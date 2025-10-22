Volkswagen kündigt einen vorübergehenden Produktionsstopp der Modelle Golf und Tiguan im Stammwerk Wolfsburg an. Der Lieferengpass bei Halbleitern soll nicht der Grund sein.

Was bedeutet der Chip-Lieferengpass für die Autoindustrie?

Autohersteller in Deutschland fürchten wegen des Streits um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia einen Mangel an Halbleitern. In Wolfsburg und Stuttgart bereitet man sich bereits auf mögliche Produktionsausfälle vor. 22.10.2025 | 2:24 min

Inventurmaßnahmen seien dafür verantwortlich, dass am Freitag die Bänder im Stammwerk Wolfsburg stillstehen, teilt der Konzern VW mit. Nächste Woche soll die Fertigung dann wieder anlaufen.

Aber dahinter steckt doch noch mehr: Der Automobilindustrie geht das "Hühnerfutter" aus. So nennt die Branche die kleinen und nicht sonderlich raffinierten Chips, die als Massenware millionenfach in Fahrzeugen verbaut werden. Sie dienen als Halbleiter für die Fahrzeugsteuerung oder auch den Airbag.

Diese Chips werden als Massenware gefertigt, und Produzenten verdienen ihr Geld entsprechend durch hohe Stückzahl.

Engpass steht in Verbindung zu Trump

Auf diese Weise hatte sich die in den Niederlanden ansässige Firma Nexperia mit ihrer chinesischen Mutterfirma Wingtech die Hälfte des weltweiten Marktes gesichert. Aber nun bleiben die Hühner hungrig. Und das hat wie so vieles heutzutage auch mit Donald Trump zu tun.

Die deutschen Automobilhersteller stehen womöglich vor einer neuen Halbleiterkrise. „Im Zweifel drohen Produktionsstopps“, so Handelsexpertin Samina Sultan (IW). 22.10.2025 | 4:03 min

Aus Gerichtsakten geht offensichtlich hervor, dass der amerikanische Präsident in seinem Handelsstreit mit China Druck auf die niederländische Regierung ausgeübt hatte, die Kontrolle über das in Nijmegen ansässige, aber chinesisch geführte Unternehmen Nexperia zu übernehmen. Ein selten genutztes niederländisches Gesetz zum Schutz vor Technologieabwanderung hatte dies möglich gemacht. Der chinesische Chef wurde entsprechend abgesetzt. Und seitdem tobt der Hühnerfutter-Streit.

"Die Abhängigkeit von China ist grundsätzlich ein Problem, die von Taiwan wird mehr und mehr zum Problem, zitiert Frank Bethmann an der Börse eine Bitcom-Studie. 15.10.2025 | 1:24 min

Autoindustrie bangt

China liefert nicht mehr reibungslos nach Europa, und der neue Boss in den Niederlanden traut den chinesischen Bauteilen für die Nexperia-Produkte nicht mehr über den Weg, warnt sogar vor unzulässigen Änderungen an den Chips. Die Autoindustrie und die Zulieferer bangen, dass ihre Bänder bald stillstehen könnten, weil ohne die Nexperia-Chips wenig geht. Auch ein Nexperia-Werk in Hamburg ist betroffen.

Die deutsche Autoindustrie wankt: Jobabbau, sinkende Marktanteile und Konkurrenz aus China. Auf der IAA stellen die Hersteller, das Verbrenneraus infrage. 09.09.2025 | 1:54 min

Bisher werden die dort hergestellten großen Halbleiterscheiben, die sogenannten Wafer, nach China exportiert und dort in die Hühnerfutter-Chips zerschnitten und verpackt, bevor in den Markt gehen - zurück zum Beispiel zu Autozulieferern in Deutschland. Diese globalisierte Kette ist derzeit zerschnitten, und das Futterproblem beschäftigt auch Brüssel.

EU-Kommissar will vermittteln

Der Handelskommissar der EU, Maros Sefcovic, versucht zwischen chinesischer und niederländischer Regierung sowie Nexperia zu vermitteln. Die Branche schaut alarmiert zu. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, wünscht sich "schnelle und pragmatische Lösungen".

Die anhaltende Krise in der Automobilindustrie trifft Baden-Württemberg hart. Viele Unternehmen suchen nach neuen Geschäftsfeldern – und entdecken die Rüstungsindustrie als Alternative. 15.07.2025 | 7:31 min

Noch können die vorhandenen Vorräte an Chip-Hühnerfutter verbaut werden, aber von Wolfsburg bis München tagen die Krisenstäbe der Autobauer und bereiten sich auf den möglichen wirtschaftlichen Herbststurm mit Produktionsausfall und Kurzarbeit vor.