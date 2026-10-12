CSU-Chef Söder: Merz bleibt Kanzler, Aigner als Bundespräsidentin

CSU-Chef Söder stellt sich hinter Merz und wirbt für CSU-Politikerin Aigner als erste Frau im höchsten Staatsamt. Zugleich ringt die CDU bei einer Führungsklausur um ihren Kurs.

CSU-Chef Markus Söder hat seine Unterstützung für Friedrich Merz als Bundeskanzler bekräftigt. Quelle: epa

Während das CDU-Präsidium über die Wahlschlappen berät, hat CSU-Chef Markus Söder Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Rücken gestärkt - und wirbt für eine CSU-Politikerin als Bundespräsidentin. "Friedrich Merz bleibt Bundeskanzler", sagte Söder am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga" auf die Frage, ob er bereit sei, im Kanzleramt auf den umstrittenen Merz zu folgen.

Wahlniederlagen und schlechte Umfragewerte setzen die CDU zunehmend unter Druck. Über die Beratungen des Partei-Präsidiums berichtet ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese aus Berlin. 11.10.2026 | 1:16 min

"Die einzige Personalie, die mich persönlich interessiert, ist nicht die Kanzlerschaft, sondern ich möchte, dass, wenn es irgendwie geht, Ilse Aigner Bundespräsidentin wird", fügte Söder hinzu.

Da engagiere ich mich sehr dafür. „ Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender

Merz gilt derzeit als deutlich angeschlagen. Die CDU sucht bei ihrer Führungsklausur am Sonntag und Montag nach einem Weg aus einer der schwersten Krisen ihrer gut 80-jährigen Geschichte.

Nach drei verlorenen Landtagswahlen berät das CDU-Präsidium über die schwierige Lage der Partei. Thema soll auch der Umgang mit der AfD sein. 11.10.2026 | 1:29 min

Wird erstmals eine Frau Bundespräsidentin?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scheidet nach zwei Amtszeiten von insgesamt zehn Jahren verfassungsgemäß im März aus dem Amt. Er war von einer früheren schwarz-roten Koalition als Kandidat der SPD nominiert worden.

Über die Nachfolge entscheidet am 30. Januar 2027 die Bundesversammlung, der die Abgeordneten des Bundestags und Vertreter der Landtage angehören. Zuletzt waren zunehmend Stimmen laut geworden, dass erstmals eine Frau Staatsoberhaupt werden solle.

Söder nennt Aigner als mögliche Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Auch Merz kann sich ihre Kandidatur vorstellen. Aigner wäre die erste Frau in diesem Amt. 02.08.2026 | 3:17 min

CSU hat noch nie Kanzler oder Bundespräsident gestellt

Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner hat sich selbst bisher bedeckt gehalten. In der Geschichte der Bundesrepublik war noch nie ein Politiker oder eine Politikerin der CSU Staatsoberhaupt oder an der Spitze des Bundeskanzleramts.

Aigner werden durchaus Chancen auf das Bundespräsidentenamt eingeräumt. Dass beide Ämter von der CSU besetzt werden, gilt jedoch als ausgeschlossen.

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Quelle: Reuters