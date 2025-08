Silicon Saxony: Wie geht's mit deutscher Chip-Industrie voran?

Es ist Sachsens Gold, das die Bundeswirtschaftsministerin in Dresden gezeigt bekommt, mit das Wertvollste, was Dresdens Wirtschaft aktuell - und auch zukünftig - zu bieten hat: die Chipschmieden im Silicon Saxony. Infineon präsentiert Katherina Reiche (CDU) die nagelneue Smart Power Fabric und preist damit seine Fünf-Milliarden Euro-Investition an. Der Staat schießt nochmal eine Milliarde Euro an Steuergeldern dazu.