Friedrich Merz weist Kritik bei Nominierung Aigners zurück

Ein holpriges Verfahren bei der Nominierung von CSU-Politikerin Ilse Aigner? "Wirklich völlig abwegig", findet Bundeskanzler Friedrich Merz im heute journal-Interview.

"Dieser Prozess ist genau so abgelaufen, wie ich ihn gewollt habe", sagt Bundeskanzler Merz zur Nominierung von Ilse Aigner (CSU) als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt. 09.11.2026 | 9:17 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Kritik am Verfahren zur Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt des Bundespräsidentin zurückgewiesen. Der Prozess sei "alles andere als holprig" gewesen, sagte Merz im heute journal. Davon zu sprechen, sei "wirklich völlig abwegig".

Merz war zum Teil vorgeworfen worden, er habe mit der Nominierung Aigners zu lange gewartet. Der Kanzler sagte dazu: "Der Prozess ist genau so abgelaufen, wie ich ihn gewollt habe." Ihm sei eine gemeinsame Kandidatin wichtig gewesen, auf die sich viele verständigen könnten. Er habe sich in dem Verfahren "zu keinem Zeitpunkt treiben lassen". Zum gemeinsamen Vorschlag sagte er:

Ich bin mit dem heutigen Tag mehr als zufrieden. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Aigner als gemeinsame Kandidatin der Union vorgestellt

Der Bundesvorstand der CDU hatte Aigner am Montag auf Vorschlag von Parteichef und Kanzler Merz als Kandidatin für die Präsidentenwahl am 30. Januar 2027 nominiert. Zuvor war bereits monatelang über ihre Nominierung spekuliert worden, nachdem CSU-Chef Markus Söder Aigner wiederholt ins Gespräch gebracht hatte.

Als Kandidatin von CDU und CSU hat die bayrische Politikerin Ilse Aigner gute Chancen, die erste Bundespräsidentin Deutschlands zu werden. ZDF-Reporter Simon Pfanzelt mit einem Porträt Aigners. 09.11.2026 | 1:15 min

Sie betrachte sich als Kandidatin einer "starken Mitte", sagte Aigner bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit Merz in Berlin. Sie mache Politik, "um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen", fügte sie hinzu.

Aigner soll am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt werden - einem Verfassungsorgan, das nur zur Wahl des Staatsoberhaupts zusammentritt. Unter den 1.260 Mitgliedern haben die Koalitionsparteien Union und SPD eine eigene Mehrheit. Aigner kann voraussichtlich auch mit Stimmen aus dem Lager der Grünen rechnen.

Quelle: ZDF, AFP