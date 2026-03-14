Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Seit knapp 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten. Wie ist die Ausgangslage, wer sind die Spitzenkandidaten?

Anna Duda fasst zusammen, wie sich die Parteien der aktuellen Ampel-Regierungskoalition im Wahlkampf präsentieren. 13.03.2026 | 2:42 min

Bisher regiert eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Laut aktuellem Politbarometer wird sie nach der Wahl jedoch keine Mehrheit mehr haben. Im Kampf um Platz 1 zeichnet sich ein enges Rennen zwischen SPD und CDU ab, wobei die CDU bisher vorn liegt. Zuletzt ist ihr Vorsprung aber geschmolzen.

Möglicherweise werden die beiden Parteien am Ende eng zusammenarbeiten müssen, denn bei den erwarteten Mehrheitsverhältnissen im neuen Parlament sieht es nach einer Großen Koalition als einzig realistischer neuer Regierung aus. Bloß: Wer wird sie anführen?

Ein Überblick über die Spitzenkandidaten der Parteien, die 2021 in Fraktionsstärke in den Landtag eingezogen sind, und der Linkspartei, die laut Umfrage erstmals den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen könnte.

Janine Arendt fasst zusammen, wie sich die aktuellen Oppositions-Parteien im Wahlkampf präsentieren. 13.03.2026 | 3:05 min

Alexander Schweitzer, SPD

Der amtierende Ministerpräsident tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei an. Der Druck ist riesig: Alexander Schweitzer möchte nicht derjenige werden, der für die SPD nach 35 Jahren an der Macht die Staatskanzlei verliert. "Es ist der Kampf meines Lebens", sagt er.

Alexander Schweitzer (SPD) Quelle: dpa

Schweitzer übernahm das Amt im Juli 2024 von seiner Vorgängerin Malu Dreyer. Der 52-Jährige stammt aus der Südpfalz. Dort lebt er bis heute, mit seiner Frau und seinen Kindern.

Sein Vater war Binnenschiffer auf dem Rhein. Schweitzer lebte während der ersten sechs Lebensjahre mit seiner Familie auf dem Schiff. Er machte als erster der Familie Abitur und studierte Rechtswissenschaften in Mainz. In die SPD trat Schweitzer schon mit 16 ein und war bei den Jusos aktiv. 2006 wurde er Abgeordneter im Mainzer Landtag, später Sozialminister, Fraktionsvorsitzender, Arbeitsminister, schließlich Ministerpräsident.

Seit zehn Jahren regiert die SPD mit einer Ampelkoalition Rheinland-Pfalz. Das könnte sich bei der Landtagswahl im März ändern, denn laut Umfragen liegt die CDU aktuell vorne. 21.02.2026 | 2:30 min

Gordon Schnieder, CDU

Gordon Schnieder wuchs in der Vulkaneifel in einem kleinen Dorf auf, wo er später Ortsbürgermeister war und heute noch mit Frau und Kindern lebt. Sein Bruder Patrick Schnieder ist Verkehrsminister im Bund.

Gordon Schnieder (CDU) Quelle: dpa

Schnieder leistete Wehrdienst und studierte Steuerrecht/Finanzwirtschaft. Der Diplom-Finanzwirt arbeitete erst in einem Finanzamt und dann bei der Kreisverwaltung. Berufspolitiker wurde er 2016 mit dem Einzug in den Mainzer Landtag, inzwischen ist er Fraktionsvorsitzender und Landeschef der CDU Rheinland-Pfalz.

Der 50-Jährige hofft, den Umfragevorsprung seiner Partei dieses Mal ins Ziel zu bringen. Ob die CDU oder SPD gewinnt - so oder so könnte Schnieder seine Partei nach 35 Jahren Opposition wieder in die Regierung führen: Wenn die CDU gewinnt als neuer Ministerpräsident. Falls sie verliert als Vize und starker Minister im neuen Kabinett.

Katrin Eder, Bündnis 90/Die Grünen

Katrin Eder ist amtierende Landesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Die 49-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und in Mainz zuhause. Dort wuchs sie auf und studierte Politikwissenschaft.

Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: dpa

Zu den Grünen kam sie mit zwanzig. Ihre politische Karriere startete im Mainzer Stadtrat. 2011 wurde Eder Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr in Mainz. 2021 wechselte sie in die Landesregierung. Einige Monate war sie Staatssekretärin, dann wurde sie Ministerin.

Die Grünen sind seit 15 Jahren an der Landesregierung beteiligt. Laut ZDF-Politbarometer wird die Partei ihr Wahlergebnis von 2021 ungefähr halten können. Sollte sich eine Koalitionsmöglichkeit ergeben, hat Eder eine klare Bedingung formuliert: Die Grünen wollen nur mit Parteien regieren, die mit ihnen ein AfD-Verbotsverfahren anstreben.

Eine knappe Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich laut ZDF-Politbarometer ein enges Rennen ab. 13.03.2026 | 0:33 min

Jan Bollinger, AfD

Jan Bollinger ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, einen Tag vor der Wahl wird er 49 Jahre alt. Er sitzt seit zehn Jahren für die AfD im rheinland-pfälzischen Parlament. In die Partei eingetreten ist Bollinger in ihrem Gründungsjahr 2013. Er wuchs in Neuwied auf, wo er auch heute lebt.

Jan Bollinger (AfD) Quelle: Imago

Nach seinem Abitur leistete er Wehrersatzdienst, dann studierte er BWL und VWL und arbeitete als Unternehmensberater und Verwaltungsleiter in der Jugendhilfe. In der AfD Rheinland-Pfalz übernahm Bollinger sukzessive die Spitzenämter: Landesvorsitz, Fraktionsvorsitz, Spitzenkandidatur.

Laut ZDF-Politbarometer wird die AfD einen deutlichen Gewinn erzielen und ihr Ergebnis von 2021, damals holte die Partei 8,3 Prozent, mehr als verdoppeln. Damit würde sie zur drittstärksten Kraft im Parlament. Die anderen Parteien haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Laut Innenministerium Rheinland-Pfalz wird die Partei wegen tatsächlichen Anhaltspunkten für den Verdacht von verfassungsfeindlichen Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet.

Das Verwaltungsgericht Köln untersagt dem Verfassungsschutz vorläufig, die AfD als "gesichert rechtsextremistisch" einzustufen. ZDFheute live analysiert die Entscheidung. 26.02.2026 | 9:39 min

Daniela Schmitt, FDP

Sie ist Landesministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Ihre FDP ist seit zehn Jahren in der Mainzer Ampelkoalition vertreten. Die 54-Jährige kommt aus Alzey, wo sie bis heute lebt. Nach einer Ausbildung bei der Kreissparkasse studierte sie und wurde als diplomierte Bankbetriebswirtin Bankdirektorin bei einer Volksbank.

Daniela Schmitt (FDP) Quelle: Imago

2016 stieg sie hauptberuflich in die Politik ein, erst als Staatssekretärin, 2021 wurde sie Ministerin. Seit 2025 ist Schmitt auch Landesvorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz. Bei der letzten Wahl schaffte die Partei es knapp mit 5,5 Prozent in den Landtag.

Dieses Mal ist die FDP Rheinland-Pfalz in Umfragen vorab gar nicht mehr ausgewiesen worden, das heißt sie lag bei den Befragungen unter drei Prozent. Damit wären Schmitt und ihre Partei im neuen Landtag nicht mehr vertreten.

In wenigen Wochen wählt Rheinland Pfalz einen neuen Landtag. Für viele Wähler ist Bildung das zentrale Thema. Die Parteien setzen in ihren Wahlprogrammen unterschiedliche Schwerpunkte. 03.03.2026 | 2:00 min

Joachim Streit, Freie Wähler

Die Freien Wähler treten noch einmal mit Joachim Streit an der Spitze an. Vor fünf Jahren schafften sie es zum ersten Mal in den Landtag. Streit ist promovierter Jurist, 60, und verwurzelt in der Eifel. Dort wuchs er auf und war jahrzehntelang in der Kommunalpolitik tätig. Erst ehrenamtlich, dann hauptberuflich als Bürgermeister der Stadt Bitburg und Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

Joachim Streit (Freie Wähler) Quelle: Imago

2021 übernahm er den Fraktionsvorsitz der Freien Wähler im Landtag. 2024 wurde er ins EU-Parlament gewählt und kehrte Mainz den Rücken. Im internen Machtkampf danach zerbrach die Landtagsfraktion.

Die Freien Wähler verloren politischen Einfluss, Geld und Personal. Streit will der Partei nun helfen, erneut in den Landtag einzuziehen. Schafft die Partei noch einmal die Fünf-Prozent-Hürde, will er sein Mandat in Brüssel aufgeben und zurück nach Mainz kommen.

Rebecca Ruppert, Die Linke

Sie ist mit 37 Jahren die jüngste unter den Spitzenkandidaten. Ruppert macht Politik noch im Ehrenamt. Die Linke hat es bisher nie in den Mainzer Landtag geschafft, laut Umfragen könnte es dieses Mal aber knapp reichen.

Rebecca Ruppert (Die Linke) Quelle: dpa

Die Spitzenkandidatin wuchs in Rheinhessen auf und studierte als erste aus ihrer Familie, Politikwissenschaft in den Niederlanden und Österreich. Derzeit arbeitet sie als IT-Beraterin.

Zur Linken kam sie 2020, seit 2024 ist sie Landesvorsitzende. Mit dem Revival der Linken auf Bundesebene stiegen auch in Rheinland-Pfalz die Umfragewerte der Partei. Sollte der Einzug in den Landtag gelingen, traut Ruppert sich zu, die Fraktion zu führen.

Bundesweit möchte die Linkspartei die finanziellen Sorgen vieler Bürger in den Vordergrund stellen. Nach ihrer Klausurtagung im Januar sprachen sie darüber, dass Mieten, Lebensmittelpreise, öffentlicher Nahverkehr für alle bezahlbar bleiben müssen. 09.01.2026 | 1:29 min

Marion Geiger berichtet aus dem ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.