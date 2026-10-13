Merz kritisiert Bas' Arbeit, Grüne finden das "unmöglich"

Kanzler Merz hat die Arbeit der scheidenden Ministerin Bas kritisiert. Auf die Gesetze zur Rente warte man nun schon ziemlich lange, sagt er - und erntet Kritik von den Grünen.

Die SPD-Politikerin gibt ihre Ämter als Arbeitsministerin und Parteichefin auf. Als Gründe nennt sie die Trauer über den Tod ihrer Stieftochter sowie zunehmende Anfeindungen. 12.10.2026 | 1:53 min

Das muss man als Kritik an der scheidenden Arbeitsministerin Bärbel Bas verstehen: Auf dem Arbeitgebertag macht Friedrich Merz am Dienstag deutlich, dass in Bas' Haus die Rentenreform und die Reform des Arbeitsmarktes lägen.

Dort lägen sogar "alle Gesetzesvorhaben, die wir am 1. Juli zu diesen Themen verabredet haben", sagt der Kanzler. Und dann macht er deutlich, dass ihm vor allem die Reform der Rentenversicherung zu lange dauert.

Die Vorschläge haben wir am 22. Juni bekommen. Wir haben heute den 13. Oktober. Juli, August, September, Oktober. Das ist mir schon zu lange. „ Friedrich Merz, CDU

Merz zählt die Monate auf und klopft dabei auf den Tisch, der vor ihm steht. Ist das wirklich nur Kritik in der Sache?

Deutscher Arbeitgebertag 2026 - Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) 13.10.2026 | 40:16 min

Merz weist Vorwürfe zurück

Einen Tag zuvor war Bas als Ministerin und SPD-Chefin zurückgetreten. Grund dafür: der Tod ihrer Stieftochter. Aber auch öffentliche Angriffe, unter anderem vom eigenen Koalitionspartner.

Aus der SPD werden Vorwürfe gegen die CDU laut, auch gegen Merz persönlich, etwa von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Unmenschlich, unanständig seien die Angriffe auf Bas gewesen.

Merz selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sei immer sachlich geblieben, so der Kanzler am Montag.

Bundeskanzler Merz erklärte, er bedaure und respektiere den Rücktritt von Bärbel Bas. Über die CDU-Präsidiumssitzung sagt Merz, es brauche weitere Schritte, um aus dem Tief zu kommen. 12.10.2026 | 12:32 min

Grüne kritisieren Merz-Auftritt scharf

Doch Merz' Auftritt auf dem Arbeitgebertag empfinden zumindest die Grünen als kaum sachlich. Der Kanzler äußere seine Unzufriedenheit an Bas quasi im Vorbeigehen, schlage dabei mit der Faust aufs Podium, kritisiert Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge:

Ich finde es wirklich unmöglich, was Friedrich Merz dort gemacht hat. „ Katharina Dröge, Grüne

Merz habe nicht die Größe gehabt, Bas Respekt entgegenzubringen, so Dröge. "Wie unsouverän kann man sein und wie sehr kann man auch als Bundeskanzler zeigen, dass man als Führungskraft offensichtlich ungeeignet ist?"

Neben einem Trauerfall in der Familie begründet Bärbel Bas (SPD) ihren Rücktritt auch mit persönlichen Angriffen auf sie von Seiten der CDU. Die CDU weist die Vorwürfe zurück. 12.10.2026 | 2:50 min

Dröge: Politikbetrieb geht zur Tagesordnung über

Bas Rücktritt sei gerade einmal einen Tag her und schon gehe der Politikbetrieb wieder zur Tagesordnung über. Dabei hätte sie sich einen Moment des Nachdenkens gewünscht, eine Atempause im Hamsterrad des politischen Betriebs, so Dröge.

Kritisch sieht Dröge auch die Unbarmherzigkeit persönlicher Angriffe und die Verschärfung der Lage durch Social Media. Menschen würden dort in einem Clip "einer Internet-Meute zum Fraß" vorgeworfen.

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.