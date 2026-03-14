  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Alexander Schweitzer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Alexander Schweitzer

|
Alexander Schweitzer ist Politiker der SPD und wurde 2024 zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Malu Dreyer an. ZDFheute informiert zu Alexander Schweitzer aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Alexander Schweitzer

  1. 23.02.2026, Rheinland-Pfalz, Mainz: Vorbeifahrende Fahrzeuge erzeugen auf der Rheinallee Lichtstreifen vor den Wahlplakaten von Gordon Schnieder (l-r, CDU), CDU-Landeschef und Spitzenkandidat seiner Partei, mit Isabell Rahms (CDU), Landtagskandidatin ihrer Partei für Mainz zur anstehenden Landtagswahl, und Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD.
    Interview

    Politikwissenschaftler von Lucke:Rheinland-Pfalz-Wahl für SPD "ungemein entscheidend"

    mit Video18:45
  2. Stefan Leifert vom ZDF-Politbarometer im ZDFheute live-Studio

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteien

    Video3:28
  3. ZDF-Reporterin Christel Haas im ZDFheute live-Studio

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:“Alexander Schweitzer hat viel zu verlieren”

    Video6:42
  4. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke

    Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:"30 Prozent der Wähler sind unentschieden"

    Video18:45
  5. Politbarometer-Grafik mit Projektion für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

    ZDF-Politbarometer Extra:Vor Wahl in RLP: CDU knapp vor SPD

    Video0:33
  6. Wahlplakate für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März 2026 sind auf dem Friedrich-Ebert-Ring in der Innenstadt zu sehen.
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer Extra:Knapper Vorsprung der CDU vor der SPD in Rheinland-Pfalz

    mit Video1:32
  7. Alexander Schweitzer (l) und Gordon Schnieder geben sich vor einem TV-Duell die Hände

    Vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:So haben sich Schweitzer und Schnieder im TV-Duell geschlagen

    von Christopher Heinze
    mit Video2:30
  8. Eine Frau hält ein Magazin über den SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in den Händen.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Landtagswahl in Rheinland-Pfalz

    von Christel Haas
    Video2:30
  9. Wahl-O-Mat Rheinland Pfalz 2026

    Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online:Rheinland-Pfalz: Welche Partei vertritt Ihre Positionen?

    von Katrin Meyer
    mit Video3:49
  10. Ein Deutschlandticket der Hamburger Vermehrsverbunds HVV.

    Sicherheit von Zugbegleitern:Schweitzer fordert Passfotos auf Deutschlandtickets

    mit Video0:23
  11. Der rheinand-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

    Sicherheit für Zugpersonal:Schweitzer will D-Ticket mit Foto

    Video0:23
  12. Alexander Schweitzer SPD | Ministerpräsident Rheinland-Pfalz

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Schweitzer: "Menschen ordentlich bezahlen"

    Video5:15
  13. Alexander Schweitzer (M, SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, nimmt an der Inbetriebnahme der Ahrtalbahn teil. Die von der Flut im Ahrtal zerstörte Teilstrecke an der Mittelahr wird nach vier Jahren Wiederaufbauzeit wieder eröffnet.

    Nachrichten | heute:Ahrtalbahn fährt wieder

    von Anna Duda / Julia Schröter
    Video1:32
  14. ZDFHeute Fallback Bild

    Rentenreform-Debatte bei "Markus Lanz":SPD-Vize: Sorge wegen Renten-Abstimmung

    Video1:04
  15. SPD-Vize Alexander Schweitzer und Journalistin Karina Mößbauer zu Gast bei "Markus Lanz"

    Rentenreform-Debatte bei "Markus Lanz":SPD-Vize sorgt sich wegen Rentenstreit um die Regierung

    von Bernd Bachran
    mit Video75:14
  16. Von links: Robin Alexander, Reiner Haseloff, Maybrit Illner, Alexander Schweitzer, Veronika Grimm, Schalte: Wulf Schmiese

    Rheinland-pfälzischer Ministerpräsident:Schweitzer: Rente ist kein Charity-Projekt

    von Torben Schröder
    mit Video63:36

Neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz

Alexander Schweitzer

Schweitzer ist neuer Ministerpräsident

Mehr zur SPD

SPD-Schriftzug

SPD

Biografie

Alexander Schweitzer wurde 1973 in Landau in der Pfalz geboren. Er absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften. Von 2014 bis 2021 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Im Anschluss hatte er bis 2024 das Amt des Ministers für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung inne. Im Jahr 2024 wurde er zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt.

Nachrichten aus Rheinland-Pfalz in der Übersicht

Wahlkreise und Flaggen von Rheinland-Pfalz

Nachrichten aus Rheinland-Pfalz

Weitere SPD-Politiker in der Übersicht