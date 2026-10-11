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Deutschland

Seehofer rechnet mit Merz ab: Massive Kritik vor CDU-Klausur

Krise der Union:Seehofer attackiert Merz: "Massiver Glaubwürdigkeitsverlust"

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Auch der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kritisiert Bundeskanzler Friedrich Merz. Besonders geht es ihm um Merz' Rhetorik und seine gebrochenen Wahlversprechen.

Seehofer schaut skeptisch nach oben

Der ehemalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU, Archivbild) kritisiert Bundeskanzler Merz scharf - unter anderem wegen gebrochener Wahlversprechen.

Quelle: IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Zwei Tage lang will die CDU nach Wegen aus ihrer tiefen Krise suchen. Aus Bayern kommt ein Seitenhieb, der vor allem auf den Bundeskanzler zielt. Der frühere CSU-Chef Horst Seehofer hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kritisiert und eine dringende Kurskorrektur angemahnt.

"Friedrich Merz hat durch den Bruch von Wahlversprechen einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust erlitten. Das Sofortprogramm von CDU und CSU versprach an erster Stelle eine Senkung der Stromsteuer für alle - passiert ist nichts", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag".

Kritik an Rhetorik über Arbeitsmoral: "Geht völlig an der Realität vorbei"

Besonders scharf verurteilte er Merz' Aussagen über die Arbeitsmoral in Deutschland: "Aussagen, die Deutschen würden zu wenig arbeiten und zu viel krankfeiern, verletzen die Menschen."

Was sagen Sie damit einer Krankenschwester, die ohnehin schon Wochenend- und Nachtschichten schiebt?

Horst Seehofer (CSU) über die Rhetorik Friedrich Merz'

Und weiter: "Bei Audi erlebe ich Arbeitnehmer, die gerne mehr arbeiten würden, denen man aber stattdessen Aufhebungsverträge anbietet. Diese pauschale Sprache geht völlig an der Realität vorbei."

Führungsklausur in der Krise: CDU-Präsidium sucht Ausweg nach Wahlniederlagen

Mit Blick auf die schwarz-rote Bundesregierung forderte Seehofer "deutlich mehr Tempo" und "deutlich weniger Selbstbeschäftigung". Man benötige keine neuen Kommissionen mehr, da ein Spitzenpolitiker selbst Position beziehen müsse. "Ein Politiker, der in der Bundesliga spielt, muss selbst eine Haltung haben - beispielsweise bei der Pflege - und auf dieser Basis Lösungen in der Koalition durchsetzen."

Bundeskanzler Merz will nach dem Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern weitermachen - aber wie?

Nach der historischen Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich die CDU demonstrativ hinter Bundeskanzler Merz. Doch der Druck innerhalb der Koalition wächst.

22.09.2026 | 1:33 min

Die CDU sucht heute und Montag bei einer Führungsklausur nach Wegen aus ihrer tiefen Krise. Das Treffen des Parteipräsidiums mit seinen etwa 25 Mitgliedern war angesetzt worden, nachdem die CDU Ende September in Mecklenburg-Vorpommern erstmals aus einem Landtag geflogen war.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der heute-Sendung am 22.09.2026 ab 19 Uhr.
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