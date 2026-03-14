Alexander Schweitzer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Alexander Schweitzer wurde 1973 in Landau in der Pfalz geboren. Er absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften. Von 2014 bis 2021 war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Im Anschluss hatte er bis 2024 das Amt des Ministers für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung inne. Im Jahr 2024 wurde er zum neuen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt.