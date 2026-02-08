Gasspeicher: Grüne wollen Sondersitzung mit Ministerin Reiche

Die Grünen verlangen wegen historisch niedriger Gasspeicher in Deutschland eine Sondersitzung mit Ministerin Reiche. Sie warnen vor Engpässen im Winter und fordern klare Maßnahmen.

Die anhaltende Kälte sorgt für wachsende Sorgen um die Gasversorgung. Die Speicher liegen nur knapp über der Mindestfüllung. Experten raten dazu, zusätzliche Reserven anzulegen. 05.02.2026 | 1:27 min

Angesichts der niedrigen Füllstände in den deutschen Gasspeichern beantragen die Grünen eine Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses für Wirtschaft und Energie - unter Anwesenheit von Ministerin Katherina Reiche (CDU).

Füllstände der Gasspeicher in Deutschland bei unter 30 Prozent

Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner sagte der Deutschen Presse-Agentur:

Ministerin Reiche macht ihren Job nicht. „ Michael Kellner, Grüne

Und weiter: "Das Ministerium wiegelt ab. Sie hoffen aufs Wetter, doch die Lage ist angespannt." Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell bei unter 30 Prozent.

In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Grünen-Antrag für eine Sondersitzung heißt es, die Füllstände seien historisch niedrig und binnen eines Monats um 25 Prozent gesunken.

Füllstand der deutschen Gasspeicher

Grüne wollen von Wirtschaftsministerin Reiche Antworten und klare Maßnahmen

Meteorologisch gehe der Winter noch viele Wochen, bei gleichzeitiger Prognose für weiterhin tiefste Temperaturen in großen Teilen des Landes. Entsprechend hoch sei der Gasbedarf zum Heizen, neben dem üblichen Gasbedarf der deutschen Industrie. "Ein Mangel oder möglicher Engpass in der Versorgung, auch durch politisch unzuverlässige Staaten, muss ausgeschlossen werden." Zudem stiegen die Gaspreise deutlich an.

"Wir wollen wissen, was das Ministerium unternimmt, um gut durch den Winter zu kommen", sagte Kellner. "Wie plant die Ministerin die Regeln rasch anzupassen, um die Speicher wieder zu füllen? Und wie schätzt die Bundesregierung die Abhängigkeit von Trump bei LNG ein?"

Deutschlands Gasvorräte schwinden. Die Bundesnetzagentur sieht jedoch keinen Grund zur Panik. 22.01.2026 | 1:42 min

Wirtschaftsministerium: "Gasversorgung ist sichergestellt"

Die Bundesnetzagentur hatte vor kurzem die Versorgungslage mit Erdgas als stabil bezeichnet. Präsident Klaus Müller sagte:

Die Erdgasspeicher sind weiterhin wichtig, aber sind nicht mehr der allein entscheidende Indikator. „ Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, dass anders als in Vorjahren mittlerweile schwimmende Flüssiggasterminals für die Versorgung zur Verfügung stehen. "Die inzwischen gut ausgebaute LNG-Infrastruktur in Deutschland und Europa ermöglicht neben der bestehenden und sicheren Hauptversorgung durch norwegisches Pipelinegas die notwendigen Importe nach Deutschland. Die Gasversorgung ist sichergestellt." Müller sprach sich für eine strategische Gasreserve aus.

So ist die Gas-Lage aktuell

Quelle: dpa