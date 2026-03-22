Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Liveticker: Aktuelles zur Wahl

Bundesverkehrsminister Schnieder wählt
Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gibt seine Stimme am Mittag ab. Er ist der Bruder des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder.
Etwa drei Millionen Menschen können den neuen Landtag in Rheinland-Pfalz wählen. Es ist vermutlich ein enges Rennen zwischen SPD und CDU um die meisten Stimmen. Die Wahl im Liveblog.
Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gibt seine Stimme am Mittag ab. Er ist der Bruder des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder.
Bis 12 Uhr haben rund 50 Prozent der Stimmberechtigten an der Landtagswahl teilgenommen. Nach Angaben des Landeswahlleiters waren in den ersten vier Stunden rund 16 Prozent der rund drei Millionen Stimmberechtigten an den Urnen, weitere rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt.
An mehreren Wahllokalen im Land bitten Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen repräsentativ um anonyme Angabe der getroffenen Wahl. Diese Erhebung ist die Grundlage für die Prognosen am Abend im ZDF.
Zwölf Parteien treten an, um in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen. Ein Überblick ihrer Programme.
Bis zum Vormittag (10.00 Uhr) haben rund 40 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. "Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre an Stimmen ab", teilt der Landeswahlleiter mit.
Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. «Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden», erklärt der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Der 52-Jährige Spitzenkandidat der SPD und derzeit amtierende Ministerpräsident gibt seine Stimme in seinem Wahlkreis Südpfalz ab.
Der 50-Jährige CDU-Spitzenkandidat gibt seine Stimme in seinem Wahlkreis Vulkaneifel in Begleitung seiner Frau Diane ab.
Fünf Landtagswahlen, viele Fragen: Wahltools können helfen, Parteiprogramme zu vergleichen, ersetzen die eigene Entscheidung aber nicht. Wie sie funktionieren - ein Überblick.
Fehlzeiten, Gewalt und marode Schulen belasten den Schulalltag. In Rheinland-Pfalz steht die Bildungspolitik bei der Landtagswahl deshalb im Fokus.
Seit knapp 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Jetzt wird ein enges Rennen zwischen Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder erwartet. Wie ist die Ausgangslage, wer sind die Spitzenkandidaten?
Welche Themen haben den Wahlkampf dominiert? Wer kämpft um das Amt des Ministerpräsidenten und wie stehen die Chancen der größten Parteien? Ein Überblick im Video
Die Wahl in Rheinland-Pfalz ist die zweite in diesem Jahr. Vor zwei Wochen wurde in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Im Herbst stehen weitere Wahlen an:
22. März: Landtag Rheinland-Pfalz
06. September: Landtag Sachsen-Anhalt
20. September: Abgeordnetenhaus Berlin
20. September: Landtag Mecklenburg-Vorpommern
In Rheinland-Pfalz sind die Wahllokale geöffnet. Bis 18:00 Uhr können die Menschen ihre Erst- und Zweitstimme abgeben. Wahlberechtigt sind laut Landeswahlleiter rund 3 Millionen Menschen.