Rheinland-Pfalz: Wie das Thema Bildung den Wahlkampf prägt

Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz läuft. Für viele Bürger ist die Bildung das wichtigste Thema. Auch die Parteien sehen die dortigen Probleme. Die Wahlprogramme im Überblick.

In wenigen Wochen wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Für viele Wähler ist Bildung das zentrale Thema. Die Parteien setzen in ihren Wahlprogrammen unterschiedliche Schwerpunkte. 03.03.2026 | 2:00 min

Ein Raum im Erdgeschoss der Pestalozzischule in Eisenberg. Von Tafeln und Schreibtischen keine Spur, stattdessen ist hier ein Parcours aufgebaut. Umgedrehte Bänke, verschiedene Untergründe, ein schwingendes Seil, Kisten mit Klammern, Perlen und Rechenaufgaben.

Die "Discemotorik" wurde von der Ergotherapeutin Aline Klusen aus der Not heraus entwickelt. Immer mehr Schulanfängern fehlten grundlegende Fähigkeiten bei Motorik und Sprachentwicklung. Immer häufiger könnten die Grundschüler nicht richtig Deutsch sprechen oder gar einen Stift halten.

Wir haben Schulanfänger, die kaum auf dem Stuhl still sitzen können, weil sie sich auf ihr Gleichgewicht konzentrieren. Diese Energie, die die Kinder dann aufwenden müssen, die geht eben für die eigentlichen Lernaufgaben verloren. „ Aline Klusen, Erzieherin und Ergotherapeutin

Das Konzept komme an, erzählt Aline Klusen. Eltern würden von steigender Konzentration und verbesserter Sprache auch im Alltag berichten. Das Verbinden von physischen und intellektuellen Ansprüchen zahle sich aus, so die Erzieherin.

Rheinland-Pfalz fällt im nationalen Vergleich zurück

Es ist ein Lösungsansatz für eines von mehreren Problemen. Im Bildungsmonitor war Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr abgerutscht und befindet sich im nationalen Vergleich im unteren Drittel. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt das Thema erneut, als die Rektorin einer Schule in Ludwigshafen bei "Markus Lanz" über die Situation vor Ort erzählte. An der Gräfenau-Grundschule hatte zuvor jedes vierte Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Die Probleme der Grundschule würden weitergereicht, sagte Barbara Mächtle damals.

Wir geben oft Kinder an die weiterführenden Schulen ab und denken: 'Um Gottes Willen, eigentlich dürften die doch gar nicht in die fünfte Klasse gehen, weil sie die Voraussetzungen einfach nicht haben'. „ Barbara Mächtle, Schulleiterin Gräfenauschule (21. Oktober 2025)

Immer wieder gibt es Berichte über Gewalt an - meist weiterführenden - Schulen und überlastete Lehrkräfte. Im Januar hatte das Innenministerium der SPD-geführten Ampelregierung angekündigt, die Polizeipräsenz an den entsprechenden Schulen zu erhöhen. Für viele Rheinland-Pfälzer ist die Bildung inzwischen zum bestimmenden Thema dieses Landtagswahlkampfes geworden.

Parteien sehen Bildung als wichtiges Wahlkampfthema

Die Wahlkämpfer haben das Problem erkannt. SPD, Grüne, FDP, CDU, AfD, Freie Wähler und Linkspartei widmen sich in ihrem Wahlprogramm dem Thema. Dabei geht es nicht nur um fehlende Motorik- und Sprachkenntnisse. Kita-Gruppen, Grundschulausstattung, Ganztagsschulen, Gewaltprävention, Besoldungsgruppen, Investitionsprogramm - die Liste ist lang und miteinander vernetzt.

Hier die wichtigsten Forderungen und Vorhaben der Parteien zum Thema Bildung:

Seit zehn Jahren regiert die SPD mit einer Ampelkoalition Rheinland-Pfalz. Das könnte sich bei der Landtagswahl im März ändern, denn laut Umfragen liegt die CDU aktuell vorne. 21.02.2026 | 2:30 min

Startchancen-Programm fördert bereits 200 Schulen

Wie so oft in der Politik geht es ums Geld. Bildung ist grundsätzlich Ländersache, doch auch die Kommunen können einzelne Schulen unterstützen. Seit August 2024 läuft mit dem Startchancen-Programm bereits eine Investitionsoffensive von Bund und Ländern.

In Rheinland-Pfalz nehmen 200 Schulen mit besonderem Förderbedarf teil. Über eine Laufzeit von zehn Jahren erhalten sie Gelder, um die Lernumgebung auszustatten, die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu verbessern und um Personal aufzustocken.

Laut einer aktuellen Studie haben sich die schulischen Leistungen in Deutschland deutlich verschlechtert. Vor allem in Mathe und Naturwissenschaften bestehen große Defizite. 16.10.2025 | 1:35 min

Forderung nach "multiprofessionellen Teams"

Die Parteien wollen die Personalfrage angehen. Sie ist für viele Lehrer von größter Bedeutung. Markus Fichter ist Leiter der Grundschule in Eisenberg. Dort hat er das Konzept der Discemotorik ermöglicht. Seine Schule erhält bereits heute Gelder durch das Startchancen-Programm. Die größte Chance sieht er im verstärkten Aufbau "multiprofessioneller Teams". Heutzutage benötigte Bildung Pädagogen, Erzieher, Ergotherapeuten, Schulgesundheitsfachkräfte und Psychologen.

Multiprofessionelle Teams bedeutet, dass verschiedene Kollegen mit unterschiedlichen Berufsausbildungen ihre Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie man dem Kind und der Familie am besten helfen kann. „ Markus Fichter, Schulleiter Pestalozzischule Eisenberg

Es brauche dreierlei, so der langjährige Schulleiter. Das Engagement der Politiker, der Lehrer und der Eltern. Wenige Wochen vor der Landtagswahl gilt das nicht nur für den Schulalltag, sondern auch für die Wahl selbst. Rund 3,2 Millionen Rheinland-Pfälzer sind aufgerufen, zu entscheiden - insbesondere über die Zukunft der Bildung.

Kai Remen ist Reporter im ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.