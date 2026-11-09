Im November 1938 ermordeten die Nationalsozialisten hunderte Juden und brannten Gebäude nieder. Bundespräsident Steinmeier sieht heute wieder eine bedenkliche Entwicklung.

Am 9. November wird an die Opfer der Reichsprogromnacht 1938 erinnert. Nationalsozialisten zerstörten Synagogen, Geschäfte und Häuser, verschleppten und ermordeten jüdische Menschen. 09.11.2026 | 0:22 min

88 Jahre nach den Novemberpogromen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. Die demokratische Gesellschaft und jeder Einzelne seien gefordert, sich Judenhass entgegen zu stellen, sagte Steinmeier am Montag laut Redetext bei einer Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Buchenwald.

"Nie wieder!" - das sei "der universelle Auftrag" an jeden Einzelnen, "Antisemitismus, Rassismus und jeder Art von Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten", betonte Steinmeier. Es sei "ein Auftrag zum Handeln", der "gerade jetzt" beherzigt werden müsse.

Der Bundespräsident bezog sich dabei auf die erstarkten politischen Ränder und einen vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts wieder aufgeflammten Judenhass.

Steinmeier prangert erschreckenden Höchststand beim Judenhass an

Es beschäme ihn zutiefst, "dass jüdische Menschen heute auf deutschen Straßen und Plätzen wieder beschimpft, bedroht oder körperlich angegriffen" würden, sagte das deutsche Staatsoberhaupt. Es mache ihn traurig und wütend, dass die Zahl antisemitischer Straftaten seit dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auf einen Höchststand gestiegen sei "und Synagogen heute mehr als je zuvor in der Geschichte unserer Republik von Sicherheitskräften geschützt werden" müssten.

Die Zahl judenfeindlicher Straftaten in Deutschland ist seit 2023 deutlich gestiegen. Seit dem Terrorangriff der Hamas haben antisemitische Vorfälle zugenommen - im Schnitt sind es 24 am Tag. 07.10.2026 | 1:48 min

Die Lehre aus dem 9. November 1938 müsse sein, sich im Alltag an die Seite von Menschen zu stellen, "die herabgewürdigt, ausgegrenzt, beleidigt, angegriffen werden, weil sie Jüdinnen und Juden sind", sagte Steinmeier.

Wir müssen uns dem Judenhass entgegenstellen, ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgeht. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Seit 20 Jahren steht die Ohel-Jakob-Synagoge sichtbar für jüdisches Leben im Herzen Münchens. Trotz wachsender Anfeindungen will die junge Generation dieses Leben weiterhin offen vertreten. 09.11.2026 | 2:32 min

Der Zivilisationsbruch vom 9. November 1938 und seine Lehren

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesetzt sowie jüdische Geschäfte geplündert. Hunderte Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Rund 30.000 jüdische Männer wurden in den darauffolgenden Tagen in Konzentrationslager verschleppt.

Steinmeier erinnerte daran, dass die Gewalttaten damals "in aller Öffentlichkeit" geschehen seien. Er beschrieb sie als "Schritt auf dem Weg in den Zivilisationsbruch der Schoah". "Schoah" (Hebräisch für "große Katastrophe") bezeichnet den Völkermord der Nationalsozialisten an rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs.

Aus dem Archiv: Guy Stern war 16 Jahre alt, als in Deutschland die Synagogen brannten. Seine Eltern hatten ihn nach Amerika geschickt. Frontal 21 sprach mit ihm im Jahr 2018 über Verfolgung und Antisemitismus. 09.11.2018 | 13:15 min

Das Menschheitsverbrechen habe auch deshalb geschehen können, "weil sich die gesellschaftliche Radikalisierung schrittweise, ungleichzeitig und an verschiedenen Stellen vollzog". Das NS-Regime habe sich "auf die aktive oder stillschweigende Unterstützung von Millionen Deutschen verlassen" können.

Männer und Frauen aus allen Schichten wurden zu Mittätern, Mitläufern und Profiteuren. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Ein Kölner Verein bringt Nachfahren jüdischer Opfer und nationalsozialistischer Täter zusammen und will so Versöhnung ermöglichen. 09.11.2026 | 2:17 min

Quelle: AFP