Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Liveticker: Aktuelles zur Wahl

Bis zum Vormittag (10.00 Uhr) haben rund 40 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. "Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre an Stimmen ab", teilt der Landeswahlleiter mit.



Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. «Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden», erklärt der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.