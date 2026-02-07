Schafft die oppositionelle CDU in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl im März einen Regierungswechsel? Die Partei liegt in den Umfragen vorne. Aber die regierende SPD holt auf.

Wer macht das Rennen in Rheinland-Pfalz? Am 22. März wird ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Schweitzer (SPD) will weiter regieren, doch in Umfragen liegt CDU-Spitzenkandidat Schnieder vorn. 26.01.2026 | 2:01 min

"Es ist der Wahlkampf meines Lebens", sagt Alexander Schweitzer, SPD-Spitzenkandidat und amtierender Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Für ihn geht es um viel: Er will sein Amt als Landeschef behalten, ein Amt, das die SPD seit 35 Jahren - derzeit in einer Ampelkoalition - innehat.

Es geht darum, dass Rheinland-Pfalz vernünftig regiert wird, dass die Menschen sich wohlfühlen mit einer Landesregierung, die sie ernst nimmt, sie unterstützt. „ Alexander Schweitzer, SPD-Ministerpräsident Rheinland-Pfalz

SPD vs. CDU - es wird spannend

Drei Prozentpunkte liegen die Sozialdemokraten hinter der oppositionellen CDU, es waren schon mal mehr, die SPD hat in den Umfragen aufgeholt. Es wird wohl ein knappes Rennen.

Schweitzer hofft auf das, was bei den beiden letzten Wahlen geschah: Beide Male gelang es der SPD, einen Rückstand aufzuholen und am Ende stärkste Partei zu werden.

"Es geht mir um Wirtschaft stärken, es geht um Regionen, die müssen gestärkt werden und Menschen müssen gestärkt werden", sagt Schweitzer. "Mir geht es darum, dass wir Bildung auch weiterhin als Thema Nummer 1 halten. Wir werden die Lernmittelfreiheit einführen."

Alexander Schweitzer, SPD-Ministerpräsident Rheinland-Pfalz, plädiert für faire Löhne bei den Tarifverhandlungen im Chemiesektor. "Das ist unser starkes Pfund, dass wir starke Beschäftigte haben." 03.02.2026 | 5:15 min

Bildung und Wirtschaft: Wahlkampfthemen auch für CDU

Den Chefsessel in der Mainzer Staatskanzlei zum Ziel hat auch CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder. Er zeigt sich siegesgewiss: "Nach 35 Jahren ist es Zeit für einen Wechsel in diesem Land."

Die Partei sei so geschlossen wie lange nicht mehr, sagt Schnieder, das gebe ihm Zuversicht. Rheinland-Pfalz sieht er als Land im Stillstand.

Es ist mein Antrieb, dass meine Kinder wieder in einem Land leben, wo es nach vorne geht. „ Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat Rheinland-Pfalz

Im Wahlkampf setzt die CDU ähnliche Schwerpunkte wie die SPD: Bildung, Wirtschaft, Gesundheit. Die Lage bewertet Schnieder allerdings anders: Rheinland-Pfalz sei Abstiegsland Nummer eins bei der Gesundheitsversorgung und in der Bildung.

"Es kann nicht für Eltern ein Vabanquespiel sein, ob die Kita morgens offen hat", sagt Schnieder. "Wir brauchen Kinder, die am Tag der Einschulung grundschulreif sind. Und wir brauchen Gesundheitsversorgung in der Fläche, die bricht gerade weg."

Es sei an der Zeit, dass eine Landesregierung wieder Verantwortung übernehme.

Das Jahr 2026 gilt als "Superwahljahr" in Deutschland. Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Hier regiert eine Ampel-Koalition, jedoch liegt aktuell die CDU in den Umfragen vorn. 24.01.2026 | 1:42 min

AfD in Umfragen auf Platz drei

Selbstbewusst gibt sich auch die AfD. Sie liegt in den Umfragen auf Platz drei. Erklärtes Ziel von Spitzenkandidat Jan Bollinger: 20 Prozent plus.

Damit würde sich die Partei im Vergleich zu den letzten Wahlen mehr als verdoppeln.

Die anderen Parteien haben in 35 Jahren nichts geregelt. „ Jan Bollinger, AfD-Spitzenkandidat Rheinland-Pfalz

Zuwanderung bleibt das große Thema.

"Das ist die ungesteuerte Zuwanderung, die beendet werden muss, die unser Land, unsere Bürger, unsere Finanzen belastet", sagt Bollinger. "Da wollen wir für umfassende Abschiebungen sorgen."

Am 22. März wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. In Umfragen liegt die CDU vorne, nach langen Jahren der SPD-geführten Regierung könnte es zu einem Machtwechsel kommen. 24.01.2026 | 4:00 min

Grüne setzen auf Kernthema Umweltschutz

Die Grünen, derzeit noch Koalitionspartner, setzen auf ihr Kernthema Umweltschutz, aber auch auf klare Kante gegen Rechts. Spitzenkandidatin Katrin Eder sagt:

Wir schützen, was uns schützt, das ist die Demokratie und der Umweltschutz. „ Katrin Eder, Grünen-Spitzenkandidatin Rheinland-Pfalz

Dass die Grünen in den Landtag einziehen werden, gilt als sicher. Nach der Wahl wollen sie nur mit Parteien koalieren, die sich für ein AfD-Verbot einsetzen.

Passend zur Weltlage soll in der zweitägigen Grünen-Fraktionsklausur die innere und äußere Sicherheit thematisiert werden. Die Fraktion fordert einen schärferen Ton gegenüber US-Präsident Trump. 19.01.2026 | 0:27 min

FDP und Freie Wähler müssen bangen

Für die FDP geht es um alles. Die Partei ist kleinster Ampelpartner, in der jüngsten Umfrage wird sie aber unter "Sonstige" geführt, sie könnte aus dem Landtag fliegen.

Spitzenkandidatin Daniela Schmitt wirbt um jede Stimme.

Es braucht eine politische Kraft, die Eigenverantwortung und vor allem auch Leistung wieder honoriert. „ Daniela Schmitt, FDP-Spitzenkandidatin Rheinland-Pfalz

Bangen um den Wiedereinzug in den Landtag müssen auch die Freien Wähler. Spitzenkandidat Joachim Streit will mit - wie er sagt - politischer Hausmannskost überzeugen. "Wir machen eine ideologiefreie Politik mit Menschenverstand, das Sachthema zählt, sonst nichts."

Erstmals in den Landtag einziehen könnte die Linke. Der Schwerpunkt ihrer Kampagne liegt laut Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert auf bezahlbaren Mieten.

Gewählt wird in Rheinland-Pfalz am 22. März.

Christel Haas leitet das ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.

Für die FDP könnte 2026 entscheidend werden. Nach der Bundestagswahl sitzt sie nur noch in zwei Landesregierungen. Beim Dreikönigstreffen will sie neue Impulse setzen. 06.01.2026 | 1:33 min