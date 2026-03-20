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Politik
Deutschland

Landtagswahl Rheinland-Pfalz: Die Ergebnisse nach Wahlkreisen

Grafiken

Landtagswahl in Karten:Rheinland-Pfalz: Ergebnisse aus den Wahlkreisen

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz

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Wie haben die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz abgeschnitten? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.

Karte mit den Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz, dahinter der Landtag in Mainz, daneben eine Flagge des Bundeslandes

Am Sonntag wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Wie steht es aktuell in den Umfragen?

20.03.2026 | 0:29 min

Wen wählen die Menschen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in den Wahlkreisen? In den nachfolgenden Karten und Tabellen können Sie die Auszählung ab Sonntagabend live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis.

Sobald mindestens ein Viertel der Stimmbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Grafiken auf. Allerdings kann es anfangs zu längeren Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Rheinland-Pfalz: Karte mit Wahlkreisstimmen

In der nachfolgenden Karte werden die Ergebnisse nach Wahlkreisstimmen gezeigt. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Landtag repräsentieren sollen. Sie entspricht der Erststimme bei Bundestagswahlen. Wer die meisten Wahlkreisstimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Wahlkreisstimme: Landtagswahl Rheinland-Pfalz

ZDFheute Infografik

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Rheinland-Pfalz: Karte mit Landesstimmen

Mit der Landesstimme können Parteien gewählt werden. Sie entspricht der Zweitstimme bei der Bundestagswahl und ist dementsprechend entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Mit ihrer Hilfe wird bestimmt, welche Parteien wie viele Sitze bekommen. Berücksichtigt werden dabei aber nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben.

Auch hier können Sie die Auszählung und die Ergebnisse am Wahlabend live verfolgen.

Landesstimme: Landtagswahl Rheinland-Pfalz

ZDFheute Infografik

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Rheinland-Pfalz: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026

Wie stark die antretenden Parteien und Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie ab Sonntagabend in folgender Tabelle - sowohl für die Wahlkreis- als auch Landesstimme in Rheinland-Pfalz.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, wenn es zum Beispiel mehrmals dieselben Namen gibt.

Wahlkreis-Ergebnisse: Landtagswahl Rheinland-Pfalz

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Über die Wahl in Rheinland-Pfalz berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem im ZDF-Morgenmagazin am 20.03.2026 um 05:30 Uhr und ZDFheute Xpress am 20.03.2026 um 07:30 Uhr.
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