Wahl in Rheinland-Pfalz: Der Wahlabend live im ZDF

Bei den letzten zwei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz sah es lange so aus, als könnte die CDU die Staatskanzlei nach 1991 zurückerobern. Beide Male entschied die SPD die Wahl für sich. Auch 2026 liegt die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder in Umfragen seit Monaten vor der regierenden SPD. Und abermals, wenige Wochen vor dem Wahltermin am 22. März, beginnt der Vorsprung zu schmelzen. Kann Ministerpräsident Alexander Schweitzer von der SPD die Aufholjagd gelingen?



Die ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer durch diesen Wahlabend. An ihrer Seite Parteienforscher Karl-Rudolf Korte und heute-journal-Leiter Stefan Leifert, der gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) Zahlen und Analysen liefert.



Ab 19:30 Uhr begrüßt ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann Vertreter der Bundesparteien zu einem ersten Schlagabtausch in Berlin.