Ilse Aigner als Steinmeier-Nachfolge? Auch CDU-Spitze öffnet sich

Suche nach Bundespräsidentin:Stimmen für Aigner mehren sich - auch CDU-Spitze öffnet sich
Die Frage nach der Steinmeier-Nachfolge wurde zum unionsinternen Machtkampf. Nun deutet sich an, dass auch die CDU Ilse Aigner als neue Bundespräsidentin unterstützen könnte.
Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), sieht die gemeinsame Nominierung einer Bundespräsidentinnen-Kandidatin durch CDU und CSU auf der Zielgeraden. Er rechne damit, "dass es in wenigen Tagen einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU geben wird", sagte Frei der "Bild"-Zeitung.
Die von CSU-Chef Markus Söder favorisierte bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nannte Frei "eine ganz hervorragende Personalie". Er gehe davon aus, dass der Vorschlag von Merz und Söder auch über die Union hinaus "breit abgestützt" sein werde und auch "über die Koalition mit der SPD hinaus an Akzeptanz in ganz Deutschland finden wird und dass wir am Ende eine sehr, sehr gute Bundespräsidentin bekommen werden".
Frei sagte auch, es gebe neben Aigner "natürlich auch andere, ganz ausgezeichnete Frauen, die diese Herausforderung unzweifelhaft bewältigen werden".
Unterstützung auch von Brandenburgs Ministerpräsidenten Woidke
Derweil sprach sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) klar für Aigner aus. Sie sei "die perfekte Kandidatin", sagte er dem Portal "Politico". Wenn Aigner von der Union vorgeschlagen werde, würde ihn "das sehr freuen". Weiter sagte er: "Ilse Aigner bringt alles mit, was eine gute Bundespräsidentin ausmacht."
Merz legt sich CDU-intern auf Frau fest
Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich am Montag in einer internen Runde darauf festgelegt, dass die Union eine Frau als Kandidatin für das höchste Staatsamt vorschlagen werde. Öffentlich hat er sich bislang noch nicht festgelegt.
Am 30. Januar wählt die Bundesversammlung das neue Staatsoberhaupt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am 18. März 2027 seine zweite Amtszeit und darf sich nicht erneut zur Wahl stellen.
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