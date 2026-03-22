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Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Liveticker: Aktuelles zur Wahl

Liveblog

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:Schnieder und Schweitzer kämpfen ums Ministerpräsidentenamt

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Etwa drei Millionen Menschen können den neuen Landtag in Rheinland-Pfalz wählen. Es ist vermutlich ein enges Rennen zwischen SPD und CDU um die meisten Stimmen. Die Wahl im Liveblog.

Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahl in Rheinland-Pfalz" am 22.03.2026 ab 17:40 Uhr.
Wichtige Meldungen

Bundesverkehrsminister Schnieder wählt

Auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder gibt seine Stimme am Mittag ab. Er ist der Bruder des CDU-Spitzenkandidaten Gordon Schnieder. 

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder lässt seinen Wahlzettel in die Wahlurne fallen
Quelle: dpa / Harald Tittel
Wichtige Meldung

Rund 50 Prozent Wahlbeteiligung bis 12:00 Uhr

Bis 12 Uhr haben rund 50 Prozent der Stimmberechtigten an der Landtagswahl teilgenommen. Nach Angaben des Landeswahlleiters waren in den ersten vier Stunden rund 16 Prozent der rund drei Millionen Stimmberechtigten an den Urnen, weitere rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt.

Forschungsgruppe Wahlen im Einsatz

An mehreren Wahllokalen im Land bitten Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen repräsentativ um anonyme Angabe der getroffenen Wahl. Diese Erhebung ist die Grundlage für die Prognosen am Abend im ZDF.

Zwei Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen stehen vor einem Wahllokal.
Quelle: Kai Remen

Diese Parteien stehen zur Wahl

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Zwölf Parteien treten an, um in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen. Ein Überblick ihrer Programme.

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Rund 40 Prozent Wahlbeteiligung bis 10:00 Uhr

Bis zum Vormittag (10.00 Uhr) haben rund 40 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. "Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre an Stimmen ab", teilt der Landeswahlleiter mit.

Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. «Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden», erklärt der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.

 
 

 

 

Wichtige Meldung

Schweitzer wählt in Bad Bergzabern

Der 52-Jährige Spitzenkandidat der SPD und derzeit amtierende Ministerpräsident gibt seine Stimme in seinem Wahlkreis Südpfalz ab.

Alexander Schweitzer wirft seien Wahlzettel in die Urne.
Quelle: dpa / Uli Deck
Wichtige Meldung

Schnieder wählt in Birresborn

Der 50-Jährige CDU-Spitzenkandidat gibt seine Stimme in seinem Wahlkreis Vulkaneifel in Begleitung seiner Frau Diane ab.

Quelle: dpa / Harald Tittel

Noch unentschlossen? Online-Tools können bei der Wahlentscheidung helfen

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Welche Spitzenkandidaten zur Wahl antreten

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Ein Überblick über Parteien und Themen

Welche Themen haben den Wahlkampf dominiert? Wer kämpft um das Amt des Ministerpräsidenten und wie stehen die Chancen der größten Parteien? Ein Überblick im Video

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Das Superwahljahr 2026

Die Wahl in Rheinland-Pfalz ist die zweite in diesem Jahr. Vor zwei Wochen wurde in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Im Herbst stehen weitere Wahlen an:

22. März: Landtag Rheinland-Pfalz
06. September: Landtag Sachsen-Anhalt
20. September: Abgeordnetenhaus Berlin
20. September: Landtag Mecklenburg-Vorpommern

Wichtige Meldung

Wahllokale geöffnet

In Rheinland-Pfalz sind die Wahllokale geöffnet. Bis 18:00 Uhr können die Menschen ihre Erst- und Zweitstimme abgeben. Wahlberechtigt sind laut Landeswahlleiter rund 3 Millionen Menschen.

Ein Aufsteller weist auf das Wahllokal und die Wahlbezirke hin
Quelle: Kai Remen
Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung "Wahl in Rheinland-Pfalz" am 22.03.2026 ab 17:40 Uhr.
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