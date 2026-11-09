Gefühlserbschaften aus der NS-Zeit:Mutter war Nazi: Wie Nachfahren ihre Geschichte verarbeiten
von Andrea Budke
Was, wenn ich Nachkomme von Nazi-Tätern oder Opfern bin? Mich Schuldgefühle oder Trauer quälen? Ein Kölner Verein bringt Betroffene zusammen und macht vererbte Gefühle sichtbar.
Sybille Ellinger weiß schon als Kind, dass ihre Mutter Nationalsozialistin war. Auch ihr Vater hat, wie sie später durch eigene Recherchen im Bundesarchiv herausfindet, als überzeugter Nazi zur NSDAP gehört:
Nazi-Vergangenheit der Eltern: Scham und Schuld
In der Familie wird diese Geschichte nie bearbeitet. "Der Punkt ist eigentlich der, dass eben in der Familie nicht darüber gesprochen wurde, dass es ein Schweigen gab, dass wir Kinder viele Fantasien hatten darüber."
Zeitlebens belasten die heute 72-jährige Kölner Psychotherapeutin Gefühle wie Scham- und Schuld. Und möglicherweise nicht nur sie selbst:
Peter Pogany-Wnendt ist dagegen Nachkomme von Holocaust-Opfern. Seine ungarisch-jüdischen Großeltern sind in der Nazizeit ermordet worden.
Auch diese Geschichte wird in der Familie nicht bearbeitet.
Vor 88 Jahren, am 9.11.1938, begann die Reichspogromnacht. Im ganzen Land wurden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten Gewalttaten gegen Juden verübt. Die Nacht gilt als Wendepunkt, hin zum systematischen Holocaust, in dem Millionen Juden von den Nazis ermordet wurden. Darüber hinaus ermordeten die Nazis Millionen weitere Menschen.
Gefühlserbschaft: Trauer um ermordete Eltern im Holocaust
So trägt der Psychotherapeut lange Zeit Gefühle mit sich herum, von denen er gar nichts weiß. Erst als seine Tochter ihn darauf anspricht, werden sie ihm bewusst: "Wir saßen beim Frühstück und ich hab' Zeitung gelesen und plötzlich fragte sie mich: Papa, warum guckst du so traurig?"
Als das mehrmals passiert, realisiert er, dass er die vom Vater nicht bearbeitete Trauer um dessen Eltern als Kind nonverbal übernommen hat: "Über seine traurigen Augen, sein trauriges Sein oder seine Mimik, darüber ist eine ganze Geschichte auf mich übergegangen."
"Gefühlserbschaften" nennen die Mitglieder des Kölner "Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust, ehem. PAKH e.V." das Phänomen. Sie können zu schweren psychischen Problemen führen.
Der Kölner Verein "Arbeitskreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust, ehem. PAKH e.V." wurde 1995 gegründet. Er hat rund 200 Mitglieder, vor allem in Deutschland, aber auch weltweit. Alle, die den Folgen der NS-Vergangenheit in der Gegenwart auf die Spur kommen wollen, sind dort willkommen.
Nationalsozialismus: Verein bringt Nachkommen von Opfern und Tätern zusammen
In dem 1995 von Peter Pogany-Wnendt und anderen Psychotherapeuten gegründeten Verein tauschen die Nachkommen von NS-Tätern und Opfern ihre Familiengeschichten aus, schauen zusammen Filme, machen gemeinsam Reisen zu Holocaust-Gedenkstätten.
Eine Annäherung, bei der sie auch Gefühle erkennen, die sie jeweils in sich tragen, Gefühle, die nicht auf eigenen Erfahrungen beruhen: "Diese Gefühle fühlen sich an, als wären das die eigenen Gefühle, aber man kann sie nicht loswerden. … Erst wenn man die Geschichte erkennt und dass die von den Eltern kommt, dann kann man sie dorthin zurückgeben", sagt Pogany-Wnendt.
Gemeinsame Reise zu Gedenkstätte zeigt heilenden Effekt
Zugleich entwickeln die Nachkommen von Tätern und Opfern Empathie füreinander. Wie, das erlebt Sybille Ellinger bei einer gemeinsamen Reise zu einer Gedenkstätte, an der der Großvater eines Vereinskollegen ermordet wurde. Das gemeinschaftliche Trauern von Täter-Nachkommen und Opfer-Nachkommen hatte sogar einen heilenden Effekt auf den Kollegen:
"Er hat gemerkt, wenn Täternachfahren da sind und das bezeugen, … dass seine Familie … ermordet worden ist, … dass ihm das innerlich hilft."
Ein gutes Mittel, so glaubt sie, mit dem man auch die in der Gesellschaft wieder stärker werdenden faschistischen Gedanken im 'Inneren' bekämpfen kann.
Bei den Kindern von Sybille Ellinger und Peter Pogany-Wnendt sind trotz der Vereinsarbeit Schuld- bzw. Trauergefühle angekommen. Durch den offenen Umgang damit haben sie aber gelernt, mit ihnen umzugehen und sie zu integrieren.
Andrea Budke berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
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