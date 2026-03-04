Die SPD positioniert sich als sozialstaatlich orientierte Oppositionspartei mit Schwerpunkt auf Arbeitsschutz, bezahlbarem Wohnen und öffentlicher Infrastruktur. Ihr programmatischer Kern liegt in der aktiven Rolle des Landes bei Transformation, Daseinsvorsorge und Bildungsgerechtigkeit.



Seit der ersten Landtagswahl 1952 war die SPD lange zweitstärkste Kraft in Baden-Württemberg. 2011 fiel sie erstmals hinter die Grünen zurück, 2016 und 2021 wurde sie nur noch viert- bzw. drittstärkste Kraft. Den Ministerpräsidenten stellte sie bislang nie. Seit 2016 befindet sie sich in der Opposition zu den grün-schwarzen Landesregierungen. Spitzenkandidat ist Andreas Stoch, Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzender, der die SPD erneut in den Wahlkampf führt.



Die SPD verbindet Strukturwandelpolitik mit klaren arbeitsmarktpolitischen Bedingungen. Sie wirbt für die Gestaltung der industriellen Transformation mit Fokus auf tarifgebundene Arbeitsplätze, fordert staatliche Unterstützung für Unternehmen nur gegen verbindliche Zusagen für Standorte und Beschäftigte. Die Partei setzt zudem auf eine stärkere öffentliche Steuerung des Wohnungsmarkts - unter anderem fordert sie die Gründung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Im Bereich Gesundheit spricht sich die SPD beispielsweise für die Einführung von Gesundheitskiosken aus. In den Mittelpunkt ihrer Bildungspolitik stellt die Partei unter anderem eine gesetzliche Unterrichtsgarantie an Schulen sowie eine gebührenfreie Bildung von der Kita bis zum Meister- oder Masterabschluss.