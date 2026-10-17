"Deutschlandtag" der Jungen Union:Merz betreibt Schadensbegrenzung
von Mathis Feldhoff
Der Applaus freundlich, aber verhalten, der Auftritt verbindlich - die Junge Union und Friedrich Merz waren bei ihrem Aufeinandertreffen bemüht keinen neuen Schaden anzurichten.
Hämmernde Beats des Elektro-Pop Duos Gener8tion & Yung Lean begleiten den Kanzler auf dem Weg in die Halle des World Conference Center in Bonn. "STORM II", also Sturm 2, hat die Junge Union für ihn ausgesucht.
Eine unverhohlenen Anspielung auf den Auftritt von Friedrich Merz auf dem letztjährigen Deutschlandtag im baden-württembergischen Rust. Vor elf Monaten waren JU und der CDU-Parteichef im Streit um die sogenannte Haltelinie in der Rente und das Rentenniveau nahezu ungebremst aufeinandergeprallt. Der offene Vorwurf der jungen Konservativen damals, Merz lasse ihre Generation im Stich.
Wird wieder ein Sturm durch die Halle ziehen oder wird der CDU-Parteichef sich daran erinnern, dass es nicht zuletzt die Junge Union war, die ihn ins Amt gebracht hat?
Merz: "Gerechtigkeit ist Generationengerechtigkeit"
Diesmal haben sich beide Seiten schon im Vorfeld bemüht, die gegenseitigen Erwartungshaltungen klarzumachen. Im Lauf der Woche hatten sich Johannes Winkel, der wiedergewählte JU-Vorsitzende, und Friedrich Merz zu einem Vier-Augen Gespräch getroffen - auf ausdrücklichen Wunsch des Kanzlers. Und Merz hat seine Lektion gelernt.
Als er nach knapp 40 Minuten Redezeit zum Thema Reformen kommt, macht er einen Schritt auf die Junge Union zu. "Es geht darum, welche Chancen die junge Generation hat", so Merz.
Es ist nicht ganz der Reform-Kanzler, den die jungen Konservativen erwartet haben, aber einen Deutschlandtag 2025 2.0 will in Bonn niemand. Auch deshalb verspricht Merz, dass der Rentenbeschluss der Regierung noch in diesem Jahr durchs Kabinett geht.
Weitgehend zahme Kritik am Kanzler
Auch die Delegierten sind in ihrer Kritik weitestgehend zurückhaltend. Der hessische JU-Vorsitzende mahnt, dass zu wenig Zukunftsvisionen mittelfristig die CDU überflüssig machen könnte. "Wir können nicht zuschauen, wie wir als CDU abgewickelt werden", sagt Lukas Brandscheid. Agnes Brücklmayer aus dem Landesverband Bayern fordert von Merz:
Und Jan Pfandhauer, ebenfalls aus Bayern, wirft Merz vor, mit seiner Schuldenpolitik des letzten Jahres einen "Raubzug gegen die junge Generation" zu organisieren. Klare Worte, aber nichts gegen den Sturm, der Friedrich Merz noch vor einem Jahr ins Gesicht geweht ist. Damals war etwas zerbrochen zwischen dem CDU-Jugendverband und dem Parteivorsitzenden. Ein Bruch, der bis heute nachhallt.
JU - der neue Think Tank der CDU
Das war schon in der Rede von Johannes Winkel deutlich geworden, der am Vorabend der Mutterpartei ein paar unangenehme Wahrheiten ins Stammbuch geschrieben hatte, als er von einer "Sattheit" spricht, aus der das Land, aber auch die CDU raus müsse. Die CDU mache "immer noch Politik, als sei 2010", so Winkel.
Er skizzierte eine Partei, die für die Mutterpartei durchaus Veränderungen bedeuten würde. Eine, die in manchen Themen konservativer auftritt, in anderen aber durchaus liberaler und sozialer, etwa als er für die Abschaffung des Ehegattensplittings im Steuerrecht zugunsten eines Familiensplittings wirbt.
Die JU will zum Think Tank der CDU werden - auch eine Botschaft an den Parteivorsitzenden, dass diese Rolle vom Konrad-Adenauer-Haus aus Sicht der Jungen ziemlich unzureichend ausgefüllt wird.
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