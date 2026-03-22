Wahl in Rheinland-Pfalz: Dieser Sieg könnte Merz Probleme machen

Zwei Wochen nach der Wahl in Baden-Württemberg muss die SPD die nächste Niederlage einstecken. Die Partei gerät ins Wanken, was auch die Koalition vor Probleme stellen wird.

Nach dreieinhalb Jahrzehnten SPD-Führung wollen die Rheinland-Pfälzer Veränderung. Inhaltlich überzeugt die CDU dabei am ehesten, die AfD profitiert ohne viel eigenes Zutun. 22.03.2026 | 2:41 min

Als um 18 Uhr die Balken auf den Bildschirmen hochsteigen, ist der Jubel bei der CDU riesig. Nicht nur in Mainz, auch in Berlin. Es sieht nach einem deutlichen Sieg für die Kanzlerpartei in Rheinland-Pfalz aus.

Chapeau! Ein richtig starker Wahlkampf, ein starkes Ergebnis und nach 35 Jahren kommt die CDU jetzt in die Regierung. Da werden verkrustete Strukturen jetzt gebrochen. „ Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

SPD im Bund für Niederlage verantwortlich

Besonders bitter ist das Ergebnis für die SPD. Die Partei verliert fast zehn Prozentpunkte zur letzten Wahl in Rheinland-Pfalz vor fünf Jahren. Verantwortlich ist dafür aber nicht der eigentlich beliebte Spitzenkandidat Alexander Schweitzer, sondern die Performance der Sozialdemokraten im Bund.

Rheinland-Pfalz hat gewählt: Die CDU liegt vorn und könnte die SPD nach Jahrzehnten ablösen. ZDF-Korrespondent Stefan Leifert ordnet die Zahlen ein. 22.03.2026 | 1:32 min

Das zeigen Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen. Mehr als die Hälfte der befragten Wählerinnen und Wähler sind der Meinung, dass die SPD in Berlin dem Abschneiden der Partei in Rheinland-Pfalz geschadet hat. Auch unter SPD-Anhängern glauben das 47 Prozent.

Schwache SPD könnte Problem für Merz werden

Die Arbeit der schwarz-roten Koalition in Berlin dürfte durch dieses Ergebnis nochmal schwerer werden. Schon jetzt stehen mit den angekündigten Reformen der Sozialsysteme sehr schwierige Entscheidungen bevor. Schwierig, besonders für die SPD.

SPD-Parteivorsitzende Bärbel Bas kündigte im Interview mit dem ZDF an, die Reformen weiter angehen zu wollen. Unklar, ob die restliche Partei das auch so sieht.

Wir müssen in den nächsten Tagen in unseren Gremien sehr deutlich darüber reden, ob der Weg, den wir, Lars Klingbeil und ich, eingeschlagen haben, der richtige ist und ob wir ihn weiter fortsetzen. „ Bärbel Bas, Parteivorsitzende SPD

Es brauche jetzt ein "klares Profil" und "klare Erkennbarkeit" der SPD, sagte Generalsekretär Tim Klüssendorf im ZDF. Heißt: Die SPD will die eigenen Standpunkte in Zukunft klarer vertreten. Die aber stehen oft im direkten Gegensatz zur CDU, wie zuletzt bei der Diskussion um die Zukunft der Rente klar wurde.

Ein bitterer Tag für die SPD: Was bedeutet die Niederlage in Rheinland-Pfalz für die Zusammenarbeit mit der CDU im Bund? ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann analysiert. 22.03.2026 | 1:10 min

Eine "trotzigere" SPD könnte zu einem Problem für Kanzler Friedrich Merz (CDU) werden, der grundlegende Reformen versprochen hat. Und auch in der CDU dürfte das Verständnis für die Bedürfnisse der immer schwächeren SPD sinken.

Diskussion um SPD-Führungsspitze

Auch wenn Klüssendorf keine "Selbstbeschäftigung" will, steigt jetzt der Druck auf die Parteispitze der SPD. Nach der Wahl-Katastrophe in Baden-Württemberg, bei der die Sozialdemokraten nur knapp den Einzug in den Landtag schafften, hielt man sich mit Kritik an Klingbeil und Bas noch zurück.

Eine über 30-jährige SPD-Ära in Rheinland-Pfalz geht zu Ende. Was bedeutet das für das Land? Studioleiterin Christel Haas berichtet aus Mainz. 22.03.2026 | 1:06 min

Nach dem erneuten Debakel dürfte das anders sein. Innerhalb der SPD wird kritisiert, dass Bas und Klingbeil neben ihrem Amt als Parteichefs auch Ministerämter haben. Der Partei ein "klares Profil" zu geben, scheint so schwierig zu sein.

Wir diskutieren das natürlich auch untereinander, wir sind ja nicht vom Mond. Natürlich gibt es die Debatte und natürlich werden wir das miteinander besprechen. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Besonders Parteichef Klingbeil in der Kritik

Besonders eng könnte es für Lars Klingbeil werden. Der ist zwar laut Forschungsgruppe Wahlen der drittbeliebteste Politiker der Republik, in der SPD selbst ist er aber durchaus umstritten. Viele nehmen ihm den Griff nach der Macht direkt nach der verlorenen Bundestagswahl noch übel. Auf dem SPD-Parteitag wurde er mit nur knapp 65 Prozent zum Parteichef gewählt.

Retten könnte die SPD-Spitze eventuell, dass sich in der Partei bisher keine Nachfolger in Position gebracht haben.

Die CDU hat die Wahl in Rheinland-Pfalz mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder laut Hochrechnung gewonnen. Schnieder wird damit Alexander Schweitzer als Ministerpräsident ablösen. 22.03.2026 | 5:24 min

AfD mit deutlichen Zugewinnen

Neben der CDU gibt es in Rheinland-Pfalz noch einen weiteren Wahlsieger. Die AfD kann ihr Ergebnis wohl mehr als verdoppeln und fährt mit fast 20 Prozent das beste Ergebnis der Partei in Westdeutschland ein. Eine Regierungsbeteiligung der Partei hatten sowohl CDU als auch SPD bereits vor der Wahl aber ausgeschlossen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei Bernd Baumann kritisierte besonders die CDU für ihre Ablehnung. Die Partei mache "strategisch immer wieder denselben Fehler", indem sie verspreche "Links ist vorbei" und danach mit Grünen und SPD koaliere, so Baumann. Das werde sich aber früher oder später ändern, sagte der AfD-Politiker im ZDF.

Schon heute ist klar, dass dieser Wahlabend die Verhältnisse und eventuell auch die Personalaufstellung in Berlin verändern wird.