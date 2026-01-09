Auswirkungen durch "Elli": Bahn stoppt Fernverkehr im Norden

Die Deutsche Bahn stoppt den Fernverkehr im Norden, in vielen Regionen fällt der Schulunterricht aus: Wintersturm "Elli" sorgt bundesweit für schwierige Bedingungen.

Wintersturm "Elli" zieht mit geballten Schneeladungen über Deutschland. Die Deutsche Bahn reagierte und stoppte den Fernverkehr im Norden Deutschlands. Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover sei bis mindestens Mittag eingestellt, teilte die Bahn mit:

Damit ist eines unserer wichtigsten Drehkreuze betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich. „ Mitteilung der Deutschen Bahn

Der Betriebsstopp sei nötig, um Fahrgäste, Mitarbeiter und Fahrzeuge zu schützen. Die Bahn kündigte weiter an, die Fahrgäste an den Bahnhöfen zu versorgen. In Hannover stellt sie Aufenthaltszüge bereit.

Bahn: Zugausfälle und Verspätungen bis Samstag möglich

Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Mancherorts wurden vorsorglich Verbindungen gestrichen.

Bahnsprecher Achim Stauß sagte im ZDF-Morgenmagazin, Sicherheit habe für die Bahn weiterhin oberste Priorität. "Wir wollen natürlich auch nicht in unsicheren Situationen Züge auf die Strecke schicken, die dann vielleicht das Ziel nicht erreichen oder nicht wieder zurückfahren können." Da sei es besser, den Zug am Bahnhof zurückzuhalten.

Lastwagen sorgen für Behinderungen auf Autobahnen

Bundesweit sind auch viele Straßen und weitere Schienenverbindungen betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor spiegelglatten und verschneiten Straßen in etlichen Regionen. In vielen Städten wurde der Busverkehr vorsichtshalber eingestellt. Auf einigen Straßen etwa im Westen Deutschlands war es am frühen Morgen so ruhig wie selten, weil viele Autofahrer wegen der Glättewarnungen zu Hause geblieben waren.

Erhebliche Behinderungen gibt es auf mehreren Autobahnen: In Osthessen sind laut Polizeipräsidium drei Autobahnen in beide Richtungen blockiert, die A7, die A4 und die A5. Grund sind nach Angaben eines Sprechers festgefahrene und querstehende Lastwagen. "Das Problem ist der Schwerlastverkehr", sagte der Sprecher.

Lkw-Fahrer werden aufgefordert, die Autobahnen zu verlassen und Rastplätze anzufahren. Räumfahrzeuge und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz.

Flugbetrieb: Zunächst keine größeren Auswirkungen durch Sturmtief

Auf den Betrieb am Frankfurter Flughafen hatte das Winterwetter zunächst keine größeren Auswirkungen. Am frühen Morgen gab es keine Einschränkungen bei Starts und Landungen. Die Wetterlage werde im Tagesverlauf weiter sorgfältig beobachtet, vor allem mit Blick auf den Wind. Die Sprecherin am größten deutschen Airport sagte:

Wir werden situativ entscheiden, wie es weitergeht. „ Sprecherin vom Frankfurter Flughafen

Auch am Münchner Flughafen liefen Starts und Landungen am Morgen weitestgehend planmäßig.

Am Flughafen Hannover kommt es dagegen vermehrt zu Flugausfällen. "Wir hatten heute Morgen drei gestrichene Abflüge. Für den Rest des Vormittags sind noch zwei weitere Abflüge gestrichen", sagte eine Sprecherin am Freitag um 09:30 Uhr. "Die abfliegenden Maschinen heute Morgen hatten alle leichten Verspätungen" von rund 30 bis 60 Minuten.

Schulausfall in einigen Regionen Deutschlands

In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und in Teilen Schleswig-Holsteins fällt derweil der reguläre Schulbetrieb flächendeckend aus. Nach Angaben der zuständigen Behörden gibt es Notbetreuung und teilweise Distanzunterricht. Grund ist meist, dass die Schulbusse nicht fahren und eine sichere Anreise nicht gewährleistet werden kann.

In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg war es Eltern nach Angaben der Landesregierungen freigestellt, ihre Kinder wegen der Witterung am Freitag zu Hause zu lassen. In Teilen Schleswig-Holsteins bleiben ebenfalls die Schulen geschlossen.

Auch in Regionen in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt fällt teils der Präsenzunterricht aus oder Eltern können ihre Kinder vom Unterricht entschuldigen. In Sachsen etwa sollen die Schulen selbst darüber entscheiden.

