Winterwetter legt Teile Europas lahm

Das Winterwetter hat den Verkehr in Europa ausgebremst. In Paris kam es zu massiven Staus, in den Niederlanden und Großbritannien gab es Zugausfälle und Schulschließungen.

In vielen Teilen Europas hatten die Wetterbedingungen Auswirkungen auf den Verkehr. Quelle: AFP

Starke Schneefälle haben in Teilen Europas Flug- und Zugausfälle, Staus und Schulschließungen verursacht. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol, einem wichtigen internationalen Drehkreuz, musste am Montag mehr als die Hälfte aller Flüge gestrichen werden. In Großbritannien kam es an mehreren Flughäfen zu Flugausfällen.

Im Großraum Paris bildeten sich Staus mit einer Rekordlänge von insgesamt fast 1.000 Kilometern. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends entspannte sich die Lage etwas.

Schnee und Eis können auch diese Woche in Deutschland zur Gefahr werden, vor allem im Straßenverkehr. An vielen Orten bleiben die Temperaturen im Minusbereich. 05.01.2026 | 0:17 min

Tempolimit und Bus-Ausfälle in Paris

In der Region rund um Paris mit ihren eher milden Wintern haben Autos meist keine Winterreifen. Die Pariser Polizeipräfektur ordnete wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit von höchstens 80 Kilometer pro Stunde an. In Paris wurde zudem zwischenzeitlich der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf den regionalen Bahnstrecken gab es demnach Störungen.

Schneefall und Eis hatten den Nordwesten Frankreichs ebenfalls fest im Griff, auch hier kam es zu Verkehrsstörungen. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV musste seine Geschwindigkeit von 300 auf 200 Stundenkilometer drosseln.

Mit viel Schnee, Eis und klarer Sonne sorgt der Wintereinbruch in Deutschland für Freude, verursacht aber leider auch viele Autounfälle 02.01.2026 | 1:21 min

Flugbetrieb in Paris eingeschränkt

An den Pariser Flughäfen Charles-de-Gaulle und Orly mussten Fluggesellschaften 15 Prozent ihrer Flüge streichen. Grund dafür sei, dass Schnee von den Start- und Landebahnen geräumt und die Flugzeuge enteist werden müssten, teilte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot mit.

Die Schneedecke in der französischen Hauptstadt sorgte aber nicht nur für Ärger, sondern auch für Vergnügen: An der berühmten Basilika Sacré-Coeur, die sich auf dem Montmartre-Hügel befindet, bestaunten Passanten einen Skifahrer, der den Hügel für eine Abfahrt inklusive Sprung nutzte.

Ein Mann springt mit seinen Skiern den Hügel bei der Basilika Sacré-Coeur hinunter. Quelle: dpa

Glatteis und Schulschließungen in den Niederlanden

Die nationale Wetterbehörde in den Niederlanden sagte für Dienstag Glatteis und für Mittwoch weitere starke Schneefälle voraus. Laut Medienberichten wurden in Utrecht mehrere Grundschulen geschlossen.

In der Region war auch der Zugverkehr stark betroffen. Die niederländische Bahngesellschaft NS teilte mit, dass am Dienstag in einigen Teilen des Landes weniger Züge verkehren würden.

Der Winter hat in Teilen Deutschlands das Flachland erreicht: In Nordrhein-Westfalen und Hessen rückten Streu- und Räumfahrzeuge aus, Autos kamen nur noch im Schritttempo voran. 02.01.2026 | 0:19 min

Winterwetter hat auch Teile Großbritanniens im Griff

In Großbritannien waren Schottland, Nordirland und Teile Nordenglands von schweren Schneefällen betroffen. An vielen Flughäfen fielen Flüge aus. Für alle englischen Regionen galt bis Freitag eine Kaltwetter-Warnung.

Infolge der Schneefälle blieben nach Behördenangaben in Nordirland 212 Schulen geschlossen. Auch in Schottland, Wales und Nordengland kam es zu Schulschließungen.

Das Eurostar-Unternehmen, dessen Züge Großbritannien mit dem europäischen Festland verbinden, riet Passagieren zwischen London und den Niederlanden dazu, ihre Reise zu verschieben. Die Züge könnten wegen schlechter Wetterbedingungen in den Niederlanden nur bis Brüssel verkehren.

Quelle: dpa, AFP