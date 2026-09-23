In kaum einer Wählergruppe hat Bundeskanzler Merz derzeit so wenig Zustimmung wie bei den Jungen. Ein Erklärungsansatz.

Auf Social Media erntet Friedrich Merz Spott. Dabei hatte er einst junge Fans in JU und CDU. Hassen ihn wirklich alle jungen Menschen – und wenn ja, warum eigentlich? 23.09.2026 | 23:12 min

"Merz, leck Eier!" rufen junge Demonstranten auf einer Kundgebung gegen eine mögliche Wehrpflicht in Berlin, auf einem Konzert, in zahlreichen TikTok-Videos. Ein Slogan, der die Wut junger Wähler zu kanalisieren scheint - die sich ignoriert, belächelt oder verhöhnt fühlen. Seit März geht die Parole viral, wird auf T-Shirts und Sticker gedruckt.

Merz’ Zustimmung bei jungen Wählern fällt auf 3,6 Prozent

Dieser Tage dürfte sich Bundeskanzler Friedrich Merz allerdings erstmal die Wunden lecken. Nach den Wahlschlappen der CDU auf Landesebene heißt es immer wieder: Kein Kanzler war je so unbeliebt. Doch bei einer Gruppe kann Merz besonders wenig punkten: bei den Jungen.

Eine exklusive Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen zeigt: Im Mai 2025 stimmen noch knapp 30 Prozent der 18-34-Jährigen der Aussage zu, dass Merz seine Arbeit gut macht. Im August 2026 sind es nur 3,6 Prozent. So gut wie niemand unter 35 findet also, dass Merz seinen Job gut macht. Wie konnte es so weit kommen?

Merz-Zustimmung war sowieso schon niedrig

Teil der Antwort ist: Merz’ Zustimmung stürzt bei allen ab. Aber in keiner Wählergruppe war sie von Anfang an so niedrig wie bei den Jungen. Bei der letzten Bundestagswahl wurde bei ihnen Die Linke stärkste Kraft, die AfD lag knapp dahinter - nur rund 15 Prozent der jungen Menschen stimmten für die Union.

Junge Frauen wählen häufiger links, junge Männer eher rechts. Der politische Graben zwischen den Geschlechtern wächst und prägt Freundschaften, Dating und den Alltag einer Generation. 27.07.2026 | 3:20 min

Wehrpflicht politisiert auf TikTok

Und für die stellt sich die Lebensrealität so dar: Die Schulen bröckeln, Studieren wird durch teure Mieten selbst mit BAföG für viele unbezahlbar und zum Dank geht es mit 18 vielleicht bald nicht mehr an die Uni, sondern an die Front. So überspitzt kritisieren TikTok-User Merz, wenn er von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht spricht. Der Tenor: "Wenn das Land nichts für mich tut, wieso soll ich dann etwas für das Land tun"?

Deutschlandweit demonstrierten heute viele Jugendliche gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ein Großteil spricht sich dagegen aus. Mit den Demonstrationen wollen sie sich Gehör verschaffen. 05.03.2026 | 1:34 min

Shirin David rappt gegen Merz

Die Wut auf Merz kommt auch von feministischen jungen Frauen. Shirin David rappt dazu jüngst: "Dürfte ich eine Frage an unseren Kanzler stell’n? Wenn wir heiraten, darf ich Sie dann vergewalti- upsi."

Immer wieder sorgen Fälle wie Gisèle Pelicot oder Collien Fernandes für Debatten über sexualisierte Gewalt und patriarchale Strukturen. Sind wirklich alle Männer das Problem? 13 Fragen diskutiert 20.05.2026 | 41:19 min

Der heutige Kanzler stimmte 1997 im Bundestag gegen den Gesetzentwurf, mit dem Vergewaltigung in der Ehe strafbar wurde. Auch wenn er sagt, dass er heute anders abstimmen würde: Für viele junge Frauen verkörpert er als alter, weißer Boomer den Machterhalt und das "Weiter so" des Patriarchats.

Kommunikative Fehltritte gehen viral

Bei Friedrich Merz kommt das Problem mit der Kommunikation hinzu, das sich durch Social Media potenziert. Im Fall Collien Fernandes etwa wechselte er im Bundestag das Thema - weg von digitalisierter sexualisierter Gewalt und Gewalt in Partnerschaften, hin zur Gewalt durch Zuwanderer.

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Wer sich nicht täglich mit Politik auseinandersetzt, erfährt vor allem durch solche viralen Fehltritte von der Arbeit des Kanzlers. Dabei bleibt oft das Gefühl: Merz geht es vor allem darum, dass die Jungen mehr arbeiten - etwa mit seinen Aussagen zur Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag. Der Vergleich von Merz mit dem peinlichen, unsensiblen Chef Stromberg ist auf Social Media ein Dauer-Gag. Seine späteren Versuche, solche Aussagen wieder einzufangen, gehen natürlich nicht viral.

Rentenpolitik verärgert junge Konservative

Besonders stark ist die Zustimmung für Merz unter den Jungen zwischen Mai und August dieses Jahres abgestürzt - von 18,5 Prozent auf 3,6 Prozent. In diese Zeit fällt unter anderem das Reformpaket. Für die Jungen soll es später in Rente gehen, gleichzeitig müssen sie mehr Beiträge zahlen als ihre Eltern.

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Eigentlich hatte Merz auch mal versprochen, die Schuldenbremse einzuhalten und jüngere Generationen nicht unfair zu belasten. Nicht nur die Junge Union - ehemals glühender Merz-Fanclub - wendet sich über Rente und Schulden enttäuscht vom Kanzler ab.

Migration als Thema für Junge weniger wichtig

Migration hingegen ist für junge Wähler weniger wichtig, wie Sozialforscher Kilian Hampel einordnet. Klimawandel, gesellschaftliche Spaltung, Wohnraum und Preissteigerungen seien im Sorgenranking stärker ausgeprägt als Flüchtlingsströme. Und den jungen Menschen, die die AfD wählen, geht Merz’ Migrationspolitik vermutlich nicht weit genug.

Doku : Inside CDU Die zweite Staffel der Doku-Reihe blickt hinter die Kulissen der CDU in einer ihrer schwierigsten Phasen. Vier Folgen über Macht, Zweifel, und den Kampf gegen die AfD. Eine Partei unter Druck.

Junge Menschen sind politisch unterrepräsentiert

Im Bundestag sind gleichzeitig nur 15,7 Prozent der Abgeordneten unter 35 - damit sind junge Menschen politisch deutlich unterrepräsentiert. Die älteste Fraktion nach der AfD ist die der Union mit ihrem 70-jährigen Kanzler. Allerdings sind auch weniger als 20 Prozent der Wahlberechtigten unter 35. Sollte sich Merz also nochmal zur Wahl stellen, kommt es auf die Stimmen der Älteren an. Über die Zukunft des Landes entscheiden in Deutschland die Boomer und Rentner.

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Eine vollständige Analyse zum Thema Merz und junge Wähler von Politikjournalistin und Creatorin Victoria Reichelt gibt es auf dem YouTube-Kanal vicas.takes:

Marie Scholl ist Reporterin im heute journal und Redakteurin des funk-Formats "vicas.takes".

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