Wahl-O-Mat zur Landtagswahl am 8. März:Wahl in Baden-Württemberg: Wer vertritt Ihre Interessen?
von Katrin Meyer
In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Wie sind die Positionen von CDU, Grünen und den anderen 19 Parteien? Klicken Sie sich durch den Wahl-O-Mat.
Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März wird es in dem Bundesland einen neuen Ministerpräsidenten geben. Der Amtsinhaber Winfried Kretschmann von den Grünen, der seit 2011 im Amt war, tritt nicht mehr an. Und noch eine Neuerung bei der Wahl: Erstmals dürfen 16- und 17-Jährige wählen.
CDU in Umfragen vor den Grünen
Jüngste Umfragen vor der Landtagswahl am 8. März sehen die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel einige Prozentpunkte vor den Grünen, die mit Spitzenkandidat Cem Özdemir ins Rennen gehen. Auf Platz drei folgt die AfD mit Spitzenkandidat Markus Frohnmaier. SPD und Linke liegen im einstelligen Bereich. Die FDP muss den Umfragen zufolge um den Einzug ins Parlament bangen.
Wahl-O-Mat deckt viele Themen für Baden-Württemberg ab
Mit den 38 Thesen will der Wahl-O-Mat möglichst viele Themen abdecken: die Einreisekontrollen an den Grenzen zur Schweiz und Frankreich, Sanktionen gegen Russland, die Mietpreisbremse, Taser für die Polizei sowie beitragsfreie Kinderbetreuung sind nur einige Beispiele. Es geht auch darum, ob die Schulen im Land das Gendersternchen oder ähnliches benutzen dürfen.
Parteien beziehen Position zu 38 Thesen
Wie bei jedem Wahl-O-Mat werden den zugelassenen Parteien im Vorfeld 38 Thesen vorgelegt, die sie beantworten müssen. Wer wissen will, welche Partei am ehesten mit seinen Interessen und Vorstellungen übereinstimmt, kann bei den einzelnen Thesen "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu" auswählen. Zudem können bestimmte Themen stärker gewichtet werden. Daraus errechnet der Wahl-O-Mat am Ende die Übereinstimmung. Für die Landtagswahl in Baden-Württemberg haben alle 21 Parteien, die zur Wahl antreten, teilgenommen.
Wahlergebnis 2021 in Baden-Württemberg
Bei der letzten Landtagswahl 2021 kamen die Grünen auf 32,6 Prozent und lagen damit deutlich vor der CDU mit 24,1 Prozent. Die SPD erzielte vor fünf Jahren 11,0 Prozent, die FDP 10,5 Prozent und die AfD 9,7 Prozent. Eine grün-schwarze Koalition regiert seitdem im Bundesland im Südwesten von Deutschland.
