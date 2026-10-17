Junge Union: Bundeskanzler Merz positioniert sich klar gegen AfD

Beim Deutschlandtag der Jungen Union hat sich Kanzler Merz von der AfD und der Linkspartei abgegrenzt. Die Rentenreform nannte er "überfällig" - und versprach zügige Umsetzung.

Merz grenzt sich von AfD ab - und warnt vor Unterstützung

Beim Deutschlandtag der Jungen Union hat sich Bundeskanzler Merz klar von der AfD distanziert. In seiner Rede fordert der CDU-Chef ein Einstehen für "Freiheit statt Extremismus". 17.10.2026 | 0:37 min

Beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn ist unter anderem Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz zu Gast. Vergangenes Jahr hatte der Deutschlandtag unter anderem in den Streitpunkten Rente für mindestens große Diskrepanzen gesorgt.

Diesmal erhielt er immer wieder Applaus der Parteijugend von CDU und CSU. Merz äußerte sich auch dieses Jahr zur Rentenreform, aber auch über einige weitere Themen.

"Deutschlandtag" der Jungen Union : Friedrich Merz droht der nächste Konflikt Wenn Kanzler Merz auf dem "Deutschlandtag" redet, muss er sich auf Kritik einstellen - wie bereits vor einem Jahr. von Mathis Feldhoff mit Video 8:10 Analyse

Merz zu Linken in Berlin

Unter anderem warnte er SPD und Grüne eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin. "Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen", rief Merz unter dem Applaus.

Hört auf damit, diesen Weg zu gehen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU

Die Union werde gegen die Linke kämpfen, sagte der CDU-Chef. "Wir stehen gegen jeden auf, der das Existenzrecht Israels infrage stellt", sagte Merz. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz.

Nach Kritik an der Abgeordneten Vanessa Emde distanziert sich die Berliner Linke von ihr - sie kooperiere nicht mit der Partei. Emde hatte online umstrittene Äußerungen zu Israel geteilt. 16.10.2026 | 4:19 min

Merz zu Rentenreform

Bei der Rentenreform pochte der Kanzler darauf, dass die Vorschläge der Rentenreformkommission vollständig umgesetzt werden müssen, so wie sie auf dem Tisch liegen würden. Die Rentenkommission habe selbst bei der noch umstrittenen abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren für Übergangsfristen und Ausnahmemöglichkeiten plädiert, die für bestimmte Arbeitnehmergruppen denkbar sind.

Da braucht jetzt prinzipiell nicht etwas bewahrt zu werden, was uns im Augenblick viele Probleme macht und wo wir ja auch in Deutschland schon mal weiter waren. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU

Die Warnung richtet sich an den Koalitionspartner SPD und den neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Merz erinnerte daran, dass die Vorschläge der Alterssicherungskommission an sich schon Kompromisse gewesen seien.

Die Union wolle einen Kabinettsbeschluss zur Rentenreform noch in diesem Jahr, sagte Merz zum weiteren Fahrplan für das Rentenpaket. Die erste Lesung im Bundestag solle noch vor dem Jahreswechsel erfolgen und die finale Abstimmung zu Beginn des nächsten Jahres.

Bei der Jungen Union warnt Kanzler Merz vor der Linken und der AfD. Gleichzeitig pocht er auf die Umsetzung der Reformen. Kann er die Junge Union überzeugen? ZDFheute live analysiert. 17.10.2026 | 10:43 min

Merz zu Minderheitsregierung-Spekulationen

Einen bevorstehenden Koalitionsbruch sieht der Bundeskanzler aber nicht. Er erteilte Spekulationen über eine Minderheitsregierung im Bund ohne die SPD eine Absage.

Reformprozesse sind immer mit Diskussionen, immer mit Kontroversen verbunden. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU

"Sie wühlen das Land auf, sie wühlen unsere Partei auf. Aber erst wenn wir sie abgeschlossen haben, wenn wir entschieden haben, dann wird wieder etwas mehr Ruhe im Land und auch bei uns in der Partei einkehren", sagte er. Diesen Weg müsse die CDU gehen - bei Rente, gesetzlicher Krankenversicherung, Pflege oder beim Arbeitsmarkt. Er wolle den Reformprozess "mit dieser Koalition gehen", betonte Merz zum Bündnis mit der SPD im Bund.

Das ganze Gerede von Minderheitsregierungen oder sonstigen Konstellationen, es gefährdet nicht nur die Zukunft unseres Landes, es gefährdet die Existenz unserer Partei. Und deswegen hören wir bitte damit auf, darüber zu sprechen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU

Merz verband dies aber auch mit einer Warnung an die SPD: Sein Bekenntnis zu der Koalition bedeute auch, "nicht alles zu akzeptieren". Es gelte "dem Koalitionspartner entgegenzutreten, wenn er ohne jeden erkennbaren Grund unsere Politik und unser Miteinander als unmenschlich bezeichnet".

CSU-Chef Markus Söder spricht sich im ZDF gegen eine Minderheitsregierung aus. Man habe das in den vier Monaten nach dem Ampel-Aus gesehen, "da ging gar nichts mehr", sagt er. 13.09.2026 | 5:37 min

Votum für AfD-Kandidaten: Merz droht mit Parteiausschluss

Mit Blick auf Sachsen-Anhalt drohte der Kanzler mit einem Parteiausschluss bei einer Zusammenarbeit mit der AfD.

Wer aus unseren Reihen der Meinung ist, solche Leute in Staatsämter wählen zu sollen, der hat in der CDU Deutschlands nichts, aber auch gar nichts zu suchen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler und Bundesvorsitzender der CDU

Hintergrund ist die Vermutung, dass auch CDU-Abgeordnete im neuen Landtag in Magdeburg für den neuen Landtagspräsidenten Tobias Rausch (AfD) in einer geheimen Wahl gestimmt haben könnten.

Der Deutschlandtag findet einmal im Jahr statt. Der Jungen Union gehören etwa 90.000 Mitglieder an. Sie bezeichnet sich selbst als größte politische Jugendorganisation Europas.

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Quelle: dpa, AFP, Reuters