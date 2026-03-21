Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wahl, zu Kandidaten und Umfragen lesen Sie hier.

Das sollten Sie zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen

Vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht die Bildung im Fokus: Die Regierung hebt mehr Lehrkräfte hervor, die Opposition kritisiert steigende Sitzenbleiberquoten. Weitere wichtige Themen sind Infrastruktur und Wirtschaft. 20.03.2026 | 2:05 min

In Rheinland-Pfalz wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Die bisherige Ampelkoalition bekommt laut jüngstem ZDF-Politbarometer Extra keine Mehrheit. Die CDU liegt in der Umfrage knapp vor der SPD.

Es ist - nach der Wahl in Baden-Württemberg - die zweite Landtagswahl in diesem Jahr. Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wählen ihre Landesparlamente im September.

Was bewegt die Menschen in Rheinland-Pfalz kurz vor der Landtagswahl? Je nach Region und Perspektive ist das sehr verschieden. Ein Stimmungsbild aus Ludwigshafen und Mayen. 20.03.2026 | 2:08 min

Wann wird in Rheinland-Pfalz gewählt?

Die Wahl des Landtags in Rheinland-Pfalz findet am 22. März 2026 statt. Die Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Auch die Abgabefrist für Wahlbriefe endet am Wahlsonntag um 18 Uhr.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online : Rheinland-Pfalz: Welche Partei vertritt Ihre Positionen? In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Zwölf Parteien treten an. Wie sind die Positionen von SPD, CDU und Co.? Klicken Sie sich durch den Wahl-O-Mat. von Katrin Meyer mit Video 3:49

Wie steht es in Umfragen?

Nach den knappen Ergebnissen der Landtagswahl in Baden-Württemberg steht die Wahl in Rheinland-Pfalz für SPD, CDU und Grüne aber auch für AfD, FDP und Linke unter besonderer Beobachtung. Das Land wird seit 35 Jahren von der SPD - derzeit in einer Ampelkoalition - geführt. Eine Neuauflage dieser Regierungskoalition fällt als Option wohl weg, auch weil die beteiligte FDP laut Politbarometer Extra an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert.

ZDF-Politbarometer Extra : Enges Rennen in Rheinland-Pfalz: CDU knapp vor der SPD Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU knapp vor der SPD. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra. Noch ist unklar, wer das Rennen macht. mit Video 2:34 Exklusiv

Die CDU liegt laut der Umfrage mit 29 Prozent knapp vor der SPD, die auf 27 Prozent kommt. Dahinter folgt die AfD mit 19 Prozent. Die Grünen liegen bei neun Prozent, die Linke bei fünf und die Freien Wähler bei 4,5 Prozent. Die anderen Parteien erhalten zusammen 6,5 Prozent, darunter keine Partei mit mehr als drei Prozent.

Nach diesen Zahlen würde es für eine Regierung aus CDU und SPD reichen. Rechnerisch mögliche Koalitionen mit der AfD wurden von anderen Parteien ausgeschlossen. Die Projektionswerte zeigen nur ein aktuelles Stimmungsbild für die Parteien und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. 27 Prozent der Befragten sind noch unentschlossen.

Erobert die CDU nach 35 Jahren die Mainzer Staatskanzlei zurück, oder bleibt das Land in SPD-Hand? Die Rheinland-Pfalz-Wahl wird zum Duell Schweitzer (SPD) gegen Schnieder (CDU). 20.03.2026 | 1:57 min

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: Zukunft und Ausbau des ÖPNV, der Radwege, Infrastrukturservices und Klimaschutz - Rheinland-Pfalz will bis 2040 klimaneutral sein, fünf Jahre früher als der Bund. Verschuldung: Ein wichtiges Thema ist außerdem das Haushaltsdefizit des Bundeslandes, dessen Kommunen mitunter hoch verschuldet sind.

Wie wird gewählt?

Im rheinland-pfälzischen Landtag sitzen 101 Abgeordnete. Die Erststimme bestimmt den Direktkandidaten für einen Wahlkreis, die Zweitstimme legt die Sitzverteilung im Landtag fest. 52 Abgeordnete ziehen über Direktmandate in den Landtag ein, die übrigen Plätze werden anteilig nach dem Wahlergebnis der Parteien über die Zweitstimmen, auch Landesstimme genannt, vergeben.

Bei Überhang- oder Ausgleichsmandaten kann sich die Gesamtzahl der Abgeordneten erhöhen, das hängt von der Gewichtung der Direktmandate bzw. der Zweitstimmen ab.

Was sind Überhangmandate? Überhangmandate sind Parlamentssitze einer Partei, die über die ermittelte Sitzanzahl nach Zweitstimmen hinausgehen. Das kommt dann zustande, wenn die Anzahl der gewonnenen Direktmandate die Zahl der ihr insgesamt zustehenden Sitze nach Zweitstimmenauszählung übersteigt. Dann erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Die Gesamtzahl der Abgeordneten erhöht sich um die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate.



Quelle: dpa

Welche Kandidaten und Parteien stehen zur Wahl?

Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz treten zwölf Parteien an. Ein Überblick:

Programme zur Landtagswahl am 22. März : Welche Parteien in Rheinland-Pfalz zur Wahl stehen Kopf-an-Kopf-Rennen vor der Landtagswahl: SPD und CDU kämpfen um Platz eins. Am 22. März entscheidet sich, wer Rheinland-Pfalz künftig regiert. Zwölf Parteien insgesamt treten an. von Michael Kniess mit Video 31:29

SPD-Spitzenkandidat ist Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Die Partei liegt im aktuellen ZDF-Politbarometer Extra knapp hinter der CDU.

Für die CDU kandidiert Gordon Schnieder als Spitzenkandidat, der nach aktuellen Umfragen die Chance hat, seine Partei nach 35 Jahren wieder in die Regierung zu führen.

Die Grünen schicken Klimaschutz-Ministerin Katrin Eder ins Rennen, deren Partei in Rheinland-Pfalz seit 15 Jahren mitregiert.

Für die AfD tritt Jan Bollinger an, der seine Partei seit 2016 als Abgeordneter im Landtag vertritt.

Landtagswahl am 22. März : Die Spitzenkandidaten zur Wahl in Rheinland-Pfalz Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Seit knapp 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten. Wie ist die Ausgangslage, wer sind die Spitzenkandidaten? von Marion Geiger mit Video 2:42

FDP-Spitzenkandidatin ist Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, deren Partei seit zehn Jahren an der Landesregierung beteiligt ist.

Die Freien Wähler nominieren erneut ihren EU-Abgeordneten Joachim Streit.

Die Linke tritt mit Rebecca Ruppert an und könnte laut Umfragen erstmals den Einzug in den Landtag schaffen.

Außerdem können in Rheinland-Pfalz die Tierschutzpartei, Volt, die ÖDP, das BSW und die Partei der Humanisten (PdH) gewählt werden.

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Das aktuelle Politbarometer extra zeigt ein enges Rennen zwischen CDU und SPD. 20.03.2026 | 3:11 min

Wer darf wählen bei der Landtagswahl?

Wahlberechtigt sind zum Wahltag volljährige Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit, die seit mindestens drei Monaten in Rheinland-Pfalz leben.

Wie sah das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz 2021 aus? SPD: 35,7 Prozent

CDU: 27,7 Prozent

Grüne: 9,3 Prozent

AfD: 8,3 Prozent

FDP: 5,5 Prozent

Freie Wähler: 5,4 Prozent

Die Linke: 2,5 Prozent