Vorwurf der Doppelmoral im Handelsstreit:China droht USA nach neuen Trump-Zöllen mit Gegenwehr
Nach Trumps Ankündigung neuer Strafzölle reagiert China scharf. Peking spricht von Doppelmoral und droht mit Gegenmaßnahmen gegen die USA.
Nach neuen Zöllen durch Präsident Donald Trump wirft China den USA Doppelmoral vor und droht mit Gegenmaßnahmen, um seine wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen.
Chinas Handelsministerium wirft USA Machtmissbrauch
Washington verallgemeinere seit langem das Prinzip der nationalen Sicherheit, missbrauche Exportkontrollen, wende diskriminierende Maßnahmen gegen China an und dehne einseitig seine Gerichtsbarkeit bei Produkten wie Halbleitern oder Computerchips aus, erklärte das Handelsministerium in Peking.
China hielt den USA zudem vor, mit den Maßnahmen globale Lieferketten zu stören. Peking fordere die USA auf, ihr "falsches Vorgehen" zu korrigieren, die Ergebnisse aus den vergangenen Handelsgesprächen zu wahren und die gegenseitigen Bedenken durch Dialog zu lösen.
Trump plant 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren
Die Behörde reagierte auf eine Frage zu Trumps Erklärung, ab dem 1. November zusätzliche Zölle in Höhe von 100 Prozent für Importe aus China verhängen zu wollen. Dem war Chinas Ankündigung vorausgegangen, die Exportkontrollen auf seltene Erden zu erweitern.
Das Ministerium rechtfertigte die Maßnahme als legitim, um das eigene Exportkontrollsystem in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu verbessern. Die Behörde verwies dabei auf die Bedeutung seltener Erden für den militärischen Nutzen und die wiederkehrenden Konflikte auf der Welt.
Seltene Erden als Druckmittel im Handelsstreit
China ist für die wichtigen Rohstoffe ein globaler Hauptproduzent und hat damit einen entscheidenden Hebel in den Verhandlungen mit den USA. Die Rohstoffe und daraus gefertigte Magnete werden in Industrie sowie der Hightech- und Rüstungsbranche benötigt. Sie stecken in zahlreichen Produkten von Elektromotoren, Halbleitern bis hin zu Turbinen.
In China kommen die Bodenschätze in starker Konzentration vor. Zwar sind seltene Erden anders als ihr Name vermuten lässt, nicht unbedingt rar. Doch die Gewinnung der Bodenschätze ist schwierig, weil sie in anderen Rohstoffen gebunden sind. China hat sich auf das Verfahren spezialisiert.
Mehr zum Handelsstreit
Vorwurf der Doppelmoral im Handelsstreit:China droht USA nach neuen Trump-Zöllen mit Gegenwehrmit Video
- Analyse
Eskalation im Handelsstreit Trump‑Xi:Wie China mit seltenen Erden die USA unter Druck setztvon Lothar Beckermit Video
Handelsstreit:Trump kündigt neue Strafzölle für China an0:29 min
Streit um seltene Erden:Trump kündigt Extra-Zölle von 100 Prozent für China anmit Video