Neue Bundespräsidentin? CSU drängt auf Aigner-Nominierung

Die Bundespräsidentenwahl rückt näher. Offizielle Kandidaten gibt es bislang nicht. CSU-Politikerin Ilse Aigner gilt als potentielle Kandidatin. Doch die CDU hält sich bedeckt.

Die SPD hält an ihrer Forderung fest, eine Frau an die Spitze des Staates zu wählen. Als nächstes Staatsoberhaupt wünsche er sich eine Bundespräsidentin, so SPD-Politiker Wiese im ZDF. 23.10.2026 | 0:53 min

Eigentlich hat die schwarz-rote Bundesregierung angekündigt, nach den Wahlen im Herbst über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu entscheiden. Fast fünf Wochen ist das jetzt her – doch eine Entscheidung steht weiterhin aus. Und die Zeit drängt.

Kandidatenkür steht noch aus

Am 30. Januar tritt die Bundesversammlung zusammen, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen. Neben den 630 Bundestagsabgeordneten schicken die 16 Bundesländer ebenfalls 630 Delegierte in die Bundesversammlung. Diese, darunter auch Prominente, werden voraussichtlich in den nächsten Wochen von den Landesparlamenten gewählt. Ohne einen konkreten Kandidaten in diese Wahlen zu gehen, wäre ein Novum.

Als größte Fraktion im Bundestag hat die Union traditionell das Vorschlagsrecht für den Bundespräsidenten. Der letzte CDU-Mann im Schloss Bellevue war 2012 Christian Wulff. Es wäre wohl mal wieder an der Zeit. Doch von Seiten der CDU sind bisher keine konkreten Namen nach außen gedrungen.

Nur Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sowie Bundesbildungsministerin Karin Prien werden immer wieder mal genannt. Ob sie Chancen haben - fraglich. Dafür ist die Schwesterpartei nach vorne geprescht.

Im ZDF-Sommerinterview spricht sich Söder für Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin aus. "Ich glaube, sie wäre eine sehr gute Kandidatin", sagt er. 26.07.2026 | 1:36 min

CSU-Parteitag: Söder für Aigner?

CSU-Chef Markus Söder hat bereits vor einem halben Jahr und damit sehr früh in der Debatte seine Parteikollegin Ilse Aigner offensiv als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin ins Gespräch gebracht - nicht abgestimmt. Wird er sie am Nachmittag auf dem CSU-Parteitag als Kandidatin anpreisen?

Nicht nur innerhalb der CSU, auch aus den Reihen von SPD und Grünen gibt es Zuspruch für Aigner. Die amtierende bayerische Landtagspräsidentin genießt überparteilich ein breites Ansehen und verfügt über ausreichend politische Erfahrung, nicht zuletzt als Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett Merkel. Und – Aigner ist eine Frau.

CSU-Chef Söder nennt Ilse Aigner als mögliche Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Auch Merz kann sich ihre Kandidatur vorstellen. Aigner wäre die erste Frau in diesem Amt. 02.08.2026 | 3:17 min

SPD besteht auf Frau als Staatsoberhaupt

Die Spitzen der Koalition hatten sich darauf verständigt, nach zwölf Männern im Bundespräsidialamt nun eine Frau zu nominieren. In Teilen der Union ist man davon aber schon wieder etwas abgerückt. So warnt Unionsfraktionschef Thorsten Frei vor einer zu frühen Festlegung auf das Geschlecht.

Die SPD aber bleibt bei ihrer Forderung. Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, sagt ZDFheute:

Für mich steht fest, dass eine Frau dieses Amt übernehmen sollte. „ Dirk Wiese, SPD

Auch die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, plädiert für eine Frau als Bundespräsidentin. Im Jahr 2027 sei "die Zeit mehr als reif dafür", sagt sie ZDFheute:

Viel zu oft wurde über Frauen als Kandidatinnen diskutiert, obwohl längst klar war, dass ein Mann erneut für das Amt vorgeschlagen wird. Es ist an der Zeit, das zu ändern. „ Britta Haßelmann, Grüne

CSU-Chef Söder fordert bei der Jungen Union, die versprochene Reformen sofort umzusetzen. Er warnt vor der AfD und einem Linksbündnis in Berlin und verlangt eine Brandmauer nach links. 18.10.2026 | 1:35 min

Aigner: Einzige Kandidatin, aber auch aussichtsreich?

Bei dieser Wahl könnte sich das ändern. Zwar geistern auch Namen von Männern, wie der des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) und der des ehemaligen Richters am Bundesverfassungsgericht Udo di Fabio durchs politische Berlin – doch sie haben wohl keine Chance.

Aussichtsreichste, weil bislang einzige Kandidatin im Rennen um die Steinmeier-Nachfolge ist Ilse Aigner. In den Reihen der SPD dürfte Aigner konsensfähig sein, möglicherweise könnte sie auch auf Stimmen außerhalb des Regierungslagers, etwa von den Grünen, hoffen.

Linke und AfD dagegen lehnen die Wahl Aigners ab. AfD-Chefin Alice Weidel sagt ZDFheute, ihre Partei werde "selbstverständlich einen eigenen Kandidaten aufstellen und diesen auch rechtzeitig vorstellen". Ob die Linken einen eigenen Kandidaten aufstellen, ist noch offen. Ina Latendorf, Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Linken, sagt ZDFheute:

Die Verständigung darüber ist noch nicht abgeschlossen. „ Ina Latendorf, Linke

Friedrich Merz steht von allen Seiten unter Druck: Die Junge Union zweifelt, die Reformen stocken und auch in der Koalition wächst die Kritik. Nun muss der Kanzler liefern. 18.10.2026 | 3:58 min

Zündstoff für die Union

Die CSU erhöht jetzt den Druck auf Friedrich Merz. Er soll zügig eine Entscheidung treffen und Aigner als Kandidatin nominieren. Ansonsten, so fürchtet man in der CSU, wäre die Kandidatin beschädigt.

Doch auch in der CDU ist man verstimmt und will sich keine von der CSU eigenmächtig getroffene Personalie aufzwingen lassen. Der Kanzler könnte nun entweder eine eigene Kandidatin präsentieren, die für alle Koalitionäre zustimmungsfähig ist, oder er müsste im CDU-Präsidium die CSU-Kandidatin Aigner durchsetzen. So oder so, in der Personalie Bundespräsidentin steckt noch Konfliktpotential für die Koalition.

Stefanie Reulmann berichtet aus dem ZDF-Hauptstadtstudio.