubig wirbt nun für eine erneute Rechtsverschärfung. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kündigte sie kürzlich an, noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen zu wollen. Auch Schweigen bedeute keine Zustimmung zu sexuellen Handlungen.
Weitere Schlagzeilen
- Amtsenthebung bedroht: Wird Hegseth zum Bauernopfer für Trump?
- Razzia in Berlin: Polizei durchsucht Wohnungen - auch "Hells Angels" im Visier
- "Global Carbon Project": Weltweite CO2-Emissionen steigen
- Studie des Deutschen Frauenrats: Sparpläne der Regierung gehen zulasten von Frauen
- Merz zu Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi: Friedensverhandlungen "nicht ohne Europäer"
- Fall Nvidia: Wie eine Affäre den KI-Boom gefährden kann
- Cyberangriffe auf Kühlanlagen: Frankreich macht iranische Revolutionsgarden verantwortlich
- "Nie wieder": Steinmeier mahnt zu Kampf gegen Antisemitismus
Das sollten Sie sich mal anschauen
In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wurden die Grenzwerte für Feinstaubpartikel in der Luft um ein Vielfaches überschritten. Zuvor wurde das hinduistische Lichterfest Diwali gefeiert:
Die Nachrichten im Video
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
So wird das Wetter heute
Heute zieht weiterhin Regen über den Süden, dazu sind vom Oberrhein her auch Gewitter dabei. Im Nordosten ist es neblig, sonst sind in der Mitte sonnige Abschnitte dabei. Die Temperaturen erreichen höchste Werte von 3 bis 12 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Torben Heine
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmelde-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten, an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren