Landtagswahl im März:Rheinland-Pfalz: Enges Rennen zwischen CDU und SPD
von Christel Haas
Schafft die oppositionelle CDU in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl im März einen Regierungswechsel? Die Partei liegt in den Umfragen vorne. Aber die regierende SPD holt auf.
"Es ist der Wahlkampf meines Lebens", sagt Alexander Schweitzer, SPD-Spitzenkandidat und amtierender Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Für ihn geht es um viel: Er will sein Amt als Landeschef behalten, ein Amt, das die SPD seit 35 Jahren - derzeit in einer Ampelkoalition - innehat.
SPD vs. CDU - es wird spannend
Drei Prozentpunkte liegen die Sozialdemokraten hinter der oppositionellen CDU, es waren schon mal mehr, die SPD hat in den Umfragen aufgeholt. Es wird wohl ein knappes Rennen.
Schweitzer hofft auf das, was bei den beiden letzten Wahlen geschah: Beide Male gelang es der SPD, einen Rückstand aufzuholen und am Ende stärkste Partei zu werden.
"Es geht mir um Wirtschaft stärken, es geht um Regionen, die müssen gestärkt werden und Menschen müssen gestärkt werden", sagt Schweitzer. "Mir geht es darum, dass wir Bildung auch weiterhin als Thema Nummer 1 halten. Wir werden die Lernmittelfreiheit einführen."
Bildung und Wirtschaft: Wahlkampfthemen auch für CDU
Den Chefsessel in der Mainzer Staatskanzlei zum Ziel hat auch CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder. Er zeigt sich siegesgewiss: "Nach 35 Jahren ist es Zeit für einen Wechsel in diesem Land."
Die Partei sei so geschlossen wie lange nicht mehr, sagt Schnieder, das gebe ihm Zuversicht. Rheinland-Pfalz sieht er als Land im Stillstand.
Im Wahlkampf setzt die CDU ähnliche Schwerpunkte wie die SPD: Bildung, Wirtschaft, Gesundheit. Die Lage bewertet Schnieder allerdings anders: Rheinland-Pfalz sei Abstiegsland Nummer eins bei der Gesundheitsversorgung und in der Bildung.
"Es kann nicht für Eltern ein Vabanquespiel sein, ob die Kita morgens offen hat", sagt Schnieder. "Wir brauchen Kinder, die am Tag der Einschulung grundschulreif sind. Und wir brauchen Gesundheitsversorgung in der Fläche, die bricht gerade weg."
Es sei an der Zeit, dass eine Landesregierung wieder Verantwortung übernehme.
AfD in Umfragen auf Platz drei
Selbstbewusst gibt sich auch die AfD. Sie liegt in den Umfragen auf Platz drei. Erklärtes Ziel von Spitzenkandidat Jan Bollinger: 20 Prozent plus.
Damit würde sich die Partei im Vergleich zu den letzten Wahlen mehr als verdoppeln.
Zuwanderung bleibt das große Thema.
"Das ist die ungesteuerte Zuwanderung, die beendet werden muss, die unser Land, unsere Bürger, unsere Finanzen belastet", sagt Bollinger. "Da wollen wir für umfassende Abschiebungen sorgen."
Grüne setzen auf Kernthema Umweltschutz
Die Grünen, derzeit noch Koalitionspartner, setzen auf ihr Kernthema Umweltschutz, aber auch auf klare Kante gegen Rechts. Spitzenkandidatin Katrin Eder sagt:
Dass die Grünen in den Landtag einziehen werden, gilt als sicher. Nach der Wahl wollen sie nur mit Parteien koalieren, die sich für ein AfD-Verbot einsetzen.
FDP und Freie Wähler müssen bangen
Für die FDP geht es um alles. Die Partei ist kleinster Ampelpartner, in der jüngsten Umfrage wird sie aber unter "Sonstige" geführt, sie könnte aus dem Landtag fliegen.
Spitzenkandidatin Daniela Schmitt wirbt um jede Stimme.
Bangen um den Wiedereinzug in den Landtag müssen auch die Freien Wähler. Spitzenkandidat Joachim Streit will mit - wie er sagt - politischer Hausmannskost überzeugen. "Wir machen eine ideologiefreie Politik mit Menschenverstand, das Sachthema zählt, sonst nichts."
Erstmals in den Landtag einziehen könnte die Linke. Der Schwerpunkt ihrer Kampagne liegt laut Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert auf bezahlbaren Mieten.
Gewählt wird in Rheinland-Pfalz am 22. März.
Christel Haas leitet das ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.
