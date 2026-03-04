  3. Merkliste
Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg: Die Parteien im Überblick

Überblick zu den 21 Parteien:Baden-Württemberg: Diese Parteien stehen zur Wahl

Michael Kniess

von Michael Kniess

|

Am 8. März wird in Baden-Württemberg über die Zusammensetzung des neuen Landtags entschieden. Der Wahlausgang: ungewiss. Alle 21 Parteien und ihre Ziele im Überblick.

Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg findet kommende Woche die nächste Landtagswahl statt. Im Wahlkampf sorgte zuletzt ein Video des CDU-Kandidaten Manuel Hagel für Kritik.

27.02.2026 | 1:09 min

Ein paar Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist der Kampf um Platz eins in den Umfragen noch offen. An der Spitze liefern sich CDU und Grüne derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Wenn es um die Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten geht, liegt Cem Özdemir (Grüne) sehr deutlich vor seinen Konkurrenten von CDU, Manuel Hagel, und AfD, Markus Frohnmaier. Zur Wahl stehen insgesamt 21 Parteien.

Parteien für die Wahl in Baden-Württemberg

Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, unter anderem das Politbarometer am 27.02.2026 ab 22:23 Uhr, die heute-Sendung am 27.02.2026 ab 19 Uhr sowie das gemeinsame Mittagsmagazin von ZDF und ARD am 27.02.2026 ab 12 Uhr.
