Gedenken an Reichspogromnacht:"Nie wieder": Steinmeier mahnt zu Kampf gegen Antisemitismus
Im November 1938 ermordeten die Nationalsozialisten hunderte Juden und brannten Gebäude nieder. Bundespräsident Steinmeier sieht heute wieder eine bedenkliche Entwicklung.
88 Jahre nach den Novemberpogromen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland aufgerufen. Die demokratische Gesellschaft und jeder Einzelne seien gefordert, sich Judenhass entgegen zu stellen, sagte Steinmeier am Montag laut Redetext bei einer Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Buchenwald.
"Nie wieder!" - das sei "der universelle Auftrag" an jeden Einzelnen, "Antisemitismus, Rassismus und jeder Art von Menschenfeindlichkeit entgegenzutreten", betonte Steinmeier. Es sei "ein Auftrag zum Handeln", der "gerade jetzt" beherzigt werden müsse.
Der Bundespräsident bezog sich dabei auf die erstarkten politischen Ränder und einen vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts wieder aufgeflammten Judenhass.
Steinmeier prangert erschreckenden Höchststand beim Judenhass an
Es beschäme ihn zutiefst, "dass jüdische Menschen heute auf deutschen Straßen und Plätzen wieder beschimpft, bedroht oder körperlich angegriffen" würden, sagte das deutsche Staatsoberhaupt. Es mache ihn traurig und wütend, dass die Zahl antisemitischer Straftaten seit dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auf einen Höchststand gestiegen sei "und Synagogen heute mehr als je zuvor in der Geschichte unserer Republik von Sicherheitskräften geschützt werden" müssten.
Die Lehre aus dem 9. November 1938 müsse sein, sich im Alltag an die Seite von Menschen zu stellen, "die herabgewürdigt, ausgegrenzt, beleidigt, angegriffen werden, weil sie Jüdinnen und Juden sind", sagte Steinmeier.
Der Zivilisationsbruch vom 9. November 1938 und seine Lehren
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesetzt sowie jüdische Geschäfte geplündert. Hunderte Jüdinnen und Juden wurden ermordet. Rund 30.000 jüdische Männer wurden in den darauffolgenden Tagen in Konzentrationslager verschleppt.
Steinmeier erinnerte daran, dass die Gewalttaten damals "in aller Öffentlichkeit" geschehen seien. Er beschrieb sie als "Schritt auf dem Weg in den Zivilisationsbruch der Schoah". "Schoah" (Hebräisch für "große Katastrophe") bezeichnet den Völkermord der Nationalsozialisten an rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs.
Das Menschheitsverbrechen habe auch deshalb geschehen können, "weil sich die gesellschaftliche Radikalisierung schrittweise, ungleichzeitig und an verschiedenen Stellen vollzog". Das NS-Regime habe sich "auf die aktive oder stillschweigende Unterstützung von Millionen Deutschen verlassen" können.
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