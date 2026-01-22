Speicher bei rund 40 Prozent:Gasvorräte schwinden: Woran es liegt
von Ralph Goldmann
Die Gasspeicher sind leer wie selten, aktuell liegt der Füllstand bei rund 40 Prozent. Grund zur Sorge bestehe nicht, beruhigt die Bundesnetzagentur. Doch ein Restrisiko bleibt.
Die Idee der alten Ampel-Regierung war eigentlich gut gedacht, aber - wie sich jetzt herausstellt - schlecht gemacht. Kurz nach dem russischen Angriffskrieg und der folgenden Gaskrise setzte die damalige Bundesregierung konkrete Ziele: die deutschen Gasspeicher müssten eigentlich jedes Jahr zum 1. Februar zu 30 bzw. 40 Prozent (bei bestimmten Speichern) gefüllt sein.
Rehden: Deutschlands größter Gasspeicher zu 11 Prozent gefüllt
Doch die Realität sieht derzeit anders aus. Die Vorgaben scheinen nicht zu halten. Deutschlands größter Gasspeicher im niedersächsischen Rehden ist nur noch zu rund 11 Prozent gefüllt. Insgesamt liegt Deutschland aktuell mit einem Gesamtfüllstand von etwa 40 Prozent hinter vielen anderen europäischen Ländern.
Ein Grund ist vor allem der kalte Winter 2025/2026. Allerdings wurde hierzulande im Sommer auch kaum Gas eingekauft und eingespeichert, weil Anreize fehlten, kritisieren Energieversorger wie Stefan Dohler, Chef von EWE in Oldenburg, im Gespräch mit ZDFheute:
Denn das geltende Energiewirtschaftsgesetz sieht zu viele Ausnahmen vor. Zudem existieren kaum Sanktionsmöglichkeiten, um Händler und Versorger zu zwingen, die Speicher entsprechend aufzufüllen.
Das Auffüllen blieb vor allem deshalb aus, weil es wirtschaftlich nicht attraktiv war. Denn die Gaspreise waren im Sommer ungewöhnlich hoch, sogar höher als im Winter.
Bundesnetzagentur: Kein Grund zur Panik
Grund zur Sorge oder gar Panik gebe es aktuell aber nicht, sagt der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gegenüber ZDFheute. Anders als vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sei man längst nicht mehr nur von dem Gas abhängig, das in den Speichern lagert.
An Nord- und Ostsee würden die vier LNG-Terminals regelmäßig und stabil beliefert. Neben dem Flüssigerdgas aus diesen Terminals komme zuverlässig auch Gas aus Norwegen, den Niederlanden oder Belgien.
LNG-Lieferungen aus USA: Spannungen mit Trump als Risiko
Allerdings gibt es ein Restrisiko: Der Großteil des Flüssigerdgases, das Deutschland importiert, kommt aus den USA. Sollten diese oder andere Lieferungen aufgrund geopolitischer Spannungen möglicherweise ausfallen, müsste sich Deutschland noch mehr von anderen Ländern helfen lassen. Stefan Dohler plädiert deshalb für eine nationale Gasreserve nach dem Vorbild einer nationalen Ölreserve. Die wirke wie eine Versicherung.
Die Bundesnetzagentur sei sich der aktuellen Situation bewusst, sagt Klaus Müller. Es sei "immer richtig zu fragen, ob man noch mehr tun" könne. Das müsse man aber nicht mit Panik, sondern mit "klarer Ernsthaftigkeit und mit guter Transparenz" tun. Die Kritik sei aber berechtigt. Gegenüber ZDFheute kündigte er Änderungen an der entsprechenden Verordnung an:
Nach Beginn des Ukraine-Kriegs: Gasverbrauch steigt
Wie wichtig gut gefüllte Gasspeicher sind, zeigen auch aktuelle Zahlen der Bundesnetzagentur: 2023, im Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges, hatten Industrie und Privatkunden noch so wenig Gas verbraucht wie noch nie zuvor seit 20 Jahren. Seitdem steigt der Verbrauch Jahr für Jahr wieder leicht an. Klaus Müller mahnt deshalb:
