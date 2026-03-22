Wahl in Rheinland-Pfalz: CDU laut Prognose deutlich vor der SPD

Die CDU hat die Wahl in Rheinland-Pfalz mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder laut Prognose gewonnen. Schnieder würde damit Alexander Schweitzer als Ministerpräsident ablösen.

CDU laut Prognose deutlich vor der SPD

Wie ist das Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die ZDF-Wahlsendung jetzt live. 22.03.2026

Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz ist das Ergebnis laut Prognose der Forschungsgruppe Wahlen deutlich: Die CDU liegt mit 30,5 Prozent vor der SPD mit 26,5 Prozent. Die AfD folgt mit 20,0 Prozent auf Platz drei. Auch die Grünen schaffen es mit 8,5 Prozent in den neuen Landtag.

Freie Wähler sowie die Linke müssen laut Prognose um den Einzug in den Landtag bangen. Die FDP, die bisher als Regierungspartei im Landesparlament vertreten war, schafft den Einzug sicher nicht.

Für die SPD bedeutet das große Verluste. Große Zugewinne kann die AfD verzeichnen.

Rheinland-Pfalz, Landtagswahl, Gewinne und Verluste Quelle: Forschungsgruppe Wahlen

Wie sieht die Sitzverteilung im Landtag aus?

101 Sitze hat der Landtag in Rheinland-Pfalz. So sieht die Sitzverteilung laut Prognose aus:

Rheinland-Pfalz, Landtagswahl, Sitzverteilung Quelle: Forschungsgruppe Wahlen

Wie hoch war die Wahlbeteiligung?

Laut Landeswahlleiter lag die Wahlbeteiligung bis 12 Uhr bei 50 Prozent, am Ende des Wahltags laut Forschungsgruppe Wahlen bei 63,5 Prozent. Vor fünf Jahren hatten 64,4 Prozent der Wahlberechtigten in Rheinland-Pfalz ihre Stimme abgegeben.

Wie sah das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz 2021 aus?

SPD: 35,7 Prozent

CDU: 27,7 Prozent

Grüne: 9,3 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

FDP: 5,5 Prozent

Freie Wähler: 5,4 Prozent

Die Linke: 2,5 Prozent

In Folge der Wahl von 2021 bildete sich eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Noch drei weitere Landtagswahlen 2026

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stehen 2026 noch drei weitere Landtagswahlen an. Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist am 6. September. Die Abgeordnetenhauswahl in Berlin und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern finden am 20. September statt. Vor zwei Wochen hatte das Superwahljahr 2026 mit der Wahl in Baden-Württemberg begonnen.