Peter Hodapp ist ein Mann der klaren Worte. Der Unternehmer ist überzeugt: Aktuell stehe der Wohlstand Baden-Württembergs auf dem Spiel. "Viele Mittelständler investieren nur noch im Ausland oder verkaufen ihre Unternehmen, weil sie in Deutschland keine Zukunft mehr sehen", so Hodapp.

Das Familienunternehmen fertigt im badischen Achern Sicherheitstüren aus Stahl. Viele Jahrzehnte lieferten sie auch die Tore für die Werke von Mercedes oder Porsche. Doch die bestellen laut Hodapp nicht mehr: "Wir spüren, wie die Automobilindustrie von China überschwemmt wird. Das holen wir nicht mehr auf."

Die Zeiten, in denen hier jeder dritte Arbeitsplatz vom Auto abhängig war, sind vorbei. Wir müssen umdenken. „ Peter Hodapp, Geschäftsführer HODAPP GmbH

Stellenabbau und Sparprogramme

In Baden-Württemberg ist das schon jetzt sichtbar. Sparprogramme, Stellenabbau und Verlagerungspläne seien in vielen Industriebetrieben bitterer Alltag, berichtet die baden-württembergische IG-Metall Chefin gegenüber ZDFheute.

Das verunsichert und belastet die Beschäftigten. Die Menschen haben Sorge um ihre Arbeitsplätze und die Zukunft des Industriestandorts Baden-Württemberg. „ Barbara Resch, Bezirksleiterin IG Metall Baden-Württemberg

Lange Zeit galt Baden-Württemberg als wirtschaftlicher Musterschüler. Über Jahrzehnte boomte die Autoindustrie. Kleine und mittlere Unternehmen mischten mit innovativen Produkten auf den Weltmärkten mit. Das Bundesland profitierte wie kaum ein anderes von der Globalisierung.

Das schlagen die Parteien vor:

CDU Überprüfung aller Maßnahmen durch einen Rat der Wirtschaftsweisen

Gründung einer volldigitalen Universität für Künstliche Intelligenz

Bürokratieabbau: "Verfallsdatum" für neue Normen Grüne Förderung der Elektromobilität z.B. durch Ausbau der Ladeinfrastruktur und klimafreundliche Mobilität

Förderung von Schlüsseltechnologien: Robotik, KI, Batterien

Programme zur regionalen Wirtschaftsentwicklung AfD "Buy BW": Verpflichtung für Behörden verstärkt regionale Produkte, z. B. Autos, zu beschaffen

Energierabatt für Baden-Württemberg

vollständige Digitalisierung der Verwaltung FDP Abschaffung der CO2-Flottengrenzwerte und des Verbrenner-Aus

Verwaltungsreform: schrittweise Abschaffung der Regionalverbände und Regierungspräsidien

jede fünfte Verwaltungsstelle durch Digitalisierung einsparen

SPD staatliche Hilfen nur noch für Unternehmen, die sich zum Standort Baden-Württemberg bekennen und Arbeitsplätze erhalten

Beteiligungen des Landes an innovativen Unternehmen

Transformationsmilliarde für die Industrie Linke Transformation der Autoindustrie hin zur Mobilitätsindustrie: Autohersteller- und Zulieferer sollen z. B. Straßenbahnen oder Elektrobusse produzieren

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich

Mindestlohn für Baden-Württemberg von 17 Euro pro Stunde

Warum Baden-Württemberg besonders betroffen ist

Diese Abhängigkeit vom Export und von der Industrie macht Baden-Württemberg aber jetzt zu schaffen. "Gerade der Maschinenbau und die Automobilindustrie sind von der Transformation und den geopolitischen Spannungen besonders betroffen", erklärt der Ökonom Achim Wambach. Deshalb seien die wirtschaftlichen Probleme hier stärker als in anderen Bundesländern.

Und Thomas Bürkle vom Verband der Unternehmer Baden-Württemberg ergänzt: "Durch Technologiesprünge ist vielfach der jahrzehntelang erarbeitete Vorsprung dahingeschmolzen, der Wettbewerb insbesondere aus Asien hat sich deutlich intensiviert."

Hinzu kämen hausgemachte Probleme wie hohe Steuern und Sozialabgaben, hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie, teils marode Infrastruktur und Fachkräftemangel.

All das sorgt dafür, dass wir hierzulande kaum noch wettbewerbsfähig wirtschaften können. „ Thomas Bürkle, Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg

Was kann eine Landesregierung verbessern?

Viele Reformen müssten auf europäischer und nationaler Ebene umgesetzt werden, erklärt der Ökonom Achim Wambach gegenüber ZDFheute.

Die Landesregierung ist aber eine wichtige Stimme in Berlin und Brüssel und kann dort ihr Gewicht einbringen. Aber auch vor Ort kann sie dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort attraktiver zu machen. „ Prof. Achim Wambach, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Drei Vorschläge dazu vom Verband der Unternehmer Baden-Württemberg:

Bürokratieabbau, Digitalisierung der Verwaltung und Beschleunigung von Verfahren. z. B. durch ein Beschleunigungsgesetz zum Ausbau der Energieinfrastruktur Unternehmen in der Transformation durch eine leistungsfähige Infrastruktur und eine wettbewerbsfähige Energieversorgung noch zielgenauer unterstützen, etwa durch eine Harmonisierung der Klimaziele auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene Bildung und Wissenschaft als Kernbereich der Landespolitik für eine mutige Innovationsstrategie

Gewerkschaft fordert Bürokratie-Abbau

Auch die IG Metall fordert einen schnelleren Abbau von Bürokratie und kritisiert die schleppende Umsetzung vieler Maßnahmen. Zudem brauche es gezielte Programme zur Beschäftigungssicherung und Qualifizierung.

Damit können Fachkräfte in der Transformation im Land gehalten und neue Perspektiven geschaffen werden. Das stärkt den Standort, vor allem aber gibt es den Beschäftigten wieder Sicherheit und Zuversicht. „ Barbara Resch, Bezirksleiterin IG Metall Baden-Württemberg

Peter Hodapp erhofft sich von der Landtagswahl vor allem klare politische Verhältnisse. Und eine Stimmung, bei der Unternehmer nicht mehr die "Buhmänner" in Baden-Württemberg sind.

Max Schwarz ist Reporter im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.