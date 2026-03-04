Rheinland-Pfalz: Wie das Thema Bildung den Wahlkampf prägt
Landtagswahl Rheinland-Pfalz:Wahlkampf um die Zukunft der Bildung
von Kai Remen
Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz läuft. Für viele Bürger ist die Bildung das wichtigste Thema. Auch die Parteien sehen die dortigen Probleme. Die Wahlprogramme im Überblick.
Ein Raum im Erdgeschoss der Pestalozzischule in Eisenberg. Von Tafeln und Schreibtischen keine Spur, stattdessen ist hier ein Parcours aufgebaut. Umgedrehte Bänke, verschiedene Untergründe, ein schwingendes Seil, Kisten mit Klammern, Perlen und Rechenaufgaben.
Die "Discemotorik" wurde von der Ergotherapeutin Aline Klusen aus der Not heraus entwickelt. Immer mehr Schulanfängern fehlten grundlegende Fähigkeiten bei Motorik und Sprachentwicklung. Immer häufiger könnten die Grundschüler nicht richtig Deutsch sprechen oder gar einen Stift halten.
Das Konzept komme an, erzählt Aline Klusen. Eltern würden von steigender Konzentration und verbesserter Sprache auch im Alltag berichten. Das Verbinden von physischen und intellektuellen Ansprüchen zahle sich aus, so die Erzieherin.
Rheinland-Pfalz fällt im nationalen Vergleich zurück
Es ist ein Lösungsansatz für eines von mehreren Problemen. Im Bildungsmonitor war Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr abgerutscht und befindet sich im nationalen Vergleich im unteren Drittel. Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt das Thema erneut, als die Rektorin einer Schule in Ludwigshafen bei "Markus Lanz" über die Situation vor Ort erzählte. An der Gräfenau-Grundschule hatte zuvor jedes vierte Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Die Probleme der Grundschule würden weitergereicht, sagte Barbara Mächtle damals.
Immer wieder gibt es Berichte über Gewalt an - meist weiterführenden - Schulen und überlastete Lehrkräfte. Im Januar hatte das Innenministerium der SPD-geführten Ampelregierung angekündigt, die Polizeipräsenz an den entsprechenden Schulen zu erhöhen. Für viele Rheinland-Pfälzer ist die Bildung inzwischen zum bestimmenden Thema dieses Landtagswahlkampfes geworden.
Parteien sehen Bildung als wichtiges Wahlkampfthema
Die Wahlkämpfer haben das Problem erkannt. SPD, Grüne, FDP, CDU, AfD, Freie Wähler und Linkspartei widmen sich in ihrem Wahlprogramm dem Thema. Dabei geht es nicht nur um fehlende Motorik- und Sprachkenntnisse. Kita-Gruppen, Grundschulausstattung, Ganztagsschulen, Gewaltprävention, Besoldungsgruppen, Investitionsprogramm - die Liste ist lang und miteinander vernetzt.
Hier die wichtigsten Forderungen und Vorhaben der Parteien zum Thema Bildung:
Ausbau der Sprachförderung: aus 350 geförderten Kitas sollen 1.000 Sprach-Kitas werden
verbindliche Schulanmeldung im Alter von viereinhalb Jahren und Überprüfung der Sprachkenntnisse
kostenfreie Schulbücher und Arbeitshefte
Bewegungsförderung beispielsweise durch Schulschwimm-Netzwerke beibehalten
Einführung des Pflichtfachs Informatik
Ganztagsschule soll Standard sein
Anheben der Besoldung von Grundschulllehrern auf A13
Wie so oft in der Politik geht es ums Geld. Bildung ist grundsätzlich Ländersache, doch auch die Kommunen können einzelne Schulen unterstützen. Seit August 2024 läuft mit dem Startchancen-Programm bereits eine Investitionsoffensive von Bund und Ländern.
In Rheinland-Pfalz nehmen 200 Schulen mit besonderem Förderbedarf teil. Über eine Laufzeit von zehn Jahren erhalten sie Gelder, um die Lernumgebung auszustatten, die Schul- und Unterrichtsentwicklung zu verbessern und um Personal aufzustocken.
Forderung nach "multiprofessionellen Teams"
Die Parteien wollen die Personalfrage angehen. Sie ist für viele Lehrer von größter Bedeutung. Markus Fichter ist Leiter der Grundschule in Eisenberg. Dort hat er das Konzept der Discemotorik ermöglicht. Seine Schule erhält bereits heute Gelder durch das Startchancen-Programm. Die größte Chance sieht er im verstärkten Aufbau "multiprofessioneller Teams". Heutzutage benötigte Bildung Pädagogen, Erzieher, Ergotherapeuten, Schulgesundheitsfachkräfte und Psychologen.
Es brauche dreierlei, so der langjährige Schulleiter. Das Engagement der Politiker, der Lehrer und der Eltern. Wenige Wochen vor der Landtagswahl gilt das nicht nur für den Schulalltag, sondern auch für die Wahl selbst. Rund 3,2 Millionen Rheinland-Pfälzer sind aufgerufen, zu entscheiden - insbesondere über die Zukunft der Bildung.
Kai Remen ist Reporter im ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.
Über das Thema berichtete heute in Deutschland am 03.03.2026 ab 14 Uhr.