Noch wenige Tage bis zur Wahl in Rheinland-Pfalz. Der bisher ruhige Wahlkampf nimmt Fahrt auf. Die SPD gerät wegen des Sonderurlaubs einer Beamtin unter Druck.

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist noch unklar, wer am Schluss die Nase vorne haben wird. Laut ZDF-Politbarometer hat die CDU einen leichten Vorsprung vor der SPD. 13.03.2026 | 1:40 min

Alexander Schweitzer, SPD, ist amtierender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz - und will es bleiben. Gordon Schnieder von der CDU will Schweitzer als Regierungschef ablösen. Nach 35 Jahren in der Opposition will die CDU zurück in die Staatskanzlei. Laut ZDF-Politbarometer wird es ein sehr enges Rennen: Die SPD kommt in der Umfrage auf 26 Prozent, die CDU liegt mit 28 Prozent knapp davor.

SPD in der Kritik wegen umstrittenen Sonderurlauben

Bisher lief der Wahlkampf gemächlich, doch nun, wenige Tage vor der Wahl, kommen die Sozialdemokraten unter Druck. Zuletzt war bekannt geworden, dass eine Beamtin aus dem SPD-geführten Innenministerium seit Dezember 2024 beurlaubt ist. In ihrem Sonderurlaub arbeitet sie für die Landes-SPD und leitet Alexander Schweitzers Wahlkampf.

Dafür gibt es viel Kritik von den Freien Wählern, der AfD und der CDU.

Sonderurlaub für den Wahlkampf einer Partei ist nicht nur unangemessen, sondern untergräbt das Vertrauen in unseren Staat. „ Gordon Schnieder, Spitzenkandidat CDU

Eine knappe Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeichnet sich laut ZDF-Politbarometer ein enges Rennen ab. Die CDU liegt zwei Prozentpunkte vor der SPD, die AfD käme auf 19 Prozent. 13.03.2026 | 0:33 min

Schweitzer argumentiert, das Beamtenrecht räume den Sonderurlaub ein. Doch die Debatte kommt für ihn zu einem heiklen Zeitpunkt. Dazu kommt: Die SPD-geführte Landesregierung steht nicht zum ersten Mal wegen Sonderurlauben in der Kritik. Staatssekretären wurden teils jahrelange Beurlaubungen gewährt, damit sie hoch bezahlte Jobs annehmen konnten. Ihre Pensionsansprüche stiegen derweil weiter. Strafrechtlich relevant sind die Sonderurlaube der Staatssekretäre nicht, doch potenzielle SPD-Wähler könnte diese Praxis abschrecken.

AfD sieht Vetternwirtschaft-Vorwürfe als Kampagne

Auf die Stimmen enttäuschter Bürgerinnen und Bürger hofft Jan Bollinger, Spitzenkandidat der AfD. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt seine Partei bei 19 Prozent. Zwar hat die AfD - auch in Rheinland-Pfalz - mit Vorwürfen von Vetternwirtschaft zu kämpfen. Bollinger sieht das aber als Kampagne: "Von unseren Wählern werde ich eigentlich nie darauf angesprochen. Die lassen sich davon nicht beirren."

Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz der nächste Landtag gewählt. Anna Duda fasst zusammen, wie sich die Parteien der aktuellen Ampel-Regierungskoalition im Wahlkampf präsentieren. 13.03.2026 | 2:42 min

Inhaltlich verspricht Bollinger "AfD pur". Vor allem die Themen Migration und Sicherheit stehen für ihn auf der Agenda ganz oben. Den Hunsrück-Flughafen Hahn möchte er zum Abschiebeflughafen ausbauen.

Wir werden das Land blau färben. „ Jan Bollinger, Spitzenkandidat AfD

Grüne setzen auf Kernthemen Klima, Umwelt, Demokratie

Die Grünen sind aktuell noch Teil der regierenden Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, nach der Wahl könnte es für sie in die Opposition gehen. Das ZDF-Politbarometer sieht sie bei neun Prozent. Spitzenkandidatin Katrin Eder setzt auf die grünen Kernthemen: "Wir stehen dafür, dass wir das schützen, was uns schützt: Unsere Umwelt, das Klima und unsere Demokratie." Eine Große Koalition würde Rheinland-Pfalz lähmen, sagt sie.

Für viele Wähler ist vor der Landtagswahl Bildung das zentrale Thema. Die Parteien setzen in ihren Wahlprogrammen unterschiedliche Schwerpunkte. 03.03.2026 | 2:00 min

FDP kämpft ums politische Überleben

Auch die FDP und Spitzenkandidatin Daniela Schmitt sind noch in der Regierung, die Freien Demokraten könnten aber laut Umfrage aus dem Landtag fliegen. Nach dem Wahldebakel der FDP in Baden-Württemberg hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) konstatiert, die Liberalen würden keine Rolle mehr spielen. Er rief FDP-Wähler auf, bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz die CDU zu unterstützen. Schmitt konterte, die FDP sei nicht tot, politische Häme gegenüber Mitbewerbern zeige nur die eigene Nervosität.

Genau an der Grenze von fünf Prozent liegen derzeit die Freien Wähler. Seit fünf Jahren sind sie im Mainzer Landtag. Eines der wichtigsten Themen von Spitzenkandidat Joachim Streit: der Bürokratie-Abbau.

Seit zehn Jahren regiert die SPD mit einer Ampelkoalition Rheinland-Pfalz. Das könnte sich bei der Landtagswahl im März ändern, denn laut Umfragen liegt die CDU aktuell vorne. 21.02.2026 | 2:30 min

Linke könnten erstmals in den Landtag einziehen

Auch die Linke hat Chancen in den Landtag zu kommen - zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz. Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert macht Politik noch im Ehrenamt. Ihr Fokus: soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum und der Kampf gegen rechts.

Nur wenige Tage sind es noch bis zur Wahl: Am 22. März entscheidet sich, wer in Rheinland-Pfalz künftig den Kurs vorgibt.

Julia Schröter berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Rheinland-Pfalz.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online : Rheinland-Pfalz: Welche Partei vertritt Ihre Positionen? In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Zwölf Parteien treten an. Wie sind die Positionen von SPD, CDU und Co.? Klicken Sie sich durch den Wahl-O-Mat. von Katrin Meyer mit Video 3:49