Mit Gordon Schnieder, Fraktions- und Landesvorsitzender, als Spitzenkandidat hofft die CDU, nach 35 Jahren erstmals wieder einen Ministerpräsidenten in Rheinland-Pfalz zu stellen. Seit 1991 ist die Partei nicht mehr an der Landesregierung beteiligt und bildet seither die stärkste Oppositionsfraktion im Landtag. Zuvor war die CDU in Rheinland-Pfalz 44 Jahre lang an der Regierung beteiligt und stellte zeitweise auch absolute Mehrheiten.



In ihrem Programm verbindet die Partei wirtschaftliche Entlastung und Bürokratieabbau mit einer stärkeren Betonung von Sicherheit, gesteuerter Migration sowie Familien- und Eigentumsförderung. Konkret setzt die CDU auf frühe Bildungsförderung und soziale Entlastung von Familien. Ein verbindliches Vorschuljahr soll genauso eingeführt werden wie ein kostenloses Mittagessen an Grundschulen. Außerdem soll nach dem Willen der CDU ein "Eigenheim-Zuschuss" zur Unterstützung beim Erwerb der ersten Immobilie eingeführt werden. Die Partei positioniert sich wirtschaftspolitisch als unternehmens- und innovationsfreundlich: keine Steuererhöhungen, Stärkung von Gründungszentren, Senkung der Energiekosten und Bürokratieabbau.



Die Sicherheitspolitik gehört zu den zentralen Themen im Wahlprogramm. Benannt werden unter anderem eine verbesserte Besoldung und Zulagen für Sicherheitskräfte sowie der Einsatz KI-gestützter Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten. Im Bereich Migration und Integration will die CDU Asylsuchende zentral in Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen, spricht sich aus für eine Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung, Ausreisearrest für kriminelle ausreisepflichtige Personen sowie verpflichtende Sprachkurse mit Arbeitsmarktbezug für zugewanderte Fach- und Arbeitskräfte.