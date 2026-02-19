  3. Merkliste
Wahl-O-Mat für Rheinland-Pfalz: Partei-Positionen im Vergleich

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online:Rheinland-Pfalz: Welche Partei vertritt Ihre Positionen?

von Katrin Meyer

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Zwölf Parteien treten an. Wie sind die Positionen von SPD, CDU und Co.? Klicken Sie sich durch den Wahl-O-Mat.

Bundeskanzler, Gordon Schnieder und Patrick Schnieder

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt. Die CDU liegt in den Umfragen vorn.

14.02.2026 | 3:49 min

Rheinland-Pfalz gilt für die CDU als Stammland, doch seit 35 Jahren stellt die SPD den Ministerpräsidenten. Mit der Wahl in Rheinland-Pfalz am 22. März soll sich das nach dem Willen von CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder ändern. Er tritt gegen den SPD-Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer an.

:Wahl-O-Mat zur Wahl in Rheinland-Pfalz

Am 22. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung fragt Positionen der Nutzer ab und vergleicht sie mit Partei-Profilen.
Wahl-O-Mat Rheinland Pfalz 2026

CDU liegt in Umfragen vor der SPD

In Umfragen liegt die CDU mit einigen Prozentpunkten vor der SPD. Auf Platz drei folgt die AfD und liegt vor den Grünen. Die Linke könnte demzufolge im neuen Landtag vertreten sein, die FDP und die Freien Wähler dagegen nicht.

Wahl-O-Mat mit landesspezifischen Themen

Im Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es mehrere Thesen zum Ober-Thema Schule, so geht es beispielsweise um ein Handyverbot für Grundschüler oder den Erhalt der Förderschulen im Land. Weitere Themen sind zum Beispiel Abzug der US-Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz, militärische Forschung an den Hochschulen, eine Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre oder die Förderung von Dorfkneipen.

Politiker Rheinland-Pfalz

Am 22. März wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. In Umfragen liegt die CDU vorne, nach langen Jahren der SPD-geführten Regierung könnte es zu einem Machtwechsel kommen.

24.01.2026 | 4:00 min

Parteien beziehen Position zu 38 Thesen

Wie bei jedem Wahl-O-Mat werden den zugelassenen Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantworten müssen. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben alle zwölf Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.

Wahlergebnis 2021 in Rheinland-Pfalz

Aus der letzten Landtagswahl ging die SPD mit 35,7 Prozent als Sieger hervor. Die CDU kam 2021 auf 27,7 Prozent. Die Grünen erzielten 9,3 Prozent, die AfD 8,3 Prozent, die FDP 5,5 Prozent und die Freien Wähler 5,4 Prozent. Eine Ampel-Koalition regiert seitdem das Land.

Über die Wahl in Rheinland-Pfalz berichteten mehrere Sendungen, unter anderem der Länderspiegel am 14.02.2026 ab 17:05 Uhr sowie heute in Deutschland am 26.01.2026 ab 14 Uhr.
