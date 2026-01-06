Rund 1.000 Kilometer Stau um Paris:Winterwetter legt Teile Europas lahm
Das Winterwetter hat den Verkehr in Europa ausgebremst. In Paris kam es zu massiven Staus, in den Niederlanden und Großbritannien gab es Zugausfälle und Schulschließungen.
Starke Schneefälle haben in Teilen Europas Flug- und Zugausfälle, Staus und Schulschließungen verursacht. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol, einem wichtigen internationalen Drehkreuz, musste am Montag mehr als die Hälfte aller Flüge gestrichen werden. In Großbritannien kam es an mehreren Flughäfen zu Flugausfällen.
Im Großraum Paris bildeten sich Staus mit einer Rekordlänge von insgesamt fast 1.000 Kilometern. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends entspannte sich die Lage etwas.
Tempolimit und Bus-Ausfälle in Paris
In der Region rund um Paris mit ihren eher milden Wintern haben Autos meist keine Winterreifen. Die Pariser Polizeipräfektur ordnete wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit von höchstens 80 Kilometer pro Stunde an. In Paris wurde zudem zwischenzeitlich der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf den regionalen Bahnstrecken gab es demnach Störungen.
Schneefall und Eis hatten den Nordwesten Frankreichs ebenfalls fest im Griff, auch hier kam es zu Verkehrsstörungen. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV musste seine Geschwindigkeit von 300 auf 200 Stundenkilometer drosseln.
Flugbetrieb in Paris eingeschränkt
An den Pariser Flughäfen Charles-de-Gaulle und Orly mussten Fluggesellschaften 15 Prozent ihrer Flüge streichen. Grund dafür sei, dass Schnee von den Start- und Landebahnen geräumt und die Flugzeuge enteist werden müssten, teilte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot mit.
Die Schneedecke in der französischen Hauptstadt sorgte aber nicht nur für Ärger, sondern auch für Vergnügen: An der berühmten Basilika Sacré-Coeur, die sich auf dem Montmartre-Hügel befindet, bestaunten Passanten einen Skifahrer, der den Hügel für eine Abfahrt inklusive Sprung nutzte.
Glatteis und Schulschließungen in den Niederlanden
Die nationale Wetterbehörde in den Niederlanden sagte für Dienstag Glatteis und für Mittwoch weitere starke Schneefälle voraus. Laut Medienberichten wurden in Utrecht mehrere Grundschulen geschlossen.
In der Region war auch der Zugverkehr stark betroffen. Die niederländische Bahngesellschaft NS teilte mit, dass am Dienstag in einigen Teilen des Landes weniger Züge verkehren würden.
Winterwetter hat auch Teile Großbritanniens im Griff
In Großbritannien waren Schottland, Nordirland und Teile Nordenglands von schweren Schneefällen betroffen. An vielen Flughäfen fielen Flüge aus. Für alle englischen Regionen galt bis Freitag eine Kaltwetter-Warnung.
Infolge der Schneefälle blieben nach Behördenangaben in Nordirland 212 Schulen geschlossen. Auch in Schottland, Wales und Nordengland kam es zu Schulschließungen.
Das Eurostar-Unternehmen, dessen Züge Großbritannien mit dem europäischen Festland verbinden, riet Passagieren zwischen London und den Niederlanden dazu, ihre Reise zu verschieben. Die Züge könnten wegen schlechter Wetterbedingungen in den Niederlanden nur bis Brüssel verkehren.
