Handelskonflikt :Zollstreit mit USA: Peking droht mit "Kampf bis zum Ende"
Im Handelskonflikt mit den USA hat China den USA gedroht, aber Verhandlungen angeboten. Auslöser des Zollstreits sind vor allem Seltene Erden, die die USA dringend brauchen.
Nach der Ankündigung neuer massiver Zollaufschläge durch US-Präsident Donald Trump hat Peking ein Zurückweichen ausgeschlossen. "Wenn Sie bis zum Ende kämpfen wollen, dann kämpfen wir bis zum Ende", erklärte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. "Wenn Sie verhandeln wollen, steht unsere Tür weiter offen", fügte der Sprecher hinzu.
Das sei kein "korrekter" Umgang mit China. Peking hatte sich schon in der Vergangenheit ähnlich geäußert.
China wirft Trump "Doppelmoral" vor
Als Reaktion auf schärfere chinesische Kontrollen im Zusammenhang mit dem Export von Seltenen Erden hatte Trump am Freitag zusätzliche Zölle gegen China in Höhe von 100 Prozent ab dem 1. November angekündigt. Chinas Handelsministerium erklärte daraufhin, Trumps Zollpolitik zeuge von "Doppelmoral".
Am Sonntag schlug Trump dann einen versöhnlichen Ton an. "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut", erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. Die USA wollten "China helfen, nicht schaden".
Seltene Erden sind zentrales Thema im Konflikt
Die Seltenen Erden sind ein zentrales Thema im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington. Sie stecken in einer Reihe von Technologien - von Windturbinen bis zu Batterien für Elektroautos. China ist ein wichtiger Produzent der Materialien und mit großem Abstand Marktführer bei der Weiterverarbeitung.
Das Land hat eine Reihe von Patenten angemeldet, die andere Staaten am Aufbau einer eigenen Industrie hindern. Derzeit unterliegen chinesische Waren US-Zöllen in Höhe von 30 Prozent. China erhebt im Gegenzug Zölle in Höhe von zehn Prozent.
China führt Hafengebühren für US-Schiffe ein
Am Dienstag traten zudem von China zuvor angekündigte Hafengebühren für US-Schiffe in Kraft. Ausnahmen gelten für Schiffe, die in China gebaut wurden, sowie für leere Schiffe, die nur zu Reparaturzwecken anlegen.
Mit der Maßnahme reagiert Peking auf die parallel von den USA eingeführten Port Fees gegen chinesische Schiffe. Darüber hinaus kündigte China Sanktionen gegen fünf US-Tochterfirmen des südkoreanischen Schiffbauers Hanwha Ocean an.
Mehr zum Zollstreit
Ausfuhren im September:Chinas Exporte stark gestiegen - auch in die USA
Vorwurf der Doppelmoral im Handelsstreit:China droht USA nach neuen Trump-Zöllen mit Gegenwehrmit Video
Streit um seltene Erden:Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China anmit Video