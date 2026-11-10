Update am Morgen: Ceuta - Migration als politische Waffe?

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

viele werden heute ab 10 Uhr in Madrid sehr genau hinhören. Dann soll in Spaniens Nationalem Gerichtshof die Anhörung von vier sogenannten "geschützten Zeugen" beginnen, die Auskunft geben sollen darüber, was Ende Juli an der Grenze zu Ceuta geschah - beziehungsweise: was womöglich dazu führte.

Bekannt sind folgende Fakten: Binnen weniger Tage überwanden viele Zehntausend Menschen von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta. 90 Menschen kamen dabei offiziellen Angaben zufolge allein auf spanischer Seite ums Leben. Menschenrechtsorganisationen gehen von einer insgesamt noch deutlich höheren Zahl aus.

heute in Europa, 01.10.2026, ab 16 Uhr 01.10.2026 | 2:11 min

In Ceuta selbst herrschten chaotische Zustände. Viele der überwiegend jungen männlichen Migranten zogen durch die Straßen, viele Einheimische hatten Angst. Ein großer Teil der Migranten kehrte schon nach kurzer Zeit nach Marokko zurück. Die spanische Guardia Civil taxierte die Zahl der Rückkehrer bis Ende Oktober auf mehr als 88.000 - eine Zahl, die deutlich über den ursprünglichen Regierungsangaben zu den Einreisen lag.

Schon früh kursierte der Verdacht, dass der ursprüngliche Ansturm kaum möglich gewesen wäre ohne orchestrierte Unterstützung. Eine Untersuchungseinheit der spanischen Nationalpolizei sieht inzwischen Hinweise darauf, dass marokkanische Sicherheitskräfte Menschen gezielt zu den Grenzübergängen geleitet haben könnten. Zudem wurden auffällige Social-Media-Aktivitäten registriert, die nach Experteneinschätzung erheblich zur Dynamik des Geschehens beigetragen haben.

heute Xpress, 03.09.2026, 15 Uhr 03.09.2026 | 0:25 min

Haben marokkanische Akteure Migration hier gezielt als politische Waffe eingesetzt? Und wenn ja, mit welchen Motiven? Diese Fragen überlagern die juristische Aufarbeitung in Madrid. Ebenso jene, wie belastbar die (vermeintliche) neue EU-weite Solidarität ist, die im Zuge der jüngsten Reform der gemeinsamen Asylpolitik vielfach beschworen wurde.

Fragen, denen wir heute Abend ab 21 Uhr in "frontal" nachgehen - und morgen Abend ab 22:45 Uhr in unserer ZDF-Doku "Die Spur". Unsere Reporter haben tief recherchiert: zu möglichen Drahtziehern, Profiteuren - und Leidtragenden der Ereignisse in Ceuta. Beide Formate können Sie, wie immer, auch in unserem ZDF-Streamingportal sehen.

Einen guten Tag wünscht

Daniel Pontzen, frontal-Moderator und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Was heute noch wichtig ist

Konstituierende Sitzung der Knesset / Bundespräsident Steinmeier zu Gast bei der Synode der Evangelischen Kirche / Urteil im Prozess um den getöteten Fabian aus Güstrow erwartet 09.11.2026 | 0:58 min

Knesset konstituiert sich: In Israel tritt die neu gewählte Knesset zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei sollen die 120 Abgeordneten des Parlaments vereidigt werden. Die Opposition strebt zudem eine Absetzung des bisherigen Parlamentspräsidenten Amir Ohana an.

Steinmeier bei EKD-Synode: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Gast der Synodentagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Das Staatsoberhaupt spricht in Würzburg am Vormittag vor den Mitgliedern des Kirchenparlaments zum Tagungsschwerpunkt Demokratie.

Urteil im Mordfall Fabian erwartet: Im Mordprozess um den Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow wird das Urteil des Landgerichts Rostock erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, Fabian am 10. Oktober 2025 zu Hause abgeholt und an einem Tümpel erstochen zu haben. Die Frau beteuert ihre Unschuld.

Am Rostocker Landgericht fällt das Urteil im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow. Angeklagt ist seine Mutter Gina H. Sie bestreitet die Vorwürfe. 10.11.2026 | 2:03 min

Ausführlich informiert

heute journal, 09.11.2026, 21:45 Uhr 09.11.2026 | 9:17 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kritik am Verfahren zur Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin zurückgewiesen. Der Prozess sei "alles andere als holprig" gewesen, sagte Merz im heute journal. Davon zu sprechen, sei "wirklich völlig abwegig".

Sportlich in den Tag

Champions League der Frauen: Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen am Abend vor einer schwierigen Aufgabe. Auswärts bei Paris Saint-Germain dürfen sie sich keine Niederlage erlauben, wenn die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Champions League nicht in weite Ferne rücken soll. Das ZDF überträgt die Partie live im Stream, Anstoß ist um 21 Uhr.

Weitere Schlagzeilen aus dem Sport:

Felix Nmecha: Klopp spricht mit BVB-Star über umstrittenen Jubel

Zahl des Tages

Ein großes Drama der Koblenzer Stadtgeschichte geschah heute vor 55 Jahren. Die im Bau befindliche Südbrücke über den Rhein knickte wegen einer Materialüberlastung ab. 13 Menschen kamen ums Leben. Weniger als ein Jahr später ereignete sich ein weiterer Unfall: Bei Betonierarbeiten stürzte ein Gerüst ein und riss sechs Bauarbeiter in den Tod. Heute führt über das insgesamt 442 Meter lange Bauwerk eine Bundesstraße.

Blick auf die eingestürzte Koblenzer Südbrücke (Foto vom 20.11.1971). Quelle: Klaus Lammai / ddp

Gesagt

Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt einen weiteren Schritt gehen müssen, zu einer Regelung nach dem Prinzip 'Nur Ja heißt Ja'. „ Stefanie Hubig (SPD), Bundesjustizministerin

Heute vor zehn Jahren, am 10. November 2016, trat eine Reform des deutschen Sexualstrafrechts in Kraft, die den Grundsatz "Nein heißt Nein" im Strafgesetzbuch verankerte. Seitdem ist jede sexuelle Handlung strafbar, die gegen den erkennbaren Willen einer Person erfolgt.

Bundesjustizministerin Hubig wirbt nun für eine erneute Rechtsverschärfung. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kündigte sie kürzlich an, noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg bringen zu wollen. Auch Schweigen bedeute keine Zustimmung zu sexuellen Handlungen.

Weitere Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wurden die Grenzwerte für Feinstaubpartikel in der Luft um ein Vielfaches überschritten. Zuvor wurde das hinduistische Lichterfest Diwali gefeiert:

ZDFheute Xpress, 09.11.2026, 13:25 Uhr 09.11.2026 | 0:33 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.11.2026 | 2:07 min

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So wird das Wetter heute

Heute zieht weiterhin Regen über den Süden, dazu sind vom Oberrhein her auch Gewitter dabei. Im Nordosten ist es neblig, sonst sind in der Mitte sonnige Abschnitte dabei. Die Temperaturen erreichen höchste Werte von 3 bis 12 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine