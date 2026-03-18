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Politik
Deutschland

Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz: Die Parteien im Überblick

Programme zur Landtagswahl am 22. März:Welche Parteien in Rheinland-Pfalz zur Wahl stehen

von Michael Kniess

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Kopf-an-Kopf-Rennen vor der Landtagswahl: SPD und CDU kämpfen um Platz eins. Am 22. März entscheidet sich, wer Rheinland-Pfalz künftig regiert. Zwölf Parteien insgesamt treten an.

Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Rheinland Pfalz, rechts Gordon Schnieder (CDU), links Alexander Schweitzer (SPD)

In gut einer Woche wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Wer hat die besten Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden? ZDFheute live analysiert.

13.03.2026 | 31:29 min

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist der Kampf um Platz eins in den Umfragen noch offen. An der Spitze liefern sich SPD und CDU derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wenn es um die Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten geht, liegt Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) deutlich vor seinen Konkurrenten.

Zur Wahl stehen insgesamt zwölf Parteien. Ein Überblick über ihre Programme.

Parteien für die Wahl in Rheinland-Pfalz

Sendungsbezug: Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa ZDFheute live am 13.03.2026 ab 17:15 Uhr, heute in Deutschland am 13.03.2026 ab 14 Uhr sowie das gemeinsame Mittagsmagazin von ZDF und ARD am 13.03.2026 ab 12 Uhr.
Themen
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Aktuelle Videos zur Wahl in Rheinland-Pfalz

  1. Der Vorsitzende der Christlich Sozialen Union (CSU) im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt (L), steht neben dem Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union (CDU) und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (R) während einer Presseerklärung nach einer Fraktionssitzung im Deutschen Bundestag in Berlin, Deutschland, 14. März 2025.

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