Kanzler auf Arbeitgebertag:Merz kritisiert Bas' Arbeit, Grüne finden das "unmöglich"
von Dominik Rzepka, Berlin
Kanzler Merz hat die Arbeit der scheidenden Ministerin Bas kritisiert. Auf die Gesetze zur Rente warte man nun schon ziemlich lange, sagt er - und erntet Kritik von den Grünen.
Das muss man als Kritik an der scheidenden Arbeitsministerin Bärbel Bas verstehen: Auf dem Arbeitgebertag macht Friedrich Merz am Dienstag deutlich, dass in Bas' Haus die Rentenreform und die Reform des Arbeitsmarktes lägen.
Dort lägen sogar "alle Gesetzesvorhaben, die wir am 1. Juli zu diesen Themen verabredet haben", sagt der Kanzler. Und dann macht er deutlich, dass ihm vor allem die Reform der Rentenversicherung zu lange dauert.
Merz zählt die Monate auf und klopft dabei auf den Tisch, der vor ihm steht. Ist das wirklich nur Kritik in der Sache?
Merz weist Vorwürfe zurück
Einen Tag zuvor war Bas als Ministerin und SPD-Chefin zurückgetreten. Grund dafür: der Tod ihrer Stieftochter. Aber auch öffentliche Angriffe, unter anderem vom eigenen Koalitionspartner.
Aus der SPD werden Vorwürfe gegen die CDU laut, auch gegen Merz persönlich, etwa von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Unmenschlich, unanständig seien die Angriffe auf Bas gewesen.
Merz selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sei immer sachlich geblieben, so der Kanzler am Montag.
Grüne kritisieren Merz-Auftritt scharf
Doch Merz' Auftritt auf dem Arbeitgebertag empfinden zumindest die Grünen als kaum sachlich. Der Kanzler äußere seine Unzufriedenheit an Bas quasi im Vorbeigehen, schlage dabei mit der Faust aufs Podium, kritisiert Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge:
Merz habe nicht die Größe gehabt, Bas Respekt entgegenzubringen, so Dröge. "Wie unsouverän kann man sein und wie sehr kann man auch als Bundeskanzler zeigen, dass man als Führungskraft offensichtlich ungeeignet ist?"
Dröge: Politikbetrieb geht zur Tagesordnung über
Bas Rücktritt sei gerade einmal einen Tag her und schon gehe der Politikbetrieb wieder zur Tagesordnung über. Dabei hätte sie sich einen Moment des Nachdenkens gewünscht, eine Atempause im Hamsterrad des politischen Betriebs, so Dröge.
Kritisch sieht Dröge auch die Unbarmherzigkeit persönlicher Angriffe und die Verschärfung der Lage durch Social Media. Menschen würden dort in einem Clip "einer Internet-Meute zum Fraß" vorgeworfen.
Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.
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