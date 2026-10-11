Die CDU steckt in einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte. Nun sucht das Parteipräsidium in einer Klausurtagung nach Lösungen. Auch für den Bundeskanzler eine Herausforderung.

Die CDU ringt angesichts ihrer schweren Krise um den richtigen Kurs. Kann die Strategie von Altkanzlerin Merkel ein Vorbild für die Zukunft sein? 04.10.2026 | 3:00 min

Drei verlorene Landtagswahlen, Umfragewerte unter 20 Prozent und ein deutlich angeschlagener Kanzler und Parteichef Friedrich Merz: Die CDU sucht am Sonntag und Montag bei einer Führungsklausur nach Wegen aus einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte.

Politbarometer-Grafik: Bewertung der Arbeit von Bundesregierung und Bundeskanzler

Das Treffen des Parteipräsidiums mit seinen etwa 25 Mitgliedern war angesetzt worden, nachdem die CDU Ende September in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen war. In Berlin wurde sie am selben Abend von der Linken von Platz eins verdrängt. In Sachsen-Anhalt hatte die Partei zwei Wochen zuvor fast 20 Prozentpunkte verloren. Auch auf Bundesebene ist die CDU in nie geahnte Tiefen abgesackt.

In der Aussprache soll es darum gehen, wie man konkret auf die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung reagieren kann. Aber auch die langfristige strategische Ausrichtung wird Thema sein.

Worum geht es für die CDU?

Es wird bei der Klausur zunächst einmal eine lange Aussprache geben - vor allem über inhaltliche Konsequenzenaus den Wahlen. Bleibt es bei dem straffen Reformkurs, etwa bei Rente, Pflege und Gesundheit? Und was ist darüber hinaus nötig?

Wir müssen uns um all die Themen kümmern, die für die ganz normalen Leute wichtig sind: Lebenshaltungskosten, Sicherheit, Migration, Arbeitsplätze. „ Hessens Ministerpräsident Boris Rhein vor der Klausur der "Welt am Sonntag"

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt forderte ganz konkret eine Senkung der Lebenshaltungskosten: "Wir müssen darüber reden, wie für die Menschen das Leben wieder bezahlbar wird."

Es dürfte aber auch um grundsätzlichere Fragen für die Union gehen. Muss die CDU konservativer werden, um Wähler zurückzugewinnen? Oder umgekehrt? Und wie geht es mit der Brandmauer zur AfD und zur Linken weiter?

Welche Rolle wird die Lage der Koalition spielen?

Die Nachwehen der Wahlen in Sachsen-Anhalt und in Berlin werden zu einer immer größeren Belastung für die schwarz-rote Koalition. Auch das dürfte bei der Klausur eine Rolle spielen. Die SPD verdächtigt CDU-Abgeordnete, in Sachsen-Anhalt den AfD-Landtagspräsidenten mitgewählt und damit ein Tabu gebrochen zu haben.

Die Spitzen von Union und SPD haben am Mittwochabend ihre rund vierstündigen Beratungen im Koalitionsausschuss beendet. Hauptthemen waren die Reformvorhaben und der Haushalt 2027. 08.10.2026 | 0:28 min

Die Union warnt die SPD im Gegenzug vor einer Zusammenarbeit mit der von ihr als extremistisch angesehenen Linken in Berlin. Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur im Kanzleramt und Merz-Vertrauter, sieht die Sondierungen in Berlin als direkte Belastungsprobe für die Koalition. "Wenn die SPD-Parteivorsitzenden ein Linksbündnis in Berlin nicht sofort und eindeutig unterbinden, dann wäre das ein Misstrauensvotum gegen unsere Koalition", sagte er der "Bild".

Worum geht es für den Kanzler?

Die Situation bleibt brenzlig für den Kanzler - auch wenn die Ministerpräsidenten ihm zunächst Rückendeckung gegeben haben. Der angeschlagene Parteichef wird bei der Klausur versuchen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ausgang: offen.

Das Dilemma von Kanzler Merz sei, "dass er sehr, sehr bekannt ist, aber eben nicht sehr beliebt", sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin. 04.10.2026 | 6:32 min

Am meisten Unterstützung wird Merz möglicherweise von einem bekommen, der gar nicht Mitglied in der CDU ist: Zum Abendessen ist Ex-Bundespräsident Joachim Gauck als Gast eingeladen. Der stellte sich kürzlich im "Spiegel"-Spitzengespräch Rücktrittsforderungen an Merz vehement entgegen.

"Wenn er das jetzt machen wollte, dann wäre er ja ein politischer Volltrottel", sagte der 86-Jährige. "Das wäre wirklich total schädlich. Weil da ein Restvertrauen, ganz besonders bei denen, die ihn gewählt haben, schwer leiden würde, noch mehr minimiert würde."

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Quelle: dpa