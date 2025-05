Grüne wählen Cem Özdemir zum Spitzenkandidaten für BaWü-Wahl

Der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zieht als Spitzenkandidat der Grünen in die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026. Der 59-Jährige erhielt beim Parteitag in Heidenheim 97 Prozent der Stimmen. 194 Delegierte stimmten für ihn, drei gegen ihn, drei enthielten sich.