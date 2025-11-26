Zwei Beispiele aus Baden-Württemberg:Wie Automobilzulieferer erfolgreich sein können
von Max Schwarz
Die gesamte Autoindustrie steckt tief in der Krise. Doch es gibt auch Unternehmen, die sich erfolgreich gegen die Krise stemmen. Was machen sie anders?
Es begann mit Luftpumpen aus der badischen Provinz. Über hundert Jahre später baut das Progress-Werk-Oberkirch (kurz PWO) Komponenten für das Armaturenbrett, Gehäuse für Fensterheber oder kleine Elektromotoren.
Rekordjahre trotz Autokrise
Während andere Automobilzulieferer ums Überleben kämpfen, habe man bei PWO mehr Aufträge als man abarbeiten könne, berichtet Vorstand Carlo Lazzarini stolz. Drei Rekordjahre in Folge:
PWO produziert weltweit an elf Standorten, zehn davon sind profitabel und wachsen. Nur das deutsche Werk mache Bauchschmerzen, so Lazzarini gegenüber ZDFheute. Doch sein Unternehmen funktioniere wie ein Mehrzylindermotor:
Trumps Zölle und Konkurrenz aus China: Wie bestehen?
Hohe Kosten in Deutschland, US-Zölle, Absatzschwäche, billige Konkurrenz aus China, der Umstieg auf Elektro - alles gleichzeitig.
Kann man da als einzelnes Unternehmen bestehen? Ja, sagt Branchenkenner Stefan Randak. Vier Punkte seien entscheidend:
- Kostenmanagement
- Effizienz der Prozesse
- Banken- und Stakeholdermanagement
- Kundenauswahl
Doch kleinere und mittlere Zulieferer tun sich damit schwer. Zudem seien in der Branche viele Unternehmen in den letzten Jahren zu bequem gewesen.
Jetzt gehe es laut Randak um Optimierung, Restrukturierung, Transformation. Und hier sei oft das Know-how nicht da.
Baden-Württemberg berät Automobilzulieferer
Bei der baden-württembergischen Landesagentur e-mobil versuchen sie, Unternehmen beim Wandel hin zu neuen Mobilitätslösungen zu unterstützen. Geschäftsführer Franz Loogen ist überzeugt:
Dann könne es hoch innovativ und attraktiv am Markt bleiben, so Loogen gegenüber ZDFheute.
Zulieferer für Auto- und Medizinbranche
Wie der mittelständische Zulieferer Konzelmann. Das Familienunternehmen ist spezialisiert auf Präzisionsteile aus Kunststoff, zum Beispiel für Dichtungen im Getriebe. Seit Jahren investieren sie aber auch in Lösungen für die Elektromobilität, haben ein preisgekröntes Bauteil entwickelt, das Batterien sicherer macht.
Seit jeher setzen sie bei Konzelmann aber nicht allein auf die Autoindustrie, sondern produzieren auch für andere Branchen wie die Medizintechnik. Eine Strategie, die sich vor allem in stürmischen Zeiten bewährt habe, so Konzelmann gegenüber ZDFheute.
Sparprogramme, Stellenabbau, Insolvenzen: die deutsche Autoindustrie befindet sich zweifelsohne in ihrer größten Krise. Doch Unternehmen wie Konzelmann und PWO zeigen: wer innovativ ist, wer sich in jeder Hinsicht breit aufstellt, kann nicht nur überleben, sondern auch in Zukunft erfolgreich sein.
Max Schwarz ist Redakteur im ZDF-Studio Baden-Württemberg.
