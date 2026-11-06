Ilse Aigner als Bundespräsidentin: Ihre Stärken und Schwächen

Die Union ist sich einig: Ilse Aigner soll die erste Bundespräsidentin werden. Sie gilt als bodenständig und herzlich. Eine Lautsprecherin ist sie nicht. Wie Aigner tickt.

Seit 2013 ist Ilse Aigner Mitglied des Bayerischen Landtags, seit 2018 ist sie Landtagspräsidentin. Quelle: dpa

In Bayern, wo Ilse Aigner fast alle nur beim Vornamen nennen, hört man immer wieder die gleichen Zuschreibungen. Die Ilse, heißt es dann, sei bodenständig, sei empathisch. Und vor allem sei die Ilse so nett. Aber: Die designierte Bundespräsidentin kann auch anders.

Bayerischer Landtag, Juli 2025, die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Als die AfD-Fraktionschefin die traditionell versöhnlichen Schlussworte für eine scharfe Rede nutzt und auch Ermahnungen ignoriert, kommt es zum Eklat. Ilse dreht ihr einfach den Ton ab: "So, Frau Kollegin, ich beende das jetzt."

Als Frau des Volkes, nicht als Populistin - so sieht sich Aigner: "Die einfachen Antworten, die harten Antworten und die schnellen Antworten, die funktionieren nicht und wir brauchen einfach einen breitestmöglichen Konsens und eine Zusammenführung der Gesellschaft."

Bundespräsidentin: CDU-Widerstand gegen Aigner bröckelte

Seit vielen Monaten verfolgte sie die eine Frage: "Wollen Sie Bundespräsidentin werden?" Ihre Standard-Antwort: Diese Frage stelle sich jetzt nicht. Das ist jetzt vorbei.

Nachdem die CSU die Landtagspräsidentin schon bei ihrem Parteitag vor knapp zwei Wochen mit Standing Ovations quasi krönte, der Kanzler aber schwieg, scheint die CDU Stück für Stück ihren Widerstand - und den Wunsch nach einer eigenen Kandidatin - aufgegeben zu haben.

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Aigner gilt als nahbar und bodenständig

Wer ist die Frau, die aller Voraussicht nach als erste deutsche Bundespräsidentin Geschichte schreiben wird? 1994 betritt Ilse Aigner die große politische Bühne. Mit 29 wird die gelernte Elektrotechnikerin in den bayerischen Landtag gewählt. Jünger ist damals nur Markus Söder - da beginnen zwei Karrieren, eine konfliktreiche Schicksalsgemeinschaft, wie die nächsten Jahrzehnte zeigen werden. Politik, damals noch mehr Männerberuf als heute, da sticht sie heraus.

Aigner mit Realschulabschluss und ohne Studium, bezeichnet sich als "geborene Handwerkerin". Zwei Krebserkrankungen hat sie schon überstanden, als Kind und dann später als Bundeslandwirtschaftsministerin.

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Das hat sie eigenen Aussagen zufolge geprägt: Aigner kümmert sich lieber, als Intrigen zu schmieden und kann parteiübergreifend einen. Im Landtagspräsidium gehören die Vertreter von SPD und Grünen zu ihren größten Fans. Sie gilt als nahbar, kann sowohl mit den Menschen im Bierzelt schunkeln als auch mit Professoren fachsimpeln und im bayrischen Landtag vermitteln. Befragt nach ihrem Politikstil, antwortet Aigner:

Ich bin eine Brückenbauerin. „ Ilse Aigner, Landtagspräsidentin Bayern

Vernetzt in Bayern und Berlin

Was sie dabei besonders auszeichnet: Die 61-Jährige ist bestens vernetzt, in Berlin und Bayern - und anders als viele andere Politiker hört sie lieber zu, als selber große Reden zu schwingen.

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Aber wenn sie dann redet, offenbaren sich auch Schwächen. Die freie Rede liegt ihr nicht, Aigner liest vom Blatt ab, etwa bei ihrer Grundsatzrede an der Ludwig-Maximilians-Universität München, ein Testlauf im Juli für das höchste Amt. Aigner präsentiert sich als Verteidigerin der Demokratie. Das kann sie vertreten, weil sie der AfD seit Jahren als Landtagspräsidentin Grenzen aufzeigt. Die radikalen Ränder, sagt sie, würden tiefe Gräben aufreißen, um ein anderes Land zu erschaffen. "Ich will dieses andere Land nicht!"

Aber es bleibt beim Bekannten, beim Ungefähren, es fehlen lange Linien, das gewisse Etwas, das tiefer schürft. Und es fehlt die griffige Botschaft, die Schlagzeile, die ihr Parteichef Söder so beherrscht.

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Das Gegenteil von Söder

Alles an Aigner ist anders, sie ist das Gegenteil von Söder. Ihr fliegen in der CSU die Herzen zu, er beherrscht die markigen Botschaften. Und es brauchte eine versemmelte Kommunalwahl und wachsenden Druck aus eigenen Reihen, bis er sich hinter Aigner stellte. Erst eher beiläufig, im Zeitungsinterview, dann deutlich.

Aber Söder wäre nicht Söder, wenn das nicht auch ein eigennütziger Move wäre. Denn mit Aigner verliert er zwar die oberbayrische Stimmenkönigin bei der Landtagswahl. Aber er schafft eben auch seine größte Konkurrentin in Bayern nach Berlin.

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Und auch der Kanzler, übrigens langjähriger Wegbegleiter von Aigner, wird ein Problem endgültig los: Wenn mit Ilse Aigner eine CSU-Frau an der Spitze des Staates steht, sind die Kanzlerträume von Söder endgültig ausgeträumt.

Bestätigt die Bundesversammlung im Januar, dass mit Aigner die erste Frau - noch dazu die erste von der CSU - als Bundespräsidentin nach Berlin zieht, dann entfällt die Funktion First-Lady oder First-Gentleman. Aigner hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie zwar im großen Familienverbund, aber als Single durchs Leben geht.

Eva Schiller und Simon Pfanzelt berichten aus dem ZDF-Landesstudio in Bayern.