Landtagswahl am 8. März:Baden-Württemberg: Wahl im Schatten der Wirtschaftskrise
von Max Schwarz
Droht das "Musterländle" zum Sorgenkind zu werden? Die Wirtschaftskrise ist das zentrale Thema zur Wahl in Baden-Württemberg. Wie ist die Lage und was schlagen die Parteien vor?
Peter Hodapp ist ein Mann der klaren Worte. Der Unternehmer ist überzeugt: Aktuell stehe der Wohlstand Baden-Württembergs auf dem Spiel. "Viele Mittelständler investieren nur noch im Ausland oder verkaufen ihre Unternehmen, weil sie in Deutschland keine Zukunft mehr sehen", so Hodapp.
Das Familienunternehmen fertigt im badischen Achern Sicherheitstüren aus Stahl. Viele Jahrzehnte lieferten sie auch die Tore für die Werke von Mercedes oder Porsche. Doch die bestellen laut Hodapp nicht mehr: "Wir spüren, wie die Automobilindustrie von China überschwemmt wird. Das holen wir nicht mehr auf."
Stellenabbau und Sparprogramme
In Baden-Württemberg ist das schon jetzt sichtbar. Sparprogramme, Stellenabbau und Verlagerungspläne seien in vielen Industriebetrieben bitterer Alltag, berichtet die baden-württembergische IG-Metall Chefin gegenüber ZDFheute.
Lange Zeit galt Baden-Württemberg als wirtschaftlicher Musterschüler. Über Jahrzehnte boomte die Autoindustrie. Kleine und mittlere Unternehmen mischten mit innovativen Produkten auf den Weltmärkten mit. Das Bundesland profitierte wie kaum ein anderes von der Globalisierung.
Das schlagen die Parteien vor:
Warum Baden-Württemberg besonders betroffen ist
Diese Abhängigkeit vom Export und von der Industrie macht Baden-Württemberg aber jetzt zu schaffen. "Gerade der Maschinenbau und die Automobilindustrie sind von der Transformation und den geopolitischen Spannungen besonders betroffen", erklärt der Ökonom Achim Wambach. Deshalb seien die wirtschaftlichen Probleme hier stärker als in anderen Bundesländern.
Und Thomas Bürkle vom Verband der Unternehmer Baden-Württemberg ergänzt: "Durch Technologiesprünge ist vielfach der jahrzehntelang erarbeitete Vorsprung dahingeschmolzen, der Wettbewerb insbesondere aus Asien hat sich deutlich intensiviert."
Hinzu kämen hausgemachte Probleme wie hohe Steuern und Sozialabgaben, hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie, teils marode Infrastruktur und Fachkräftemangel.
Was kann eine Landesregierung verbessern?
Viele Reformen müssten auf europäischer und nationaler Ebene umgesetzt werden, erklärt der Ökonom Achim Wambach gegenüber ZDFheute.
Drei Vorschläge dazu vom Verband der Unternehmer Baden-Württemberg:
- Bürokratieabbau, Digitalisierung der Verwaltung und Beschleunigung von Verfahren. z. B. durch ein Beschleunigungsgesetz zum Ausbau der Energieinfrastruktur
- Unternehmen in der Transformation durch eine leistungsfähige Infrastruktur und eine wettbewerbsfähige Energieversorgung noch zielgenauer unterstützen, etwa durch eine Harmonisierung der Klimaziele auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
- Bildung und Wissenschaft als Kernbereich der Landespolitik für eine mutige Innovationsstrategie
Gewerkschaft fordert Bürokratie-Abbau
Auch die IG Metall fordert einen schnelleren Abbau von Bürokratie und kritisiert die schleppende Umsetzung vieler Maßnahmen. Zudem brauche es gezielte Programme zur Beschäftigungssicherung und Qualifizierung.
Peter Hodapp erhofft sich von der Landtagswahl vor allem klare politische Verhältnisse. Und eine Stimmung, bei der Unternehmer nicht mehr die "Buhmänner" in Baden-Württemberg sind.
Max Schwarz ist Reporter im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
