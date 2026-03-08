Wie haben die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg abgeschnitten? Die Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimmen in Live-Grafiken.

Wie ist die Wahl in Baden-Württemberg ausgegangen? Die ZDF-Wahlsendung zeigt Ergebnisse und Reaktionen. 07.03.2026

Wen haben die Menschen in den Wahlkreisen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gewählt?

In unseren Karten und Tabellen können Sie die Auszählung der Wahl live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis. Die Daten aktualisieren sich im Laufe des Abends automatisch. Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Grafiken auf.

Baden-Württemberg: Karte mit Erststimmen in den Wahlkreisen

Mithilfe der Karte können Sie die Auszählung der Erststimmen-Ergebnisse live am Wahlabend verfolgen. Schraffierte Wahlkreise und Grafik-Balken zeigen Zwischenergebnisse - diese Regionen sind noch nicht vollständig ausgezählt. In Parteifarben eingefärbte Regionen ohne Schraffur sind vollständig ausgezählt. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um detaillierte Zwischenstände und Ergebnisse zu sehen.

Mit der Erststimme werden Direktkandidierende bestimmt. Die Person vertritt den eigenen Wahlkreis im Landtag. Wer die meisten Erststimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Baden-Württemberg: Karte mit Zweitstimmen in den Wahlkreisen

Seit dieser Wahl gilt ein neues Wahlrecht in Baden-Württemberg: Statt nur einer Stimme wie zuvor, haben die Wählenden nun zwei Stimmen - ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

Die Ergebnisse der Zweitstimme finden Sie in der folgenden Karte. Anhand der Zweitstimme wird ermittelt, wie stark die Parteien im Landtag vertreten sein werden. Sie ist die entscheidende Stimme für die Zahl der Sitze im Parlament. Berücksichtigt werden dabei aber nur Parteien, die mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben.

Auch hier können Sie die Auszählung live verfolgen. Zwischenergebnisse werden schraffiert, komplett ausgezählte Wahlkreise vollständig eingefärbt.

Baden-Württemberg: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026

Wie stark die antretenden Parteien und Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in folgender Tabelle - sowohl für die Erst- als auch Zweitstimme.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, wenn es zum Beispiel mehrmals dieselben Namen gibt.

