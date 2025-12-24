Kretschmann: "Standort ist nicht mehr wettbewerbsfähig genug"

Im kommenden März wählen die Baden-Württemberger einen neuen Landtag. Winfried Kretschmann wird nicht mehr antreten. Im Gespräch mit dem ZDF blickt der Ministerpräsident zurück.

"Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig genug"

Winfried Kretschmann ist seit Mai 2011 - also seit mehr als 14 Jahren - Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Doch im nächsten Jahr ist Schluss. Am 8. März wird dort ein neues Landesparlament gewählt. Der 77-Jährige tritt nicht erneut an.

Wie blickt der bisher einzige grüne Regierungschef eines Bundeslandes auf seine Amtszeit? Und wie auf die Weltlage insgesamt? Das sagt Kretschmann ...

... zur Lage in Europa und Deutschland

Es habe sich etwas "sehr dramatisch verändert", sagt Kretschmann im Gespräch mit dem ZDF. In Europa gebe es wieder Krieg, der Westen, "also das Bündnis der europäischen Staaten mit Amerika", sei im Grunde zerbrochen. Nun gehe es darum, seine Interessen zu wahren.

Aber auch hierzulande habe es dramatische Änderungen gegeben. Nach einer langen Kanzlerschaft von Angela Merkel sei die neue Phase mit der Ampel gescheitert. Nun stehe die Koalition aus Union und SPD vor "enormen Herausforderungen".

Man muss sich ja nur an die Rentendebatte erinnern. Also es klemmt sozusagen einfach auf allen Seiten. „ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg

Winfried Kretschmann, erster und bisher einziger grüner Ministerpräsident, regiert seit 14 Jahren in Stuttgart. Doch wie grün war seine Politik und wie hat sich der Südwesten dadurch verändert? 29.11.2025 | 3:53 min

... zum Klimawandel

Klimaschutz - er ist die Identität der Grünen. Das Thema gewann durch verschiedene Naturkatastrophen und die Fridays-For-Future-Bewegung mehr und mehr an Bedeutung. Im Nachhinein müsse man allerdings feststellen, "das war das, was man einen Hype nennt", räumt Kretschmann ein.

Es war nur so eine Welle, und sie war nicht nachhaltig. „ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg

Heute sei der Klimawandel als ein Kernthema "nicht mehr in der Mitte der gesellschaftlichen Debatten". Hinzu kämen wirtschaftliche Krisen. Man müsse "Geschwindigkeit rausnehmen", so der Grünen-Politiker.

Nach fast 15 Jahren in der Regierung liegen die Grünen in den Umfragen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Jahr deutlich hinter CDU-Herausforderer Manuel Hagel. 13.12.2025 | 1:45 min

... zur Wirtschaftslage

Nicht nur bei der Klimapolitik zeigt sich Kretschmann ernüchtert. Auch beim Thema Wirtschaft zieht der Ministerpräsident ein kritisches Fazit: "Unser Standort ist einfach nicht mehr wettbewerbsfähig genug und andere Nationen arbeiten einfach mehr wie wir."

Kretschmann nennt die Automobilindustrie. Sie unterliege einem dramatischen Wandel. Tausende Arbeitsplätze würden abgebaut, weil China, "das Land, in das wir Autos geliefert haben", zu einem Wettbewerber geworden sei.

Deshalb sei auch das Verbrenner-Aus "einfach nicht mehr realistisch". Bei der Elektromobilität gebe es weiterhin Konsens. "Aber andere Technologien werden im Übergang dazu noch länger eine Rolle spielen."

Bei Markus Lanz spricht Baden-Würtembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann darüber, unter welchen Voraussetzungen er weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich für machbar hält. 02.05.2025 | 1:03 min

Insgesamt mahnt Kretschmann, es müsse ein "Schwung" in die Bevölkerung gehen, dass man nicht annehme, "das geht jetzt gemächlich so weiter". Man müsse wieder zupacken und sich anstrengen.

... zur gesellschaftlichen Stimmung

"Der Nationalismus, das wissen wir, ist das gefährlichste politische Gift der Moderne", betont Kretschmann. Das komme wieder hoch.

Wir müssen einfach wieder um unsere Demokratie kämpfen. „ Winfried Kretschmann, Ministerpräsident in Baden-Württemberg

Das könne jeder tun, indem er selbst aktiv werde und etwas in die Hand nehme. "Jeder, der sich in einem Verein engagiert, der tut schon was für die Demokratie. So einfach ist es."