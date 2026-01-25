Das Wahljahr 2026 hat begonnen, in Baden-Württemberg geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Am 8. März ist Landtagswahl. Worum es geht - ein Überblick.

Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt. Kann Cem Özdemir die Grünen-Regierung fortsetzen? Oder siegt die CDU unter Manuel Hagel? Und wie stark schneidet die AfD ab? 10.01.2026 | 4:01 min

In Baden-Württemberg wird das erste von fünf deutschen Landesparlamenten dieses Jahr neu gewählt - am 8. März.

Egal wie der Wahlkampf ausgeht - für die Grünen endet eine Ära. Nach 15 Jahren wird Winfried Kretschmann in Ruhestand gehen. Er war der erste Ministerpräsident, den die Grünen in Deutschland gestellt haben. Nachfolger Kretschmanns will der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden.

Beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen hat Spitzenkandidat Özdemir seine Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten bekräftigt. Die Landtagswahl findet am 8. März statt. 13.12.2025 | 0:23 min

Grüne: Özdemir will Ministerpräsident Kretschmann beerben

Die Aussichten sind bestenfalls mittelprächtig, in allen Meinungsumfragen liegen die Grünen hinter der CDU, auch wenn Özdemir von allen Ministerpräsidentenkandidaten der beliebteste in den Befragungen ist. Als ehemaliger Bundesminister ist er weithin bekannt - steht für einen Realo-Kurs wie Kretschmann.

Er sieht sich als Erbe Kretschmanns, will pragmatischer Regierungschef sein:

Wir sind ein starker Wirtschaftsstandort, ein Exportbundesland, das müssen wir auch in Zukunft bleiben. „ Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat Baden-Württemberg

"Denn nur dann können wir auch dafür sorgen, dass wir das nötige Geld haben für die anderen Aufgaben, die ja auch wichtig sind: der soziale Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Situation unserer Kommunen", sagt Özdemir.

Winfried Kretschmann, erster und bisher einziger grüner Ministerpräsident, regiert seit 14 Jahren in Stuttgart. Doch wie grün war seine Politik und wie hat sich der Südwesten dadurch verändert? 29.11.2025 | 3:53 min

Doch Özdemir machen die Ideologen der eigenen Partei zu schaffen. Acht Grünen-Abgeordnete haben im Europaparlament dafür gestimmt, das nach 25 Jahren mit Südamerika ausverhandelte Handelsabkommen Mercosur auf Eis zu legen. Der Europäische Gerichtshof solle es auf Klimaschutz prüfen.

Als voriger Bundeslandwirtschaftsminister hatte Özdemir für dieses Abkommen gekämpft. Er wirft nun den eigenen Parteifreunden vor, den Ernst der weltpolitischen Lage nicht erkannt zu haben.

Deutschlands Automobilindustrie steckt tief in der Krise: Tausende Beschäftigte bei Herstellern und Zulieferern verlieren ihren Arbeitsplatz - vom Bandarbeiter bis zum Ingenieur. 11.11.2025 | 6:10 min

Wirtschaft als zentrales Thema: Auto-Zulieferer in der Krise

Ernst sieht auch die landespolitische Lage aus: Große Sorgen bereitet die schwächelnde Automobilbranche. Allein in der Zulieferindustrie drohen Zehntausende Arbeitsplätze wegzubrechen - stark wie nie zuvor spüren die Menschen im wohlstandsverwöhnten Südwesten den Umbruch.

Wirtschaft ist eines der wichtigsten Themen dieser Wahl. Stärkung verspricht der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Der 37-Jährige will das Ministerpräsidentenamt nach anderthalb Jahrzehnten für die CDU zurückgewinnen. "Agenda der Zuversicht" heißt das Wahlprogramm, Hagel nennt als Hauptziele:

Arbeitsplätze sichern, dass unsere Wirtschaft wieder Luft unter die Flügel bekommt, dass wir die innere Sicherheit stärken. „ Manuel Hagel. CDU-Spitzenkandidat Baden-Württemberg

"Und dass wir endlich bei Bildung - wir waren immer spitze bei Bildung - wieder wegkommen vom Mittelmaß und zurück aufs Treppchen, das sind die drei Prioritäten", sagt Hagel.

Die AfD sei eine Art Fieberthermometer der Gesellschaft, sagt Manuel Hagel, Parteichef der CDU in Baden-Württemberg. Man müsse die Probleme angehen, die die AfD stark machten. 20.10.2025 | 6:42 min

Rechts der CDU liegt die AfD als drittstärkste Kraft in den Umfragen. Landeschef Markus Frohnmaier setzt auf harte Migrationspolitik und innere Sicherheit.

Wir haben wirklich Zehntausende, Hunderttausende Personen in ganz Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg, die jetzt zurückgeführt werden müssen. Das werden wir als AfD in Baden-Württemberg tun. „ Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Eine Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung gibt es nicht - andere Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab.

Nach Cem Özdemir hat nun auch CDU-Landeschef Manuel Hagel seine Kandidatur angekündigt. Er will Ministerpräsident im Ländle werden. Wer er ist und was im Wahlkampf zu erwarten ist. 29.03.2025

FDP ringt mit Fünf-Prozent-Hürde, SPD fällt zurück

Für die FDP ist diese Wahl überlebenswichtig, nachdem sie nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Baden-Württemberg ist Stammland der Liberalen. Nun ringen sie mit der Fünf-Prozent-Hürde, Landeschef Hans-Ulrich Rülke setzt auf das Thema Bürokratieabbau.

Auch die Sozialdemokraten müssen kämpfen, aktuell liegen sie in Umfragen bei knapp acht Prozent. Sie wollen die Nöte der Menschen in den Mittelpunkt stellen:

Wir brauchen eine aktivere Rolle des Staates beim Thema bezahlbarer Wohnraum. Wir wollen dafür sorgen, dass die Bildungschancen gewahrt sind. „ Andreas Storch, SPD-Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Vom Bundestrend profitieren die Linken in Baden-Württemberg. Aktuell sind ihre Umfragewerte so gut, dass sie es zum ersten Mal in den Landtag schaffen könnten. Sie setzen auf das Thema soziale Gerechtigkeit - und treten mit einem weiblichen Spitzentrio an.

In einigen Bundesländern ist das Wählen ab 16 auf Landesebene tatsächlich schon möglich. Während sich Parteien wie Grüne, SPD und Linke für ein Wahlrecht ab 16 aussprechen, sind Union und AfD dagegen. 01.06.2025 | 2:06 min

Wahlrecht erstmals ab 16 Jahren

Am 8. März dürfen zum ersten Mal auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Davon, wie auch von abtrünnigen Grünen- und SPD-Wählern, könnten die Linken profitieren.

Ob am Ende Grüne und Schwarze gemeinsam weitermachen, wenn auch mit der CDU vorne? Oder reicht es für eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP, wie es sich Hagel wünscht? Alles offen vor Deutschlands erster Wahl in diesem Jahr.

Jasmin Astaki-Bardeh berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.