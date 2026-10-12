Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas kritisieren SPD-Politiker den Umgang der Union mit der Ministerin in ihrer Trauerzeit. Bundeskanzler Friedrich Merz zollt Bas Respekt.

Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurück. Als Gründe nennt sie die Trauer um ihre verstorbene Stieftochter und öffentliche Angriffe, auch aus der Union. 12.10.2026 | 0:27 min

Der Rücktritt von Bärbel Bas (SPD) als Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende ruft im politischen Berlin heftige Reaktionen hervor. Bas hatte am Morgen mitgeteilt, dass sie von beiden Ämtern zurücktrete und nur noch Bundestagsabgeordnete bleibe. In einer Erklärung begründete sie den Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter. Sie äußerte sich darin aber auch kritisch gegenüber dem Koalitionspartner Union, dem sie "öffentliche Angriffe" vorwarf.

Aus ihrer Partei erhält Bas viel Rückendeckung. Gleichzeitig zeigen die Reaktionen auch, wie angespannt offenbar das Verhältnis zwischen SPD und CDU/CSU sowie die Stimmung innerhalb der Koalition sind:

Schwesig: Angriffe auf Bas "unmenschlich"

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kritisierte das Verhalten der Union scharf. "Mein Mitgefühl gilt Bärbel Bas", schrieb die SPD-Landeschefin am Morgen auf der Plattform X. "Ich wünsche ihr viel Kraft in dieser schweren Situation. Persönlich danke ich Bärbel Bas für die gute Zusammenarbeit! Die Attacken der CDU - trotz ihrer persönlichen schweren Situation - waren unmenschlich und rücksichtslos."

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Klingbeil zu Rücktritt: Angriffe auf Bärbel Bas "unanständig"

Bas' SPD-Co-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil äußerte sich traurig über ihren Rücktritt. Er könne ihren Schritt persönlich nachvollziehen. Die Angriffe gegen sie in den vergangenen Tagen ihrer Trauer "waren unanständig".

Sowas gehört sich nicht. „ Lars Klingbeil, SPD

Bas habe "mit klarem Kompass und Geradlinigkeit" Verantwortung übernommen und sich mit voller Überzeugung für die Menschen im Land eingesetzt.

Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch betonte, dass Bas Haltung gezeigt habe, auch wenn es unbequem wurde. "Aber die Kraft ist endlich." Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach von einem "schmerzlichen Rücktritt, den wir jetzt auch erst mal verarbeiten müssen".

Die CDU-Spitze und ihre Ministerpräsidenten beraten, wie die Partei das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen kann. Ein gemeinsamer Kurs ist noch nicht erkennbar und der Druck wächst. 12.10.2026 | 2:38 min

Bundeskanzler Merz zollt Bas Respekt

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach Bas seinen Respekt aus und wünschte ihr viel Kraft. Sie und er hätten in der Bundesregierung "vertrauensvoll zusammengearbeitet", schrieb der CDU-Chef am Montag auf der Online-Plattform X. Er danke ihr für ihr Engagement. "Ihre Entscheidung verdient Respekt." Als Vater und Großvater könne er nur erahnen, wie schwer dieser Verlust wiege.

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Schnieder weist Vorwürfe zurück: "Das muss man dann auch aushalten"

Dagegen wies der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) Bas' Vorwürfe zurück. "Das muss man dann auch aushalten. Wenn man Vereinbarungen nicht einhält, wenn man auch entsprechende Entwürfe nicht auf den Tisch legt, wenn man damit nicht ins Kabinett geht, dann muss man sich irgendwann fragen lassen, warum das nicht so ist", sagte Schnieder zu Welt-TV.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) sieht keine Auswirkungen auf die Arbeit der Koalition. Seine Gedanken seien bei Bas, "weil sie wirklich ein sehr feiner Mensch ist, der uns in der Koalition sicherlich auch fehlen wird", sagte er.

Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, nannte Bas' Rücktrittsgründe auf der Plattform X "nachvollziehbar". "Gleichzeitig zeigt ihr Nachtreten gegen den Koalitionspartner CDU, dass Schwarz-Rot am Ende ist."

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Quelle: dpa, AFP, Reuters