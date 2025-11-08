Laut EU-Handelskommissar:Chipkrise: China erleichtert Nexperia-Exporte für die EU
Nach dem Konflikt um knappe Chip-Lieferungen gibt es Fortschritt: Peking vereinfacht die Exportverfahren für wichtige Nexperia-Chips, die Europas Autoindustrie dringend benötigt.
Im Streit über ausbleibende Chiplieferungen des für die Autoindustrie wichtigen Zulieferers Nexperia gibt es nach Angaben von EU-Handelskommissar Maros Sefcovic ermutigende Fortschritte.
Wie Sefcovic mitteilte, hat das chinesische Handelsministerium an diesem Samstag gegenüber der Europäischen Kommission bestätigt, dass Ausfuhrverfahren für Nexperia-Chips weiter vereinfacht werden. Demnach würden Exporteuren Ausnahmen von den Lizenzanforderungen gewährt, sofern erklärt werde, dass die Waren für zivile Zwecke bestimmt seien.
Hintergrund des Chip-Konflikts ist die Entscheidung der niederländischen Regierung vom 30. September, Nexperia wegen Bedenken gegenüber der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech unter staatliche Kontrolle zu stellen. Kurz darauf hatte Peking Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips verhängt, die auch europäische Autohersteller treffen.
Nexperia: Wichtig für die Autofertigung
Nexperia produziert vor allem Standardchips, die in großen Stückzahlen in der Autoindustrie und in elektronischen Geräten verwendet werden. China hatte bereits vor Kurzem angekündigt, unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen für Nexperia-Exporte zuzulassen, nachdem die Niederlande ein Entgegenkommen in dem Streit in Aussicht gestellt hatten. Erste Unternehmen berichteten bereits von erteilten Genehmigungen.
Sefcovic teilte mit, die EU-Kommission werde in engem Austausch mit den chinesischen und niederländischen Behörden bleiben, um ein dauerhaftes, stabiles und berechenbares Rahmenwerk zu schaffen, das die vollständige Wiederherstellung der Halbleiterströme gewährleiste.
Chipkrise beschäftigt auch Kanzler Merz
Vor den Ankündigungen von Sefcovic hatte sich schon Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hoffnungsfroh gezeigt. "Es scheint der Weg jetzt offen zu sein für eine Wiederaufnahme der Lieferung", sagte er am Rande eines Klimagipfels im brasilianischen Belém. Er habe zuvor erneut mit dem geschäftsführenden niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof über das Thema gesprochen.
Mehr Wirtschaftsnachrichten
Laut EU-Handelskommissar:Chipkrise: China erleichtert Nexperia-Exporte für die EUmit Video
Digitalisierung im Supermarkt:Was Händler über SB-Kassen sagenvon Sven-Hendrik Hahnmit Video
Kreditausfälle, droht Finanzkrise?:Bundesbank warnt vor steigenden Risiken für Bankenmit Video
- FAQ
Sinkende Kakaopreise:Wird Schokolade zu Weihnachten wieder billiger?mit Video
Elektroauto-Hersteller:Tesla-Aktionäre winken Rekordvergütung für Elon Musk durchmit Video
- Exklusiv
Rheinmetall-Chef im Interview:Papperger: Deutschland kann stärkste Armee Europas bekommenmit Video
Engpässe bei der Flugsicherung:Trump-Regierung will wegen Shutdown Flüge streichenmit Video
Kampf um 100.000 Dollar-Marke:Bitcoin: Warum das "digitale Gold" abschmiertvon Klaus Webermit Video