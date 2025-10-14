Im Handelskonflikt mit den USA hat China den USA gedroht, aber Verhandlungen angeboten. Auslöser des Zollstreits sind vor allem Seltene Erden, die die USA dringend brauchen.

Zollstreit mit USA: Peking droht mit "Kampf bis zum Ende"

Pakete aus China auf Laufband Quelle: Zoonar

Nach der Ankündigung neuer massiver Zollaufschläge durch US-Präsident Donald Trump hat Peking ein Zurückweichen ausgeschlossen. "Wenn Sie bis zum Ende kämpfen wollen, dann kämpfen wir bis zum Ende", erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. "Wenn Sie verhandeln wollen, steht unsere Tür weiter offen", fügte der Sprecher hinzu.

Die USA können nicht gleichzeitig den Dialog suchen und neue einschränkende Maßnahmen androhen. „ Sprecher des chinesischen Handelsministeriums

Das sei kein "korrekter" Umgang mit China. Peking hatte sich schon in der Vergangenheit ähnlich geäußert.

US-Präsident Trump hat zusätzliche Strafzölle von 100 Prozent auf chinesische Importe ab dem 1. November angekündigt. Trump warf China "feindselige" Handelspraktiken vor. 11.10.2025 | 0:29 min

China wirft Trump "Doppelmoral" vor

Als Reaktion auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden hatte Trump am Freitag zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent ab dem 1. November angekündigt. Chinas Handelsministerium erklärte daraufhin, Trumps Zollpolitik zeuge von "Doppelmoral".

Am Sonntag schlug Trump dann einen versöhnlichen Ton an. "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut", erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. Die USA wollten "China helfen, nicht schaden".

US-Präsident Trump droht China erneut mit "massiven" Zollerhöhungen. Welche Auswirkungen das auf den deutschen Aktienmarkt hat, erklärt ZDF-Wirtschaftsexperte Frank Bethmann. 10.10.2025 | 2:00 min

Seltene Erden sind zentrales Thema im Konflikt

Die Seltenen Erden sind ein zentrales Thema im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington. Sie stecken in einer Reihe von Technologien - von Windturbinen bis zu Batterien für Elektroautos. China ist ein wichtiger Produzent der Materialien und mit großem Abstand Marktführer bei der Weiterverarbeitung.

Das Land hat eine Reihe von Patenten angemeldet, die andere Staaten am Aufbau einer eigenen Industrie hindern. Derzeit unterliegen chinesische Waren US-Zöllen in Höhe von 30 Prozent. China erhebt im Gegenzug Zölle in Höhe von zehn Prozent.

Die hohen Zölle von Trumps aggressiver Zollpolitik erschweren den Handel zwischen den USA und China erheblich. Doch welche Auswirkungen hat das auf die chinesische Wirtschaft? 17.04.2025 | 1:40 min

China führt Hafengebühren für US-Schiffe ein

Am Dienstag traten zudem von China zuvor angekündigte Hafengebühren für US-Schiffe in Kraft. Ausnahmen gelten für Schiffe, die in China gebaut wurden, sowie für leere Schiffe, die nur zu Reparaturzwecken anlegen.

Mit der Maßnahme reagiert Peking auf die parallel von den USA eingeführten Port Fees gegen chinesische Schiffe. Darüber hinaus kündigte China Sanktionen gegen fünf US-Tochterfirmen des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean an.