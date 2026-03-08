Wahl in Baden-Württemberg auf einen Blick: Grüne und CDU gleichauf

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen knapp vor der CDU. Drittstärkste Kraft ist die AfD. Die SPD liegt laut Hochrechnung nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Grüne und CDU liegen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg nahezu gleichauf. Die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir kommen laut einer Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen auf 31,7 Prozent. Die CDU mit dem Landesvorsitzenden Manuel Hagel an der Spitze liegt bei 30,3 Prozent.

Die SPD erreicht laut der Hochrechnung von 18:23 Uhr nur noch 5,4 Prozent der Stimmen und liegt damit nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die AfD wird demnach mit 17,9 Prozent drittstärkste Kraft. FDP und Linke liegen bei jeweils 4,5 Prozent. Beide Parteien würden damit nicht ins Parlament einziehen.

Welche Koalitionen sind möglich?

Die Grünen bekommen laut Hochrechnung 44 Sitze, die CDU 43. Ins Parlament ziehen demnach noch die AfD mit 25 Abgeordneten und die SPD mit acht Parlamentariern ein.

Eine klare Mehrheit hätte damit eine Koalition aus Grünen und CDU. Rechnerisch möglich wäre auch ein Bündnis aus CDU und AfD, politisch ist dies allerdings ausgeschlossen.

Die Grünen verloren laut Hochrechnung im Vergleich zur vorherigen Wahl 2021 leicht, die CDU legte klar zu. Auch die AfD holte deutlich mehr Stimmen als vor fünf Jahren. SPD und FDP büßten deutlich an Stimmen ein.

Özdemir: Nächste Koalition muss "Partnerschaft auf Augenhöhe" sein

Grünen-Spitzenkandidat Özdemir machte sich Blick auf die Koalitionsbildung für eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" stark. Er zeigte sich aber zurückhaltend in der Frage, ob die Grünen tatsächlich stärkste Kraft werden.

CDU-Spitzenkandidat Hagel sagte kurz nach Schließung der Wahllokale, er trage für den Wahlkampf, alle Entscheidungen und das Ergebnis die Verantwortung. Er hob mit Blick auf das knappe Rennen zugleich hervor, es könne ein langer Abend werden.

Die AfD zeigte sich erfreut über das Wahlergebnis. Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla sagte, seine Partei sei der "Gewinner des Abends". Die AfD habe ihr Ergebnis im Vergleich zu 2021 verdoppelt.

SPD-Spitzenkandidat Stoch kündigt Rückzug an

Nach den herben Stimmenverlusten der SPD kündigte Spitzenkandidat Andreas Stoch seinen Rückzug als Landes- und Fraktionschef an. Der SPD-BUndesvorsitzende Lars Klingbeil sprach von einem "total bitteren Abend" für seine Partei.

In Baden-Württemberg endet die Ära Kretschmann

Derzeit wird Baden-Württemberg von einer Koalition aus Grünen und CDU regiert. Mit der Landtagswahl endet im Südwesten eine politische Ära: Winfried Kretschmann tritt nicht mehr an. Der 77-Jährige war der erste und bislang einzige Ministerpräsident der Grünen und führte das Land rund 15 Jahre lang, länger als jeder andere Regierungschef in Baden-Württemberg.

Insgesamt standen bei der Wahl 21 Parteien zu Wahl. Der Landtag umfasst mindestens 120 Sitze, zuletzt war er als Folge von Ausgleichsmandaten mit 154 Parlamentariern deutlich größer als vorgesehen. In Baden-Württemberg durften bei der Wahl erstmals auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben.

Wie sah das Wahlergebnis in Baden-Württemberg 2021 aus?

Grüne: 32,6 Prozent

CDU: 24,1 Prozent

SPD: 11,0 Prozent

FDP: 10,5 Prozent

AfD: 9,7 Prozent

Die Linke: 3,6 Prozent

Wie wurde gewählt?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gab es bislang nur eine Stimme. Damit entschieden die Wählerinnen und Wähler sowohl über die Person im Wahlkreis als auch über die Sitzverteilung der Parteien im Landtag. Nach einer Wahlreform können sie nun erstmals zwei Stimmen abgeben, ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

Mit der Erststimme wird ein Kandidat oder eine Kandidatin im Wahlkreis direkt gewählt. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat und zieht unabhängig vom Abschneiden seiner Partei sicher in den Landtag ein. Baden-Württemberg ist dafür in insgesamt 70 Wahlkreise aufgeteilt.

Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Sie ist maßgeblich dafür, wie stark die Parteien im Landtag vertreten sind. Die Sitze werden entsprechend dem Zweitstimmenergebnis verteilt, bereits gewonnene Direktmandate werden dabei angerechnet. Berücksichtigt werden dabei nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen erreichen.