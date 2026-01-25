Parteien vor der Landtagswahl:Wie Baden-Württemberg ins Wahljahr startet
von Jasmin Astaki-Bardeh
Das Wahljahr 2026 hat begonnen, in Baden-Württemberg geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Am 8. März ist Landtagswahl. Worum es geht - ein Überblick.
In Baden-Württemberg wird das erste von fünf deutschen Landesparlamenten dieses Jahr neu gewählt - am 8. März.
Egal wie der Wahlkampf ausgeht - für die Grünen endet eine Ära. Nach 15 Jahren wird Winfried Kretschmann in Ruhestand gehen. Er war der erste Ministerpräsident, den die Grünen in Deutschland gestellt haben. Nachfolger Kretschmanns will der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden.
Grüne: Özdemir will Ministerpräsident Kretschmann beerben
Die Aussichten sind bestenfalls mittelprächtig, in allen Meinungsumfragen liegen die Grünen hinter der CDU, auch wenn Özdemir von allen Ministerpräsidentenkandidaten der beliebteste in den Befragungen ist. Als ehemaliger Bundesminister ist er weithin bekannt - steht für einen Realo-Kurs wie Kretschmann.
Er sieht sich als Erbe Kretschmanns, will pragmatischer Regierungschef sein:
"Denn nur dann können wir auch dafür sorgen, dass wir das nötige Geld haben für die anderen Aufgaben, die ja auch wichtig sind: der soziale Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Situation unserer Kommunen", sagt Özdemir.
Doch Özdemir machen die Ideologen der eigenen Partei zu schaffen. Acht Grünen-Abgeordnete haben im Europaparlament dafür gestimmt, das nach 25 Jahren mit Südamerika ausverhandelte Handelsabkommen Mercosur auf Eis zu legen. Der Europäische Gerichtshof solle es auf Klimaschutz prüfen.
Als voriger Bundeslandwirtschaftsminister hatte Özdemir für dieses Abkommen gekämpft. Er wirft nun den eigenen Parteifreunden vor, den Ernst der weltpolitischen Lage nicht erkannt zu haben.
Wirtschaft als zentrales Thema: Auto-Zulieferer in der Krise
Ernst sieht auch die landespolitische Lage aus: Große Sorgen bereitet die schwächelnde Automobilbranche. Allein in der Zulieferindustrie drohen Zehntausende Arbeitsplätze wegzubrechen - stark wie nie zuvor spüren die Menschen im wohlstandsverwöhnten Südwesten den Umbruch.
Wirtschaft ist eines der wichtigsten Themen dieser Wahl. Stärkung verspricht der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Der 37-Jährige will das Ministerpräsidentenamt nach anderthalb Jahrzehnten für die CDU zurückgewinnen. "Agenda der Zuversicht" heißt das Wahlprogramm, Hagel nennt als Hauptziele:
"Und dass wir endlich bei Bildung - wir waren immer spitze bei Bildung - wieder wegkommen vom Mittelmaß und zurück aufs Treppchen, das sind die drei Prioritäten", sagt Hagel.
Rechts der CDU liegt die AfD als drittstärkste Kraft in den Umfragen. Landeschef Markus Frohnmaier setzt auf harte Migrationspolitik und innere Sicherheit.
Eine Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung gibt es nicht - andere Parteien lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab.
FDP ringt mit Fünf-Prozent-Hürde, SPD fällt zurück
Für die FDP ist diese Wahl überlebenswichtig, nachdem sie nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Baden-Württemberg ist Stammland der Liberalen. Nun ringen sie mit der Fünf-Prozent-Hürde, Landeschef Hans-Ulrich Rülke setzt auf das Thema Bürokratieabbau.
Auch die Sozialdemokraten müssen kämpfen, aktuell liegen sie in Umfragen bei knapp acht Prozent. Sie wollen die Nöte der Menschen in den Mittelpunkt stellen:
Vom Bundestrend profitieren die Linken in Baden-Württemberg. Aktuell sind ihre Umfragewerte so gut, dass sie es zum ersten Mal in den Landtag schaffen könnten. Sie setzen auf das Thema soziale Gerechtigkeit - und treten mit einem weiblichen Spitzentrio an.
Wahlrecht erstmals ab 16 Jahren
Am 8. März dürfen zum ersten Mal auch Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Davon, wie auch von abtrünnigen Grünen- und SPD-Wählern, könnten die Linken profitieren.
Ob am Ende Grüne und Schwarze gemeinsam weitermachen, wenn auch mit der CDU vorne? Oder reicht es für eine Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP, wie es sich Hagel wünscht? Alles offen vor Deutschlands erster Wahl in diesem Jahr.
