Treffen der Jungen Union: Merz droht der nächste Konflikt

Die Junge Union trifft sich ab heute Abend zum "Deutschlandtag". Wenn Kanzler Merz dort am Samstag redet, muss er sich auf Kritik einstellen - wie bereits vor einem Jahr.

Am Abend startet der "Deutschlandtag" der Jungen Union. Ihr Vize-Chef Pascal Reddig fordert CDU und CSU auf, geschlossen für die Rentenreform zu kämpfen. 16.10.2026 | 8:10 min

Es ist ein viel betrachtetes menschliches Gefühl. Eines, das oft stärker ist als jede rationale Betrachtung einer Beziehung: Das Phänomen der erkalteten Liebe. Eine Beobachtung, die schon Jesus Christus zugeschrieben wird in Matthäus 24, Vers 12: "Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der vielen erkalten", wird der Sohn Gottes in der Bibel zitiert.

In der Beziehung zwischen der Jungen Union und ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz nimmt der Kanzler ganz offenbar die Rolle der überhandnehmenden Gesetzlosigkeit ein - oder anders gesagt, die Rolle desjenigen, dessen Politik die Erwartungen der jungen Konservativen, die ihn einst mit ins Amt gebracht haben, tief enttäuscht hat.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angekündigt, die Sozialreformen schnell umzusetzen. Mittlerweile stellt sich nur die Frage: Zieht die eigene Partei da noch mit? 11.10.2026 | 4:03 min

Merz beim Treffen der Jungen Union erwartet

Und wie das so ist im realen Leben, ist diese "erkaltete Liebe" besonders bitter, die Enttäuschung besonders tief und die Kritik besonders hart.

Wenn Friedrich Merz an diesem Samstag in Bonn auf die Bühne des "Deutschlandtags" der Jungen Union, der Jugendorganisation von CDU und CSU, tritt, bringt er eine Erfahrung mit. Vor gut einem Jahr, auf dem letzten "Deutschlandtag" im baden-württembergischen Rust, hat er die JU regelrecht abgebürstet.

Im Streit um die sogenannte Haltelinie in der Rente platziert er den Vorwurf, die jungen CDUler würden einen "Unterbietungswettbewerb" um das niedrigste Rentenniveau betreiben. "Das kann doch nicht euer Ernst sein", so Friedrich Merz vor ziemlich genau elf Monaten.

Kanzler Merz fordert den neuen Arbeitsminister Schweitzer beim Arbeitgebertag dazu auf, schnell und zügig zu arbeiten. Von schlechten Umfragewerten lässt er sich nicht abschrecken. 13.10.2026 | 2:25 min

Ein Tag im November - als etwas zerbrach zwischen JU und Merz

Eine Attacke auf seine größten Fans, bei denen der Eindruck bleibt, dass der eigene Kanzler sich gerade auf die Seite der Sozialdemokraten geschlagen hat, zu ihren Lasten. An diesem Tag ist etwas zerbrochen zwischen Merz und den jungen Konservativen um ihren Vorsitzenden Johannes Winkel.

Ein Bruch, der bis heute nachwirkt. Denn nicht nur beim Thema Rente fühlt sich die Junge Union von ihrem Kanzler im Stich gelassen. Im Grunde bei allen Reformvorhaben - Pflege, Steuern, Gesundheitskosten und eben auch Rente - vermissen sie den versprochenen politischen Neuanfang.

Statt in einen ruhigen Arbeitsmodus zu finden, herrscht in der schwarz-roten Koalition bei den Themen Pflege, Rente und Steuern Dauerstreit. 04.10.2026 | 4:06 min

Gerechtigkeitslücke zwischen den Generationen?

Auch wenn Merz sich zwischenzeitlich bemüht, die Wogen zu glätten, indem er eine Rentenkommission einsetzt, in der mit Pascal Reddig auch ein wichtiger JUler sitzt, bleibt der Eindruck, es geht nur sehr langsam voran. Erst in der vergangenen Woche verschiebt Merz den endgültigen Beschluss für ein neues Rentensystem auf das nächste Frühjahr.

Für die Junge Union ein Signal, dass auf ihre Interessen, dass auf Gerechtigkeit zwischen den Generationen in dieser Bundesregierung nur wenig Rücksicht genommen wird. Da ändert sich nur wenig, wenn Merz in seiner Regierungserklärung am Dienstag vorträgt, es habe "sich eine Gerechtigkeitslücke zwischen den Generationen in unserem Land aufgetan".

Und weiter: "Die Kinder und Jugendlichen in unserem Land werden, wenn wir nicht handeln, noch mehr schultern müssen, (...) als sie eigentlich schultern sollten." Aus Sicht der jungen CDUler eine Binsenweisheit, die sie dem Kanzler schon vergangenes Jahr vorgerechnet haben.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Regierungserklärung auf Chancen- und Generationengerechtigkeit gesetzt. Enteignung und Umverteilung führten dagegen nicht zu Gerechtigkeit, betonte er. 14.10.2026 | 0:24 min

Abgewatscht auch auf dem Parteitag

Gerade die CDU, so der Vorwurf aus der Jungen Union, aber auch die Schwesterpartei CSU, verweigerten die Debatte um wirkliche Reformen. Als Beleg gilt ein Tag im Februar dieses Jahres, der ähnlich nachhallt wie der letztjährige "Deutschlandtag".

Beim CDU-Parteitag in Stuttgart wollen Johannes Winkel und seine JU, die Mutterpartei zu mehr Reformbereitschaft bewegen - und wenn es nur in einem Beschluss ist. Er fordert damals "eine sozialgerechte Meinung" von der CDU und ein Signal, das "Richtung Zukunft schaut".

Johannes Winkel von der Jungen Union fordert nach den Wahlen, gerade das Rentenpaket nicht aufzuschnüren: "Dann besteht die große Gefahr, dass das gesamte Paket nicht kommen kann." 22.09.2026 | 6:16 min

Wenn erkaltete Liebe umschlägt

Doch die Parteispitze um Friedrich Merz verweigert die Debatte. Der in der Partei hoch geschätzte Sozialpolitiker Karl-Josef Laumann wischt mit einem Argument, das in jeder Partei das Ende von ungeliebten Diskussionen erzwingen soll, das Ansinnen vom Tisch. Laumann sagt:

Wenn man das jetzt alles will und heute beschließen will und uns heute daran binden will, dann möchte ich gerne wissen, wie die wahlkämpfenden Länder ihre Wahlkämpfe in den nächsten Wochen führen wollen. „ Karl-Josef Laumann, CDU

Das haben die Jung-Unionisten nicht vergessen und sie werden es den Parteivorsitzenden Merz und auch CSU-Chef Markus Söder am Samstag und am Sonntag spüren lassen. So wie das oft ist, wenn erkaltete Liebe umschlägt - in harte, ja unerbittliche Ablehnung.

Mathis Feldhoff ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.