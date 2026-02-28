  3. Merkliste
Landtagswahl in Baden-Württemberg: Spitzenkandidaten im Überblick

Landtagswahl am 8. März:Welche Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg antreten

Porträt von Anna Maria Schuck, seit 1. März 2025 ZDF-Landesstudioleiterin Baden-Württemberg

von Anna-Maria Schuck

Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann tritt nach 15 Jahren ab. Welche Spitzenkandidaten gehen ins Rennen?

Wahlplakate zur Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg

Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. ZDF-Reporterin Sandra Susanka berichtet über den Wahlkampf der aktuellen Regierungsparteien.

In Baden-Württemberg startet am 8. März das Superwahljahr. Es ist die erste Landtagswahl seit Bildung der Bundesregierung - und damit der erste richtige Stimmungstest für die Regierung Merz.

Mit Winfried Kretschmann dankt der bislang einzige grüne Ministerpräsident nach 15 Jahren ab - und hinterlässt ein Macht-Vakuum, das zwei Kandidaten füllen wollen, die kaum unterschiedlicher sein könnten: Manuel Hagel (CDU) und Cem Özdemir (B90/Grüne). Die CDU liegt vorne, aber der Abstand zu den Grünen schrumpft. 

Ein Überblick über die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien - und der Linkspartei, die laut Umfragen erstmals ins Stuttgarter Parlament einziehen könnte.

Der amtliche Stimmzettel für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg am 8. März 2026 und ein Stift liegen auf einem Tisch.

Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. ZDF-Reporterin Sandra Susanka berichtet über den Wahlkampf der Oppositionsparteien.

Cem Özdemir, B90/Die Grünen

Der "anatolische Schwabe", wie sich Cem Özdemir gerne selbst nennt, kennt die Höhen aber auch Tiefen des politischen Betriebs: Bis zum Scheitern der Ampel war der heute 60-Jährige für kurze Zeit Doppelminister - und zuvor auch schon mal zehn Jahre Co-Bundesvorsitzender seiner Partei. Er ist der Wunschnachfolger von Winfried Kretschmann, der es aber verpasst hat, ihm rechtzeitig sein Amt zu übergeben und so zu einem möglichen Amtsbonus zu verhelfen.

Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen), Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, spricht am 13.12.2025 beim Landesparteitag seiner Partei in Ludwigsburg.

Cem Özdemir (B90/Die Grünen) will die Nachfolge von Winfried Kretschmann antreten.

Özdemir ist der bekannteste unter den Spitzenkandidaten, aber auch derjenige, der die meiste Zeit fernab des Ländles verbracht hat. Und so erzählt er im Wahlkampf immer wieder - gerne auch in schwäbischer Mundart - die Geschichte seiner Herkunft: Er, das Kind türkischer Gastarbeiter, geboren in Bad Urach, 50 Kilometer süd-östlich von Stuttgart, hat sich hochgearbeitet vom Hauptschulabschluss zum Studium bis zum Bundesminister.

Vorschau zur Landtagswahl in Baden Wuerttemberg am 08.03.2026

In Umfragen zur Landtagswahl in Baden-Württemberg liegt CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel vorn, doch Grünen-Politiker Cem Özdemir holt weiter auf.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte er zuletzt bei seiner Hochzeit mit der Kanadierin Flavia Zaka: eine Zeremonie mitten im Wahlkampf, um Mitternacht des Valentinstages, getraut von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer.

Manuel Hagel, CDU

"Bei uns ist das Erbe von Winfried Kretschmann in guten Händen", betont Manuel Hagel in seinen Wahlkampfreden. Das dürfte den Grünen sauer aufstoßen, ist er doch der Fraktions- und Landesvorsitzende ihres größten Kontrahenten: der CDU.

Manuel Hagel spricht beim 38. Bundesparteitag der CDU Deutschlands

CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg: Manuel Hagel

Der 37-Jährige hat in seiner Partei eine Blitzkarriere hingelegt. Gestartet in der Jungen Union, kam er 2016 in den Landtag, wo er schnell zum Generalsekretär aufstieg. 2021 wurde er Fraktionsvorsitzender, zwei Jahre später übernahm er auch den Landesvorsitz.

In die Kritik geriet er zuletzt wegen eines Interviews aus dem Jahr 2018, in dem er von einem Treffen mit Schülerinnen schwärmte. Sexismus - so der Vorwurf einer grünen Bundestagsabgeordneten, die das Interview keine zwei Wochen vor der Wahl thematisiert hatte. Hagel selbst bezeichnete seinen Satz von damals als "Mist", den er so nicht mehr sagen würde.

Wahlplakate - Landtagswahlen 2026 Baden-Wuerttemberg von Manuel Hagen

Manuel Hagel äußerte sich 2018 bei einem Stammtischgespräch in einer Gaststätte über einen Schul-Besuch. Acht Jahre später sorgt der Clip für Kritik.

Auch wenn seine Partei in den Umfragen schon seit Monaten vorne liegt, ist Hagel im Land bis zuletzt immer noch relativ unbekannt. In Reden beschreibt er sich als bodenständigen Familienvater mit drei kleinen Söhnen. Er stammt aus Ehingen in Oberschwaben, wo er auch heute noch lebt. Vor seiner politischen Karriere war er Filialdirektor der örtlichen Sparkasse.

Andreas Stoch, SPD

Die SPD hat es in Baden-Württemberg traditionell nicht leicht. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt sie im Südwesten im einstelligen Bereich. Ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch tritt zum zweiten Mal an. Der 56-Jährige aus Heidenheim an der Brenz ist Fraktions- und Landesvorsitzender und der einzige in den Reihen der Spitzenkandidaten, der schon einmal Landesminister war.

Beim Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg spricht Andreas Stoch, Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, in der Donauhalle an einem Pult.

Andreas Stoch ist Spitzenkandidat der SPD in Baden-Württemberg.

In der Regierung Kretschmann I war er Kultusminister. In die Kritik geriet Stoch zuletzt, weil er im Wahlkampf nach dem Besuch einer Tafel seinen Fahrer zu einem Feinkost-Einkauf nach Frankreich geschickt hatte, was er im Nachhinein bedauerte: "Ich bin da in einen Fettnapf marschiert."

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl am 8. März
Wahl in Baden-Württemberg: Wer vertritt Ihre Interessen?

In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Wie sind die Positionen von CDU, Grünen und den anderen 19 Parteien?
von Katrin Meyer
Zwei junge Leute stehen am 22.08.2013 in München vor einen Bildschirm mit der Aufschrift "Du hast die Wahl! - Wahl-O-Mat".

Hans-Ulrich Rülke, FDP

Für Hans-Ulrich - genannt "Uli" - Rülke ist es eine Schicksalswahl: "Sollte es die FDP in ihrem Stammland Baden-Württemberg nicht in den Landtag schaffen, dann wird niemand glauben, dass es die FDP überhaupt nochmal irgendwo bei einer Wahl schafft."

Hans-Ulrich Rülke, Landesvorsitzender der FDP Baden-Württemberg, spricht während des Landeshauptausschusses der FDP Baden-Württemberg.

Für FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke geht es um viel: Die Liberalen wollen ihren Platz im Landtag verteidigen.

Und so kämpft der 64-jährige Fraktions- und Landesvorsitzende um den Wiedereinzug in den Landtag. Parallel träumt er auch schon von einer Regierungsbeteiligung in einer Deutschland-Koalition mit CDU und SPD, für die es laut aktuellen Umfragen allerdings nicht reicht. Der Gymnasial-Lehrer aus Pforzheim tritt zum dritten Mal für die FDP an.

Markus Frohnmaier, AfD

Markus Frohnmaier - in Parteikreisen auch "Frontmaier" genannt wegen seiner scharfen Rhetorik - gab sich im Wahlkampf eher gemäßigt. Der 35-Jährige wurde in Rumänien geboren und wuchs bei Adoptiveltern in Baden-Württemberg auf.

Der Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg Markus Frohnmaier blickt nach oben.

Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg.

Er sitzt für die AfD im Bundestag, gilt als rechte Hand von Co-Parteichefin Alice Weidel. Und wird dort nach der Landtagswahl wohl auch bleiben. Denn auch wenn er sich selbst "Ministerpräsidentenkandidat" nennt, so hat er mangels Koalitionspartner aktuell keine Aussicht, Regierungschef zu werden - und kandidiert auch nicht für ein Mandat im Landtag. Seit 2022 wird sein Landesverband vom Verfassungsschutz als extremistischer Verdachtsfall beobachtet.

28.07.2023, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Das Parteilogo der AfD

Mehrere Abgeordnete der AfD beschäftigen Familienangehörige ihrer Parteifreunde. In Sachsen-Anhalt stellten Landtagsabgeordnete gar eine halbe Fußballmannschaft an.

In die Kritik geriet der Spitzenkandidat zuletzt wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft innerhalb seiner Partei, die er zurückweist. Laut Recherchen des ZDF-Magazins "frontal" war seine Schwester vor rund acht Jahren bei einem Parteifreund angestellt. Er wiederum hatte dessen Sohn zeitweise eingestellt. Aktuell arbeitet seine Ehefrau bei einem AfD-Bundestagsabgeordneten.

Kim Sophie Bohnen, Mersedeh Ghazaei, Amelie Vollmer, Die Linke

Sie sind die einzigen Frauen unter den Spitzenkandidaten: Kim Sophie Bohnen, Mersedeh Ghazaei und Amelie Vollmer. Sie setzen in ihrem Wahlkampf konsequent auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum und kostenlose Bildung.

Das Spitzentrio zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026, Mersedeh Ghazaei (v. l.), Kim Sophie Bohnen und Amelie Vollmer steht beim Landesparteitag von Die Linke Baden-Württemberg auf dem Podium.

Die Spitzenkandidatinnen der Linken für die Landtagswahl in Baden-Württemberg sind Mersedeh Ghazaei, Kim Sophie Bohnen und Amelie Vollmer (v. l.).

Und stoßen damit in eine Lücke links der politischen Mitte, die andere offen lassen. Beflügelt durch den Rückenwind aus dem Bund - etwa durch die Popularität von Fraktionschefin Heidi Reichinnek - haben die Linken so erstmals die Chance, in den Landtag in Baden-Württemberg einzuziehen.

Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Cem Özdemir (Grüne, l-r), Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD), treffen beim Triell aufeinander.

Wenige Tage vor der Landtagswahl sind die aussichtsreichsten Spitzenkandidaten in einer TV-Debatte aufeinandergetroffen: Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Die Grünen) und Markus Frohnmaier (AfD).

