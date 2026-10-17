Junge Union: Bundeskanzler Merz positioniert sich klar gegen AfD

Deutschlandtag der Jungen Union:Merz grenzt sich von AfD ab - und warnt vor Unterstützung
Beim Deutschlandtag der Jungen Union hat sich Kanzler Merz von der AfD und der Linkspartei abgegrenzt. Die Rentenreform nannte er "überfällig" - und versprach zügige Umsetzung.
Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn ist unter anderem Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz zu Gast. Vergangenes Jahr hatte der Deutschlandtag unter anderem in den Streitpunkten Rente für mindestens große Diskrepanzen gesorgt.
Diesmal erhielt er immer wieder Applaus der Parteijugend von CDU und CSU. Merz äußerte sich auch dieses Jahr zur Rentenreform, aber auch über einige weitere Themen.
Merz zu Linken in Berlin
Unter anderem warnte er SPD und Grüne eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin. "Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen", rief Merz unter dem Applaus.
Die Union werde gegen die Linke kämpfen, sagte der CDU-Chef. "Wir stehen gegen jeden auf, der das Existenzrecht Israels infrage stellt", sagte Merz. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz.
Merz zu Rentenreform
Bei der Rentenreform pochte der Kanzler darauf, dass die Vorschläge der Rentenreformkommission vollständig umgesetzt werden müssen, so wie sie auf dem Tisch liegen würden. Die Rentenkommission habe selbst bei der noch umstrittenen abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren für Übergangsfristen und Ausnahmemöglichkeiten plädiert, die für bestimmte Arbeitnehmergruppen denkbar sind.
Die Warnung richtet sich an den Koalitionspartner SPD und den neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Merz erinnerte daran, dass die Vorschläge der Alterssicherungskommission an sich schon Kompromisse gewesen seien.
Die Union wolle einen Kabinettsbeschluss zur Rentenreform noch in diesem Jahr, sagte Merz zum weiteren Fahrplan für das Rentenpaket. Die erste Lesung im Bundestag solle noch vor dem Jahreswechsel erfolgen und die finale Abstimmung zu Beginn des nächsten Jahres.
Merz zu Minderheitsregierung-Spekulationen
Einen bevorstehenden Koalitionsbruch sieht der Bundeskanzler aber nicht. Er erteilte Spekulationen über eine Minderheitsregierung im Bund ohne die SPD eine Absage.
"Sie wühlen das Land auf, sie wühlen unsere Partei auf. Aber erst wenn wir sie abgeschlossen haben, wenn wir entschieden haben, dann wird wieder etwas mehr Ruhe im Land und auch bei uns in der Partei einkehren", sagte er. Diesen Weg müsse die CDU gehen - bei Rente, gesetzlicher Krankenversicherung, Pflege oder beim Arbeitsmarkt. Er wolle den Reformprozess "mit dieser Koalition gehen", betonte Merz zum Bündnis mit der SPD im Bund.
Merz verband dies aber auch mit einer Warnung an die SPD: Sein Bekenntnis zu der Koalition bedeute auch, "nicht alles zu akzeptieren". Es gelte "dem Koalitionspartner entgegenzutreten, wenn er ohne jeden erkennbaren Grund unsere Politik und unser Miteinander als unmenschlich bezeichnet".
Votum für AfD-Kandidaten: Merz droht mit Parteiausschluss
Mit Blick auf Sachsen-Anhalt drohte der Kanzler mit einem Parteiausschluss bei einer Zusammenarbeit mit der AfD.
Hintergrund ist die Vermutung, dass auch CDU-Abgeordnete im neuen Landtag in Magdeburg für den neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch (AfD) in einer geheimen Wahl gestimmt haben könnten.
Der Deutschlandtag findet einmal im Jahr statt. Der Jungen Union gehören etwa 90.000 Mitglieder an. Sie bezeichnet sich selbst als größte politische Jugendorganisation Europas.
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