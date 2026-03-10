Merz: "Wird keine Rolle mehr spielen":Ist die FDP tot?
von Dominik Rzepka
Nach ihrem Scheitern in Baden-Württemberg beerdigt Friedrich Merz die FDP. Sie werde keine Rolle mehr spielen, so der Kanzler. Der FDP-Nachwuchs widerspricht zwar. Aber stimmt das?
Noch zu Beginn dieses Jahres wollte Christian Dürr den Status quo durchbrechen. Der FDP-Chef kündigte ein "Jahr des Wiederaufstiegs" für seine Partei an.
Nun, zwei Monate später, ist davon nicht viel übrig.
Gerade einmal 4,4 Prozent im FDP-Stammland Baden-Württemberg. Schwache Umfragewerte auch in Rheinland-Pfalz, wo in knapp zwei Wochen gewählt wird. Und auf Bundesebene wird die Partei gar nicht erst ausgewiesen. "Nicht mehr messbar", nennen das Wahlforschende.
Merz beerdigt FDP
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt das inzwischen zum Anlass, die Partei für tot zu erklären. Die FDP sei mit ihrem Abschneiden in Baden-Württemberg endgültig von der politischen Bühne in Deutschland verschwunden.
Vier Prozent seien mindestens ein Prozent zu wenig für die FDP, aber vier Prozent zu wenig für die CDU. "Und deswegen möchte ich auch gerne alle Wählerinnen und Wähler der FDP auffordern, jetzt die CDU in Rheinland-Pfalz zu wählen, damit es einen entsprechenden Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten geben kann", so Merz.
Parteijugend widerspricht Merz
Stimmt das? Ist die FDP wirklich tot? Finn Flebbe ist seit 2025 Vorsitzender der Jungen Liberalen. Er widerspricht Merz - vielleicht auch, weil er es muss:
Merz' Sprüche über die FDP seien kein Zeichen von Stärke, sondern ein Ablenkungsmanöver. Schließlich habe die CDU in Baden-Württemberg einen Vorsprung verspielt und sich von einem Grünen vorführen lassen. Merz versuche nun, bei anderen politische Grabreden zu halten.
Flebbe sagt ZDFheute, die FDP werde gerade jetzt gebraucht, "als einzige konsequente Kraft für Freiheit, Aufstieg und Eigenverantwortung. Und wir Junge Liberale werden dafür sorgen, dass sie ihr Comeback schafft."
Experte sieht Comeback der FDP kritisch
Einzige Kraft für Freiheit, Aufstieg und Eigenverantwortung? Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen bezweifelt, dass die FDP hier ein Alleinstellungsmerkmal habe.
Das größte Problem der FDP sei, dass viele liberale politische Positionen inzwischen auch bei anderen Parteien zu finden seien, von den Grünen bis zur CDU. Der Markenkern fehle. Zwar müsse man mit absoluten Aussagen zur Zukunft der Partei vorsichtig sein. Aber:
Die Partei habe eigentlich das Potenzial, wieder über fünf Prozent zu landen. Rein theoretisch könne sich etwa jeder Fünfte grundsätzlich vorstellen, auch einmal die FDP zu wählen, so Jung. Allerdings brauche es dafür Personen, ein zielgruppengerechtes Programm und ein "Gebrauchtwerden" als Koalitionspartner.
Dürr will im Amt bleiben
Und so wackelt inzwischen auch der Parteichef. Zwar sagt Christian Dürr, er wolle im Amt bleiben. Die FDP müsse sich erneuern und er wolle diese Erneuerung weiter vorantreiben. Doch es gibt Kritik an Dürr.
Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann etwa kritisiert, die FDP gebe zu selten überzeugende Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Zwar nennt sie Dürr nicht beim Namen. Sie fordert aber ein Selbstverständnis, Verantwortung für Wahlergebnisse zu übernehmen. Wen außer Dürr kann sie damit schon meinen?
"Beschämend": Junge Liberale fordern Konsequenzen
Noch deutlicher wird Juli-Chef Flebbe. Ein Jahr nach der Bundestagswahl sei vom Neuanfang der FDP noch immer nichts zu spüren. Die Halbzeitbilanz des FDP-Bundesvorstands nennt er "ungenügend".
Das Stammland der Liberalen zu verlieren, ohne einen Anlass zur Selbstkritik zu sehen, finde er "beschämend". Parteichef Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner sollten spätestens zum Parteitag im Mai ihre Ämter zur Verfügung stellen.
Hinter dieser Forderung stehe der gesamte Verband der Jungen Liberalen.
